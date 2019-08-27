Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати

Сусана Алімівна Джамаладінова, або просто Джамала. Сьогодні, 27 серпня, вона святкує свій 36 день народження. Горда представниця кримськотатарського народу, талановита музикантка та справжня українка! До свята редакція LifeStyle 24 зібрала правила життя прекрасної Джамали.

Трішки про Джамалу

Переможниця Євробачення-2016 давно почала музичну кар’єру та встигла закохати у свій чарівний голос мільйони шанувальників. Її музика поєднує в собі джаз, ритм-н-блюз та етнічні вкраплення.

Читайте також: Успіх неможливий без невдач, – Джамала приголомшила відвертим зізнанням

Музикантка народилися у Киргизії. Туди тікала її прабабуся після депортації кримських татар з півострова. Пізніше сім’я повернулася на Батьківщину, де й росла Сусанна. Та, як знаємо, вже дорослій Джамалі довелося повторити долю прабабусі після анексії Криму Росією…



Джамала з рідними / Архівні фото

Батьки співачки – теж музиканти. У дитинстві Сусанна мріяла стати співачкою і ветеринаром. Принаймні, наполовину мрія здійснилася. Освіта в Джамали музична. Вона з дитинства серйозно працювала над майбутньою кар’єрою. З юності вона брала участь у різноманітних конкурсах та фестивалях.

Читайте також: Джамала замилувала ніжним фото з сином

Переломним моментом стала перемога на молодіжному конкурсі "Нова хвиля" у 2006 році. А там понеслося! Джамала розірвала контракт із продюсером Оленою Коляденко (вона хотіла зробити з співачки традиційну російськомовну поп-діву) та з кожним роком ставала все популярнішою.

Після "Нової хвилі" Джамала замахнулася на "Євробачення". Однак у відбірковому турі програла Міці Ньютон. У 2016 співачка таки представила Україну на конкурсі і привезла нам перемогу!

У 2017 році Джамала одружилася. А через рік співачка народила первістка. Свого сина вона назвала Еміром-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулеймановим.



Коханий Джамали на 8 років молодший / Фото: Instagram / @jamalajaaa

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa) 27 Кві 2018 р. о 2:19 PDT

Вона унікальна і голосом, і думками. Нам є чого у неї повчитися! Пропонуємо прочитати топ-цитати музикантки.

5 фактів про Джамалу: відео

Допис, поширений LIFESTYLE 24 (@lifestyle24ukraine) 27 Сер 2018 р. о 1:36 PDT

Про щастя

Щаслива людина відчуває себе комфортно в будь-якій країні або місці.

"Щастя для мене – це коли немає ненависті між людьми, серед яких я живу. Коли люди добре ставляться один до одного. Не обов’язково любити, але важливо поважати іншу людину", – переконана співачка.



Джамала на "Євробаченні"

Про гроші

Я мрію рівно про такий гонорар, який забезпечив би мені спокійне існування, щоб спокійно записати альбом, щоб не концертувати хоча б три місяці.

"Тато мене вчив, що не можна залишати їжу на тарілці і накопичувати речі, якими ти не користуєшся", – якось поділилася спогадами Джамала.

Читайте також: Джамала змінила три розкішні сукні на Одеському кінофестивалі: фото

Про музику

Я кожен раз співаю так, ніби це мій останній виступ.

"Бреше та творча людина, яка говорить, що їй байдуже, що думають люди", – впевнена співачка.



Джамала не приховує емоцій

"Зараз такий час, що всім ніколи. Люди не слухають музику альбомами, у всіх є час тільки на модний торчок, коли просто проїжджає машина, з якої доноситься якась радіостанція. А ось сісти послухати музику повністю, сходити на концерт і послухати його цілком, прочитати книгу, а не просто цитати з Facebook, не вистачає часу, темп прискорився. Від цього мені якось сумно. Тому що ми пропускаємо щось дуже важливе", – поділася вона думками.

Життєве кредо

Моє життєве кредо – арабське прислів’я: "Жодна посудина не вміщає більше свого обсягу, крім глечика знань – він постійно розширюється".



З днем народження, Джа! Хай квітів завжди вистачає

Вітаємо Джамалу зі святом! І щиро дякуємо за творчість.