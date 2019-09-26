7 найкрасивіших морів світу, які варто побачити у своєму житті

Море – лише саме слово може викликати низку приємних асоціацій. Наприклад, про неймовірно красиві заходи сонця, білосніжний пісок та про привабливі глибини водойм. Звісно, ще й про солодку кукурудзу та пахлаву на березі Чорного моря десь під Одесою.

Напевно, кожен українець відпочивав на пляжах Чорного та Азовського морів. З водними ресурсами – Україні неабияк пощастило. Але краса природи не обмежується кордонами країни.

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Не всі моря світу мають береги, і площу не всіх морів можна вирахувати. А в найчистішому морі світу – Уеддела, яке розташоване поруч із Західною Антарктидою, – взагалі не можна купатись. Адже практично весь рік воно вкрите кригою та айсбергами.

Зрозумій, на небесах тільки й говорять, що про море. Яке воно безмежно прекрасне. Про захід сонця, який вони бачили. Про те, як сонце, занурюючись у хвилі, стало червоним, неначе кров. І відчули, що море ввібрало енергію світила в себе, і сонце було підкорене, і вогонь вже догорав у глибині. А ти? Що ти їм скажеш? Адже ти жодного разу не був на морі...

– цитата із фільму "Достукатись до небес".

І щоб нам було про що говорити не лише на небесах, а й було що згадати після відпустки, до Дня моря редакція LifeStyle 24 пропонує дізнатись про 7 найкрасивіших морів світу. Хоча би одне з них варто побачити за все своє життя.



Найкрасивіші моря світу: це варто побачити

Червоне море

Червоне море – найчистіше з тих, в яких можна купатись. І це попри те, що зовсім близько від моря розташований Суецький канал, а відповідно – нафтові танкери. А все через те, що екосистема Червоного моря має здатність повністю відновлюватися в рекордно короткі терміни.

Ще одна причина чистоти моря – в море не впадає жодна річка, яка могла би приносити мул та пісок. Розміри і чистота – не єдина причина побувати на цьому морі. Червоне море – це ще й одне з найтепліших та найсолоніших морів (воно посідає друге місце після Мертвого).



Червоне море, Шарм Ель Шейх

Назва моря теж не випадкова. Так море називають через незвичайний червонуватий відтінок води. Чому вода має такий колір – достеменно не відомо. Екологи стверджують, що ймовірна причина – водорості, які надають червоний відтінок воді. А інші дослідники наводять більш банальну причину: червоний колір виникає через відображення у воді прилеглих скель.

І ще один аргумент, чому варто побувати на Червоному морі – різномастість морської фауни. Саме це море найбільше приваблює дайверів зі всього світу. В морі налічують більше трьох тисяч різних видів риб та трьохсот видів коралів. Якщо хочеться відчути себе дослідником – на дні Червоного моря досі можна знайти затонулі судна.

Карибське море

Одне з найбільших морів нашої планети (його площа – 2 754 000 квадратних кілометрів). Карибське море розташоване в Західній півкулі і є частиною Атлантичного океану. Лише 2% карибських островів заселені, а все решта – безкрайні простори природи.

Попри свої розміри та дивовижні глибини (а найглибша точка Карибського моря – 7 886 метрів), у більшій мірі море славиться своїм дивовижним бар'єрним рифом.



Карибське море

Лише уявіть: 9% коралових рифів світу розташовані у Карибському морі! Багато туристів приїздить сюди в пошуках перлин.

Ще одна особливість Карибського моря – це, звісно ж, фільми про піратів, які здебільшого знімаються саме в цих водах. Воно й не дивно, адже піратство тут процвітало з 17-го століття.

Сьогодні ж ви навряд чи зустрінете піратів, хіба якщо випадково потрапите на зйомку фільму. А от насолодитись дайвінгом або просто райськими краєвидами тут точно вийде.

Середземне море

Середземне море – єдине море в Світовому океані, води якого омивають береги трьох частин світу: Європи, Азії та Африки. До басейну Середземного моря входять такі моря, як Мармурове, українські Чорне і Азовське.

Серед найпопулярніших островів Середземного моря – Кіпр, Крит, Лесбос, Корсика, Сицилія, Сардинія, Мальта, Майорка, Ібіца, Менорка та інші.



Середземне море, острів Кіпр

В останні роки фіксується надзвичайно високе забруднення морської води. За даними ООН, в Середземне море щорічно скидалося 650 мільйонів тонн стічних вод, 129 тонн мінеральних масел, 6 тонн ртуті, 3,8 тонн свинцю. Багато морських видів перебувають на межі знищення. На дні моря перебуває величезна кількість сміття. Ним всіяна велика частина морського дна.

Попри рівень забрудненості, туристів сюди приїжджає багато. Унікальний клімат, красива берегова лінія, багаті історія і культура привертають щорічно в Середземномор'я мільйони туристів. До речі, це третина усіх туристів світу!

Андаманське море

Це море – одне із найтепліших у світі. Протягом цілого року Андаманське море тішить місцевих жителів і натовпи туристів прозорою бірюзовою водою, яка не буває холоднішою за 28 градусів. А навесні тут температура води сягає навіть вище 30-ти градусів.

Андаманське море належить до акваторії Індійського океану, його називають "напівзамкнутим".



Андаманське море

Площа Андаманського моря – 605 тисяч метрів квадратних. Середня глибина – трохи більше тисячі метрів.

Концентрація солі в морі нижча порівняно з Тихим океаном. Тому це море облюбували фанати дайвінгу. Також привабливим є те, що дно Андаманського моря вистелене чистими білосніжними пісками і цілющими глинами. Саме за такими "райськими краєвидами" й полює більшість туристів.



Андаманське море багате на цілющі глини

До того ж, саме у водах цього моря проживає легендарний дельфін Іраваді. Цих дельфінів відносять до ряду китових. Дельфін Іраваді може бризкати водою з рота, а це дуже нагадує китів.

Філіппінське море

Філіппінське – одне з найбільших морів світу! Площа цього моря – 5 726 000 квадратних кілометрів. Море не тільки велике, а ще й глибоке. Максимальна глибина становить понад 11 тисяч метрів.

Саме у Філіппінському морі вчені виявили глибоку Маріанську западину, яка досі продовжує дивувати їх своїми загадками і таємницями. В ній розташована найглибша точка у світі, відкрита людьми – Безодня Челленджера.



Філіппінське море

Філіппінське море не має чітких берегових кордонів. Воно відокремлюється від Тихого океану групами островів.

Туристи їдуть на Філіппінське море заради захопливих екскурсій, тут дайвери шукають затонулі кораблі. Вода моря кристально-чиста, тож підводні фотографи – теж часті гості.



Філіппінське море – знахідка для дайверів та підводних фотографів

На поверхню моря повільно з дна піднімаються хребти, які в довжину досягають близько 2,5 кілометрів. Крім того, в деяких місцях можна помітити величезні вулкани, висотою майже 3 кілометри. Однак через велику глибину моря, до поверхні дістається небагато.



Безодня Челленджера у Філіппінському морі

Для тих, хто бажає відвідати Філіппінське море, варто відзначити, що сприятливий період для відпочинку починається з пізньої осені і триває до середини весни. Оскільки решту півроку на островах практично весь час ідуть дощі і відпочинок ризикує бути зіпсованим. Тож якщо ви цього літа не встигли поніжитись на сонці – це буде гарною альтернативою.

Коралове море

Коралове море не надто поступається розмірами Філіппінському. Його площа – 4 068 000 квадратних кілометрів. Коралове море лежить біля берегів Австралії і Нової Гвінеї.

Назву море отримало не випадково – саме в цьому морі велика кількість коралових рифів та островів. Найбільший і найвідоміший у світі кораловий риф – Великий бар’єрний риф – розташований саме тут.



Великий бар'єрний риф в Кораловому морі

Великий бар’єрний риф – це хребет, що складається з коралових рифів і островів у Кораловому морі. Риф є одним із семи природних чудес світу, його можна побачити навіть з космосу, і він більший, ніж Велика китайська стіна.

Коралове море містить фантастичну кількість форм морського життя. Визначною пам'яткою цих вод є летюча риба, яка вистрибуючи з води, долає повітрям від 20 до 400 метрів.



У Кораловому морі водяться летючі риби

Тасманове море

Тасманове море унікальне насамперед своїм розташуванням – воно перетинає кілька кліматичних поясів одразу: тропічний, субтропічний і помірний. Площа моря становить 2 300 000 квадратних кілометрів. В Тасмановій впадині глибина досягає шести тисяч метрів.

На морі є велика кількість островів. Найвідоміший із них – Тасманія – острів, розташований за 240 км на південь від Австралії.



Басейн в Тасмановому морі, Австралія

Вчені вважають, що колись Тасманія була частиною Австралійського континенту, проте згодом відокремилась. Зараз це найбільша територія австралійських заповідників, адже там живуть унікальні тварини. Найвідоміша тварина – тасманійський диявол.

Унікальним також є острів Болс-Пірамід – це величезна скеля, яка височіє майже на 600 метрів над рівнем моря.



Острів Болс-Пірамід в Тасмановому морі