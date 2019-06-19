"Доміно": кримінальний трилер із зірками "Гри Престолів"

Як Джеймі Ланністер і Мелісандра терористів ловили.

Перед тим, як йти на цей фільм, варто знати передісторію його появи. Американський класик Брайан Де Пальма (режисер "Керрі", "Лице зі шрамом", "Місія нездійсненна") не особливо дружить з Голлівудом вже більше десяти років, тому гроші на свої затії протягом цього часу шукає у Європі.

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"Доміно": офіційний кадр з фільму

У Де Пальми не найкращий період – останнє його кіно, "Пристрасть", вийшло ще сім років тому і пролетіло в прокаті, тому "з чим чорт не жартує"… Режисер завів дружбу з данськими продюсерами. Ті дали йому близько 7,8-14 мільйонів доларів (джерела подають суму по-різному, але в цьому діапазоні) і безцінний досвід.

Власне, перший досвід співпраці з данцями закінчився для Де Пальми тим, що режисер хоче, аби це був водночас і останній досвід з ними. Знімальній групі довго затримували оплату праці, а ще, ходять чутки, з фільму вирізали близько години екранного часу і не те, щоб Де Пальма на таке погоджувався.



"Доміно": офіційний кадр з фільму

А тепер до в'ялого низькобюджетного дітища. Якщо чесно, то чим менше людей гляне цей фільм, тим краще буде для всіх залучених. Кримінальний трилер може добре працювати хіба що як комедія, але для цього треба мати специфічне почуття гумору. Головний герой – коп, який забуває пістолет, прикритий жіночим бюстгалтером вдома. Він втрачає напарника (бо на завдання двоє людей ходять з двома пістолетами, а не одним) і вляпується в тривалу історію з терористами, які вільно катаються Європою у фургончику розвезення помідорів.

Фільм найбільше хочеться розбачити, коли починаються сцени бійки і стає очевидно, що хореографію тут ніхто не ставив (бюджет не гумовий, знаєте). Це виглядає достатньо недолуго, щоб і справді сприймати "Доміно" за комедію. Інша ж логічна реакція – сором. Вмикається це відчуття, коли комусь має стати соромно, але не стає, і все настільки погано, що сором натомість починаєте відчувати ви.



"Доміно": офіційний кадр з фільму

Ніколай Костер-Валдау і Каріс ван Гаутен обирають перший варіант і обоє вигядають так, ніби сприймають фільм максимально несерйозно. Враховуючи загальну карикатурну атмосферу, їм можна пробачити, але як сказано вище, це краще просто не дивитись.

Відгуки критиків витають десь між "аномально нудним кіно" і "явно не витвором мистецтва". Рейтинг на IMDb – 4,5.

"Доміно": дивитись трейлер фільму онлайн

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