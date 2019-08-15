День народження Дженіфер Лоуренс: топ-6 найкращих фільмів, які повинен побачити кожен

Американській актрисі Дженіфер Лоуренс сьогодні, 15 серпня, виповнилося 29 років. Про важливі факти з життя акторки та найцікавіші фільми, які обов’язково треба подивитися – читайте у матеріалі.

Дженіфер Лоуренс далеко не банальна голлівудська акторка. Вона цікава, багатогранна, розумна та весела. Це далеко не весь перелік, за який ви можете полюбити актрису. Лоуренс – одна з небагатьох, хто на Олімпі слави отримав найбажаніший титул – Оскар. Що привело зірку до найпрестижнішої нагороди в кінематографі – читайте далі.

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Коли Лоуренс виповнилося 14 років, вона разом зі своїми батьками на канікулах поїхала в Нью-Йорк, де після зустрічі з агентами, юна дівчина підписала контракт з Агентством талантів CESD.

Дженіфер одразу вирішила кинути школу, склавши випускні іспити екстерном. Пізніше вона говорила, що постійно займалася самоосвітою. Також у вільний час вона допомагала своїй мамі в дитячому таборі.



Дженіфер Лоуренс – 29

У 2012 році дівчина знялася у приголомшливих фільмах "Голодні ігри" і "Мій хлопець – псих", які зібрали величезні касові збори. Готуючись до "Голодних ігор", дівчині довелося перефарбувати волосся і багато часу проводити в тренажерному залі. Як підсумок, вона отримала нагороди MTV і "Teen Choice Awards".

Свій перший Оскар вона завоювала за роль у проекті "Мій хлопець – псих", компанію їй склав знаменитий Бредлі Купер. Комедійна драма про людські почуття і відносини отримала величезну кількість іменитих нагород.



День народження Дженіфер Лоуренс

Лоуренс стала другою в історії наймолодшою лауреаткою в номінації "Найкраща актриса першого плану". Чотири частини фільму "Голодні ігри" в загальній сумі принесли акторці 25,5 мільйонів доларів.

У блокбастері "Люди Ікс: Перший клас" Лоуренс вперше з'явилася в образі Рейвен (Містик). В інтерв'ю журналу People актриса розповідала, що ця роль далася їй не надто легко. Для того, аби перетворити актрису в Містик, кожен день нею займалися семеро гримерів, які покривали оголену Лоуренс синьою фарбою і наклеювали лусочки. Так майже щодня тривало впродовж чотирьох місяців. Вже у наступному фільмі франшизи на акторку просто одягнули обтислий костюм.



Фільми з Дженіфер Лоуренс: підбірка

Однак запам'яталася акторка своєю харизмою і талантом ще в інших стрічках. Журналісти LifeStyle 24 на честь дня народження легендарної акторки підготували підбірку найкращих фільмів, у яких зіграла Дженіфер Лоуренс.

"Люди Ікс: Перший клас" (X-Men: First Class) – 2011

Фантастично-пригодницький бойовик розповідає про життя доброго професора Ксавьє та злого Магніто. Сюжет стрічки перенесе глядача у часи заснування школи для дітей-мутантів. А найголовніше – розкаже історію про те, що все ж таки відбулось між двома кращими друзями, які з часом стали запеклими ворогами. Фільм є продовженням першої частини "Люди Ікс" і повертає нас до того часу, коли головний герой перебував у концтаборі.

Тут знову показаний маленький Ерік, який запідозрив у собі магнетичні здібності. Не дивлячись на існування старих та нових мутантів.

Дивіться трейлер "Люди Ікс: Перший клас": відео

"Голодні ігри" (The Hunger Games) – 2012

Події у фільмі відбуваються в майбутньому часі, де суспільство поділили на так звані табори. Кожен табір спеціалізується на конкретній формi діяльності, яка приносить Капітолію прибуток і ресурси. Втім, народ бідує і живе у злиднях. Кожного року уряд відбирає молодих юнаків і дівчат для участі в "Голодних іграх".

У гру вступають 24 учасники, з яких в кінці повинен переможцем вийти лише один. Під час чергового відбору добровольцем викликається 16-річна дівчина-мисливець на ім'я Катніс і син пекаря Піт, який таємно у неї закоханий. Суддям не важливо хто переможе – їм потрібне видовище. І вони його отримають.

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Дивіться трейлер "Голодні ігри": відео

"Мій хлопець – псих" (Silver Linings Playbook) – 2012

Головний герой Пітер Солітано, дізнавшись про зраду дружини, пережив велике моральне потрясіння, тож пройшов лікування в психіатричній клініці. Покинувши її, він все ще хоче відновити свій шлюб, втім через біль, який не минає, він залишається неврівноваженим.

На вечері у друзів його знайомлять з Тіффані, яка пережила смерть чоловіка. На відміну від Піта, свою другу половинку вона повернути вже не може. Але біль, яку вони відчувають, майже ідентична.

Пара віддзеркалює одне одного: їх то притягує, то відштовхує. Втім саме такі стосунки, можливо, зародять щось більше, ніж просто дружбу?

Дивіться трейлер "Мій хлопець – псих": відео

"Пробудження" (Passengers) – 2016

Події фільму розгортаються на космічному кораблі Авалон, який везе тисячі колоністів на іншу планету. Всі пасажири перебувають в криогенному сні, однак у системі відбувається збій, який будить механіка Джеймса і письменницю Аврору.

Вони розуміють, що летіти їм ще 90 років, знову заснути вони не можуть і тепер змушені все своє життя провести удвох серед тисячі сплячих людей.

Втім не все так погано, адже на кораблі є їжа та одяг. На кораблі між молодими людьми зароджуються почуття, але часу на романтику у них немає. Авалон вчергове спіткала біда, і тепер їм доводиться ризикувати власним життям, щоб всіх врятувати.

Дивіться трейлер "Пробудження": відео

"Мати!" (Mother!) – 2017

Посеред поля, де не ростуть жодні дерева, і де не протоптано жодної стежки, височіє будинок. У цій оселі проживає пара: поет, який перебуває у кризі і його молода дружина, яка власноруч відновила будинок після пожежі.

Їхні стосунки доволі дивні, адже головний герой не надто переживає та дбає про свою дружину, а насамперед плекає лише свої бажання та ідеї. Вона – добра душа, він – егоїст. Одного вечора, у їхній будинок стукає незнайомець, кажучи, що переплутав будинок з готелем, втім на цьому його пригода не закінчується, адже поет вмовляє незнайомця залишитися у них вдома, навіть попри протести своєї дружини.

Ранок не обіцяє бути спокійним, адже слідом за незнайомцем, у двері будинку стукає його нахабна дружина, яка теж залишається у будинку. Чоловік запевняє дружину, що ці люди принесуть творчість у його життя, втім, з цього вийде дещо дуже химерне та абсурдне.

Дивіться трейлер "Мати!": відео

"Червоний горобець" (Red Sparrow) – 2018

Талановитій балерині заздрісники "допомогли" зламати ногу, тож її викинули на узбіччя театрального життя та залишили без грошей з хворою матір'ю на руках. На прохання свого дядька – заступника директора служби зовнішньої розвідки – вона погодилася допомогти в секретній операції.

Головну героїню Домініку Єгорову російські секретні служби проти її волі вербують в якості "горобця" – професійної спокусниці, яка буде дізнаватися необхідну інформацію від потрібних людей. Рятуючи свою хвору матір, вона стає найціннішою агенткою секретної програми.

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ЇЇ перше стратегічне завдання – Нат Неш, офіцер ЦРУ, відповідальний за проникнення американських "кротів" в російську розвідку. Між ними зав'язуються складні стосунки, які ставлять під загрозу їхню кар'єру, світогляд і безпеку держав.

Що цікаво, у кінострічці знявся відомий український балетний танцівник Сергій Полунін, який оскандалився своїми заявами щодо україно-російської війни та президента РФ Володимира Путіна.

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