"Дитя робота": кіно для фанів "Чорного Дзеркала"

Любителі наукової фантастики і роздумів на тему небезпеки технологічного прогресу отримали нову порцію вражень разом із релізом австралійського кіно I am mother.

Фільм дебютував на американському кінофестивалі незалежного кіно "Санденс", а нещодавно перебрався на добре знайомий фанам "Чорного дзеркала" Netflix. В Україні фільм навіть потрапив у прокат на великому екрані. Щоправда, ненадовго.

Також у кіно: "Люди в чорному: Інтернешнл": спроба відродити франшизу

Жанр science fiction часто виходить дорогим у створенні задоволенням і не завжди виправдовує витрачених коштів. У випадку з "Дитя робота" бюджет "нагуглити" складно, але можна знайти натяки на те, що він копійчаний. І це робить честь режисеру Гранту Спьютору, бо він спромігся зняти доволі притомну фантастику, маючи в арсеналі, згрубша, одну локацію, двох актрис і мінімум спецефектів.

Сюжет не те щоб світився новизною, але очевидно, що сценарій неодноразово читали і фільм полірували ще на стадії задуму. Кінець світу, вимирання людства, ера роботів і штучного інтелекту – заїжджена тема. Але якщо додати їй родзинку у вигляді авторської подачі і моральної глибини, то історія заграє новими фарбами.

Штучний інтелект на сьогоднішній день вміє розпізнавати об'єкти, розуміти мову і застосовувати різні стратегії для виконання визначеного типу завдань, наприклад, виграшу в шахи. Прогнози розвитку штучного інтелекту визначають 2040-ві як час, коли AI навчиться виконувати задачі на кшталт медичного дослідження. Ну і враховуючи здібності штучного інтелекту самовдосконалюватись, далі технологію вже не спинити – приблизно в 2070-их штучні нейронні мережі перевершать можливості людини в колосальну кількість разів (авторка посилається на прогноз Емі Вебб у її книзі The Big Nine). Такі прогнози можуть лякати. Бо, як ви могли здогадатись, сценарій може піти шляхом порятунку світу не "для" а "від" людей. Усвідомлення факту, що у цієї теорії є багато прихильників, додає фільмам на кшталт "Дитя робота" додаткової глибини. Бо людство мріє створити машини, які будуть більш логічні і етичні за нас, але водночас боїться, що логічні роботи позбудуться людей, як основної причини проблем на планеті.

Повертаючись до фільму, то штучний інтелект у тілі робота, схожого на творіння Boston Dynamics, виховує у бункері людське дитя. У "Дитя робота" не звучать імена дійових осіб, ніби у них цих імен немає. Натомість, згадується декілька біблійських імен, які, тим не менше, не отримують фізичного уособлення.

справжній робот Atlas, зроблений Boston Dynamics

Це кіно не лише про штучний інтелект, але й про стосунки батьків і дітей. Бо металева Матір дуже нагадує людину, яка вмикає надопіку і не випускає своє чадо пізнавати світ. З благою метою, звісно, але ми всі знаємо куди веде ця дорога. У певний момент Дівчина (австралійка Клара Ругаард) обирає між двома потенційними матерями: Матір дає безпеку і самореалізацію, а Незнайомка (Хіларі Суонк) — обіцяє свободу і компаньйонство. Обидві матусі кажуть правду лише наполовину.

Обов'язково варто глянути тим, кому було мало трьох серій в п'ятому сезоні "Чорного дзеркала", поціновувачам наукової фантастики і тим, хто цікавиться темою штучного інтелекту. Рейтинг фільму на IMDb — 6,8, відгуки критиків здебільшого позитивні, тож дивитись варто. Вдома чи в кіно.

Також у кіно: "Рокетмен": краще за "Богемну рапсодію"