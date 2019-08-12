На День Незалежності в Києві пройде дві ходи: програма найцікавіших заходів
День Незалежності України святкують щорічно 24 серпня. В цей день 1991-го року Верховна Рада УРСР ухвалила Акт проголошення незалежності України.
24 серпня в Києві відбудуться два марші. Один із них – офіційний, другий – народний. Варто зазначити, що у цей день марші відбудуться одразу в 6 містах України. LifeStyle24 підготував для вас афішу найцікавіших подій на День Незалежності.
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Урочисті заходи на День Незалежності в Києві
Марш Гідності
Початок: 24 серпня о 9:30
Де: Пам'ятний Хрест на місці загибелі Героїв Небесної Сотні
Хода гідності – це офіційний марш, який організовує керівництво держави. Під час заходу відбудеться загальнонаціональна хвилина мовчання, після якої пролунають сто ударів церковного дзвона – на честь загиблих Героїв Небесної Сотні. Президент України, а також рідні та близькі полеглих захисників України та ветерани АТО покладуть квіти на місці загибелі Героїв Небесної Сотні.
Приблизно о 9:50 відбудеться нагородження українців, які досягли успіхів у різних сферах. А об 11:50 розпочнеться Марш захисників України за участю ветеранів. Також під час заходу на головній площі країни відбудеться музично-хореографічний флешмоб.
Марш Захисників
Початок: збір людей триватиме з 8:00 до 9:00
Де: Парк імені Тараса Шевченка
Марш захисників – це народний марш. Його проводять ветеранські спілки, волонтери та сім`ї загиблих українських військових. Участь у Марші Захисників підтвердили понад 7 тисяч ветеранів з усієї України.
За словами організатора параду ветеранів, на ньому не буде жодного з президентів, будь-яких представників влади чи партійних прапорів.
Колона рушить рівно в 9:00 і о 10:20 прибуде до Майдану, де почне рівномірно займати його площу для проведення фінальної частини заходу. О 12:00 відбудеться завершення офіційної частини маршу.
Згодом частина людей піде на Михайлівську площу до "Стіни Пам’яті", де відбудеться молебень за полеглими в бою та концерт.
Розважальні заходи на День Незалежності у Києві
Pro-art – Фестиваль арт-терапії
Коли: 24-25 серпня
Початок: 10.00
Де: Гідропарк
Ціна: 400-700 гривень
24 серпня у Києві розпочнеться фестиваль арт-терапії, який триватиме до 25 серпня включно. Організатори обіцяють практичні майстер-класи, які передбачають роботу з фарбами, глиною, піском, інсталяціями, танцями та іншими цікавими творчими галузями. Також на території фестивалю буде діяти хенд-мейд ярмарок. І Все це – під виступи театральних колективів та етно-музикантів.
Куди піти на День Незалежності у Києві
Благодійний концерт "Класик пікнік. Українська поема"
Початок: 24 серпня о 20:00
Де: Національний музей історії України
Ціна: вхід вільний
Для відвідувачів заходу прозвучать твори українських композиторів у виконанні Національного ансамблю солістів "Київська камерата" в супроводі Валерія Матюхіна.
Кожне місто має своє особливе звучання. І Київ – не виключення. Саме тому уже другий рік поспіль ми додаємо йому вишуканості та натхнення звучати яскравими барвами найкращих композицій світу класичної музики. Наш наступний концерт можна зі впевненістю назвати найпатріотичнішим, адже він, у переважній більшості, складатиметься з української музики,
– розповідають організатори концерту.
Як розважитись у Києві на День Незалежності
Виставка квітів
Початок: 24 серпня о 10:00
Де: Співоче поле
Ціна: вхід вільний.
З нагоди Дня Незалежності на Співочому полі відбудеться відкриття традиційної виставки квітів. Вона буде присвячена найкращим українським спортсменам, відомим на увесь світ. Головними героями квіткових інсталяцій стануть: брати Клички, Андрій Шевченко, Сергій Бубка, Валерій Лобановський, Яна Клочкова, Лілія Подкопаєва, Оксана Баюл, Ольга Харлан.
Виставка квітів на співочому полі на День Незалежності у Києві