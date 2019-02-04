Зірки, які перемогли рак: 5 мотивуючих історій

Щодня приблизно 450 українців дізнаються, що у них рак. При чому статистика має тенденцію до зростання… Захворіти на рак в Україні може кожен четвертий чоловік і кожна п'ята жінка. Цій хворобі байдуже на ваш статус, гроші і можливості. Онкологія безжальна. До Дня боротьби проти раку редакція 24 каналу зібрала мотивуючі історії зірок, які перемогли страшну хворобу.

Страшна статистика

Зараз рак на другому місці у світі серед причин смерті, випереджають його лише серцево-судинні захворювання. Науковці роблять невтішні прогнози: кількість онкологічно хворих людей лише зростатиме. За підрахунками дослідників, до 2032 року кількість хворих зросте приблизно на 70% і досягне 22 мільйонів на рік. До порівняння, у 2012 році ця цифра сягала позначки у 14 мільйонів.

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Серед найпоширеніших факторів ризику:

куріння сигарет

погане харчування і ожиріння

надмірне вживання алкоголю

відсутність фізичних навантажень.

Третина усіх смертей від онкологічних захворювань стаються, коли в людини є ці фактори ризику. Однак на рак хворіють також люди, які ведуть цілком здоровий спосіб життя. Не малу роль в імовірності захворіти на рак відіграє спадковість.

Зауважимо, що рак поширюється у країнах з високим рівнем достатку. Так, найбільш високий рівень захворювання фіксували у Данії! Далі у списку Франція, Австралія, Бельгія, Норвегія, США, Ірландія, Корея, Нідерланди та Нова Каледонія.

Хоча онкологічні хвороби вважають проблемою більш розвинених країн, 57% усіх випадків хвороби трапляються у менш розвинених державах. 43% припадають на промислово розвинені країни.

Понад 30% усіх випадків раку діагностується на пізніх стадіях. Коли лікарі часто залишаються безсилими. Тому основною профілактикою раку залишається вчасна діагностика.

Хвороба не минає нікого: ні знаменитих, ні багатих. Далі – історії зірок шоу-бізу, які перемогли рак.

Зірки, які перемогли рак

Кайлі Міноуг



Кайлі Міноуг закликає жінок перевіряти молочні залози

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Відома австралійська поп-співачка та акторка Кайлі Міноуг успішно поборола рак грудей. У 2005 лікарі виявили недугу.

Коли лікар поставив діагноз рак грудей, у мене земля пішла з-під ніг. Мені здавалося, що я вже померла,

– розповіла Кайлі в одному із інтерв’ю.

Співачка перенесла операцію і хіміотерапію. Вже за півроку після того, як їй діагностували рак, Міноуг вийшла на сцену. Після одужання вона кардинально змінила харчування. З її раціону зникли газовані напої, кава, чорний чай, м'ясо і фаст-фуд.

Знаменитість активно бере участь у кампаніях боротьби з раком. Вона закликає жінок регулярно відвідувати лікаря. Адже рак молочної залози цілком реально перемогти, якщо вчасно виявити. Молодим жінкам варто звертатися до лікаря при найменших симптомах, жінкам після 40 огляд обов’язковий, навіть без симптомів.

Анджеліна Джолі



Анджеліна Джолі має спадкову схильність до раку

Одна з найяскравіших і найпопулярніших акторок сучасності Анджеліна Джолі зуміла попередити рак грудей. Тепер вона на постійному контролі у лікарів.

У 2013 Анджеліні зробили операцію з видалення молочних залоз. Пластичні хірурги повернули акторці красу її грудей.

Лікарі вирішили, що у мене 87% імовірності розвитку онкологічного захворювання грудей. Коли я дізналася про це, вирішила мінімалізувати ризик,

– відверто розповіла Джолі.

Зауважимо, актриса має спадковість до онкології. Матір Анджеліни Джолі померла у 56 років. Хоча й вела боротьбу з хворобою протягом 10 років!

Роберт де Ніро



Актор довів, що рак можна перемогти і жити далі

Рак – хвороба і жінок, і чоловіків. Страшний діагноз поставили у 2003 році відомому американському актору Роберту де Ніро. Лікарі діагностували рак простати. На той час актору було 60 років.

Він не впадав у відчай, пройшов лікування. І вже невдовзі медики заявили, що де Ніро абсолютно здоровий. Тільки-но одужавши, актор повернувся до роботи. З того часу він встиг знятися у понад 20 фільмах!

Г'ю Джекмен



Акторові вже шість разів діагностували рак! Але він не здається

Австралійського кіно- і телеактора, продюсера і улюбленця мільйонів жінок Г'ю Джекмена також не оминув страшний діагноз… З 2013 року і досі він бореться з раком шкіри. У 2013 році лікарі діагностували у нього базалію. Форма раку, яку діагностували у Джекмена, – найпоширеніший вид злоякісних пухлин.

У 2017 році медики вшосте діагностували онкологію в актора. Він не приховує свою хворобу і ділиться переживаннями у соцмережах. Актор закликає людей використовувати сонцезахисний крем і вчасно проходити огляд у лікарів.

Будь ласка, не будьте дурні, як я. Обов'язково перевіряйтеся,

– написав Джекман в Instagram.

Завдяки постійним оглядам і вчасному лікуванню 49-річний актор живе, попри постійні страшні діагнози протягом останніх чотирьох років.

Майкл Дуглас



Акторові довелося пережити жахливе лікування, але у підсумку все добре

У відомого американського актора, зірки Голлівуду Майкла Дугласа у 2010 році медики діагностували пухлину на язиці. Злоякісне утворення було розміром з волоський горіх!

Актор пройшов курс хіміотерапії. І була загроза ампутації язика і нижньої щелепи. На щастя, все обійшлося. У 2011 році Дуглас повідомив, що переміг хворобу.

Медики наголошують: вчасна діагностика може врятувати вам життя! Проходьте регулярні огляди.