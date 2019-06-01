Заходи до Дня захисту дітей 2019: куди піти з малечою в Києві та Львові

Міжнародний день захисту дітей в Україні відзначають сьогодні, 1 червня. Традиційно батьки влаштовують для своїх нащадків свято, яке запам'ятається на все життя. У знаковий день журналісти LifeStyle 24 вирішили порадити заходи, які неодмінно сподобаються дітям.

Заходи до Дня захисту дітей у Києві:

Зоопарк

Локація: проспект Перемоги, 32.

Кожна дитина з нетерпінням очікує на похід до зоопарку. Тому несподівана пропозиція від батьків неодмінно вразить малечу. Окрім цього, діти зможуть поласувати морозивом чи солодкою ватою та покататись на атракціонах.

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Київський зоопарк / Zik

Свято морозива на ВДНГ

Локація: проспект Академіка Глушкова, 1.

Щороку Національний комплекс "Експоцентр України" (ВДНГ) влаштовує гучне свято для малечі. У 2019-му для відвідувачів пропонують свято морозива, яке триватиме з 1 до 2 червня. Окрім ласощів, гості зможуть взяти участь у флешмобах, тематичних конкурсах до Дня захисту дітей та грі з аніматорами.

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Свято морозива на ВДНГ / UFest

Відпочинок на теплоході

Локація: Київський річковий вокзал, Поштова площа, 3 (причал №10).

Діти зможуть побачити, як капітан кермує кораблем, та здійснити спільно з батьками поїздку Дніпром. Вартість поїздки становить 180 гривень, а малеча до 4 років не оплачує квиток.



Відпочинок на теплоході

Музей "Експериментаніум"

Локація: проспект Степана Бандери, 6 (метро "Петрівка").

У столичному музеї популярної науки і техніки "Експериментаніум" також заплановані заходи до Дня захисту дітей. Малеча до 14 років зможу відвідати заклад за зниженими цінами, а організатори пропонують дітям тематичний квест та майстер-класи.



Розваги в музеї "Експериментаніум" / офіційний сайт

Літній кінотеатр

Локація: вул. Лаврська 31 (Співоче поле).

На День захисту дітей заплановане відкриття дитячого літнього кінотеатру та перегляд сімейного фільму – "Фокстер і Макс". Всі кияни зможуть переглянути кінострічку безкоштовно.



Літній кінотеатр / Tochka.net

Фестиваль Flagman Kids

Локація: озеро Тельбін, вул. Березняківська, 19а.

До Дня захисту дітей у Києві влаштовують фестиваль Flagman Kids, під час якого на гостей чекають змагання у двох вікових групах – до 8 років та від 9 до 15 років.



Flagman Kids у Києві / TopNews.Kiev

Заходи до Дня Захисту дітей у Львові:

Театральний фестиваль "Казка у гаю"

Локація: Шевченківський гай (вулиця Чернеча Гора).

Всеукраїнський театральний фестиваль дитячих та юнацьких колективів "Казка у гаю" допоможе малечі зустрітись з улюбленими персонажами з українських казок. Таке дійство та спілкування з акторами неодмінно сподобаються дітям.



Фестиваль "Казка у гаю" / Vgorode

Святкування у торгових центрах

Локації: ТРЦ King Cross Leopolis (Стрийська, 30),

Forum Lviv (Під Дубом, 7Б).

У львівських торгових центрах на дітей чекатимуть конкурси із супергероями, музика, творчі майстер-класи, яскравий аквагрим та багато подарунків.



День захисту дітей у торгових центрах / 032.ua

Велоперегони "Дивогонка"

Локація: Стрийський парк (вулиця Стрийська, 15).

Традиційно у Львові відбудуться велоперегони. Малеча зможе взяти участь у заході та позмагатись за головні призи "Дивогонки".



Велоперегони "Дивогонка" / Пласт Львів