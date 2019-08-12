На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів

День Незалежності України святкують щорічно 24 серпня. В цей день 1991-го року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.

24 серпня в Києві відбудуться два марші. Один із них – офіційний, другий – народний. Варто зазначити, що у цей день марші відбудуться одразу в 6 містах України. LifeStyle24 підготував для вас афішу найцікавіших подій на День Незалежності.

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Урочисті заходи на День Незалежності в Києві

Марш Гідності

Початок: 24 серпня о 9:30

Де: Пам'ятний Хрест на місці загибелі Героїв Небесної Сотні

Хода гідності – це офіційний марш, який організовує керівництво держави. Під час заходу відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої пролунають сто ударів церковного дзвона – на честь загиблих Героїв Небесної Сотні. Президент України, а також рідні та близькі полеглих захисників України та ветерани АТО покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні.

Приблизно о 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. А об 11:50 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів. Також під час заходу на головній площі країни відбудеться музично-хореографічний флешмоб.

Марш Захисників

Початок: збір людей триватиме з 8:00 до 9:00

Де: Парк імені Тараса Шевченка

Марш захисників – це народний марш. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових. Участь у Марші Захисників підтвердили понад 7 тисяч ветеранів з усієї України.

За словами організатора параду ветеранів, на ньому не буде жодного з президентів, будь-яких представників влади чи партійних прапорів.

Колона рушить рівно в 9:00 і о 10:20 прибуде до Майдану, де почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу. О 12:00 відбудеться завершення офіційної частини маршу.

Згодом частина людей піде на Михайлівську площу до "Стіни Пам’яті", де відбудеться молебень за полеглими в бою та концерт.

Розважальні заходи на День Незалежності у Києві

Pro-art – Фестиваль арт-терапії

Коли: 24-25 серпня

Початок: 10.00

Де: Гідропарк

Ціна: 400-700 гривень

24 серпня у Києві розпочнеться фестиваль арт-терапії, який триватиме до 25 серпня включно. Організатори обіцяють практичні майстер-класи, які передбачають роботу з фарбами, глиною, піском, інсталяціями, танцями та іншими цікавими творчими галузями. Також на території фестивалю буде діяти хенд-мейд ярмарок. І Все це – під виступи театральних колективів та етно-музикантів.



Куди піти на День Незалежності у Києві

Благодійний концерт "Класик пікнік. Українська поема"

Початок: 24 серпня о 20:00

Де: Національний музей історії України

Ціна: вхід вільний

Для відвідувачів заходу прозвучать твори українських композиторів у виконанні Національного ансамблю солістів "Київська камерата" в супроводі Валерія Матюхіна.

Кожне місто має своє особливе звучання. І Київ – не виключення. Саме тому уже другий рік поспіль ми додаємо йому вишуканості та натхнення звучати яскравими барвами найкращих композицій світу класичної музики. Наш наступний концерт можна зі впевненістю назвати найпатріотичнішим, адже він, у переважній більшості, складатиметься з української музики,

– розповідають організатори концерту.





Як розважитись у Києві на День Незалежності

Виставка квітів

Початок: 24 серпня о 10:00

Де: Співоче поле

Ціна: вхід вільний.

З нагоди Дня Незалежності на Співочому полі відбудеться відкриття традиційної виставки квітів. Вона буде присвячена найкращим українським спортсменам, відомим на увесь світ. Головними героями квіткових інсталяцій стануть: брати Клички, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Оксана Баюл, Ольга Харлан.



Виставка квітів на співочому полі на День Незалежності у Києві