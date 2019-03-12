ДТП за участю акторів "Дизель Шоу": родичі Марини Поплавської зробили скандальну заяву

Хоч з дня смерті акторки "Дизель Шоу" Марини Поплавської минуло понад 4 місяці, всі її колеги і досі оговтуються від моторошної ДТП. Водночас родичі загиблої зірки у мережі відверто розповіли деталі їх спілкування з продюсерами проекту.

Як заявила рідна сестра Марини Поплавської – Людмила, напередодні дня народження зірки, яке відбулось 9 березня, продюсери "Дизель Шоу" анонсували виступ на честь артистки. Всі зібрані гроші артисти захотіли передати племінницям загиблої колеги – Анні та Катерині. Родичі зірки не давали згоди на це та не бажають приймати кошти, виручені від таких виступів.

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"Ми більше не можемо стояти осторонь і мовчати, дивлячись на те, як продюсери "Дизель Шоу" та піар-менеджер з метою піару роблять вчинки нелогічні, незрозумілі і невчасні. Наша сім'я була проти, щоб під час трауру проводились будь-які гучні заходи в ім'я Марини, а особливо до дня народження! Жодних коштів, тим більше з концерту до дня народження Маріанни Францівни, родина не потребує! Це все відбувається без нашого відома, без нашої згоди", – заявила Людмила Поплавська.



Померла Марина Поплавська – акторка "Дизель Шоу" / Facebook / @dizelshow

Окрім цього, рідна сестра Марини Поплавської не приховувала свого здивування: як представники "Дизель Шоу" зуміли відкрити рахунки для переказу коштів без її підпису та необхідних документів. Людмила Поплавська додала, що забороняє публічно вплутувати її дітей.

Вплутувати дітей я категорично забороняю! Дівчатка і так отримали важку психологічну травму! Загинула не просто рідна тітка, а ще й хрещена мама моєї старшої доньки, – додала рідна сестра акторки "Дизель Шоу".

Жінка пояснила, чому вона має конфлікт з продюсерами "Дизель Шоу". Зокрема, Людмила Поплавська відверто розповіла, що після трагічної ДТП вона дізналась про смерть сестри з Інтернету, а не від представників гумористичного проекту. Після похорону Марини Поплавської родичі не підтримували зв'язок з "Дизель Шоу", але вже після 3 тижнів їм надійшла пропозиція знятись у документальному фільмі "Королева гумору".

"Знімати фільми, не витримавши паузи, в такий складний для родини час неприпустимо. Цей телевізійний "продукт" немає нічого спільного з людиною, творчі здобутки якої є наймасштабнішими на просторах СНД, Європи. Її заслуги та особлива скромність – наша гордість! Марину Поплавську шанували і захоплювались її талантом всі метри гумору та телебачення багатьох країн пострадянського простору... Робота в проекті "Дизель Шоу" – дуже короткий відрізок творчості та життя", – зазначила Людмила Поплавська.



Актори "Дизель Шоу" до моторошної аварії / Facebook / @dizelshow

ДТП за участю автобуса акторів "Дизель Шоу" сталась уранці 20 жовтня 2018 року. Під Києвом в їх транспорт врізався фургон. Внаслідок зіткнення померла Марина Поплавська, а Єгор Крутоголов і Яна Глущенко потрапили до лікарні з серйозними травмами. Окрім цього, травми отримали й інші зірки проекту: Євгеній Гашенко, Максим Неліпа, Олександр Бережок, Євген Сморигін, Олег Іваниця та Вікторія Булітко.



Попрощались із загиблою акторкою в рідному Житомирі. Похорон Марини Поплавської відбувся 22 жовтня. Президент Петро Порошенко посмертно нагородив акторку орденом "За заслуги" ІІІ ступеня.