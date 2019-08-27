Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати

2654 Читать новость на русском
Джамала святкує день народження
Джамала святкує день народження / LifeStyle 24

Сусана Алімівна Джамаладінова, або просто Джамала. Сьогодні, 27 серпня, вона святкує свій 36 день народження. Горда представниця кримськотатарського народу, талановита музикантка та справжня українка! До свята редакція LifeStyle 24 зібрала правила життя прекрасної Джамали.

Трішки про Джамалу

Переможниця Євробачення-2016 давно почала музичну кар’єру та встигла закохати у свій чарівний голос мільйони шанувальників. Її музика поєднує в собі джаз, ритм-н-блюз та етнічні вкраплення.

Читайте також: Успіх неможливий без невдач, – Джамала приголомшила відвертим зізнанням

Музикантка народилися у Киргизії. Туди тікала її прабабуся після депортації кримських татар з півострова. Пізніше сім’я повернулася на Батьківщину, де й росла Сусанна. Та, як знаємо, вже дорослій Джамалі довелося повторити долю прабабусі після анексії Криму Росією…

Родина Джамали
Джамала з рідними / Архівні фото

Батьки співачки – теж музиканти. У дитинстві Сусанна мріяла стати співачкою і ветеринаром. Принаймні, наполовину мрія здійснилася. Освіта в Джамали музична. Вона з дитинства серйозно працювала над майбутньою кар’єрою. З юності вона брала участь у різноманітних конкурсах та фестивалях.

Читайте також: Джамала замилувала ніжним фото з сином

Переломним моментом стала перемога на молодіжному конкурсі "Нова хвиля" у 2006 році. А там понеслося! Джамала розірвала контракт із продюсером Оленою Коляденко (вона хотіла зробити з співачки традиційну російськомовну поп-діву) та з кожним роком ставала все популярнішою.

Після "Нової хвилі" Джамала замахнулася на "Євробачення". Однак у відбірковому турі програла Міці Ньютон. У 2016 співачка таки представила Україну на конкурсі і привезла нам перемогу!

У 2017 році Джамала одружилася. А через рік співачка народила первістка. Свого сина вона назвала Еміром-Рахман Сеїт-Бекір ог'ли Сулеймановим.

Весілля Джамали
Коханий Джамали на 8 років молодший / Фото: Instagram / @jamalajaaa

 

Допис, поширений Jamala (@jamalajaaa)

Вона унікальна і голосом, і думками. Нам є чого у неї повчитися! Пропонуємо прочитати топ-цитати музикантки.

5 фактів про Джамалу: відео

Про щастя

Щаслива людина відчуває себе комфортно в будь-якій країні або місці.

"Щастя для мене – це коли немає ненависті між людьми, серед яких я живу. Коли люди добре ставляться один до одного. Не обов’язково любити, але важливо поважати іншу людину", – переконана співачка.

Джамала Євробачення
Джамала на "Євробаченні"

Про гроші

Я мрію рівно про такий гонорар, який забезпечив би мені спокійне існування, щоб спокійно записати альбом, щоб не концертувати хоча б три місяці.

"Тато мене вчив, що не можна залишати їжу на тарілці і накопичувати речі, якими ти не користуєшся", – якось поділилася спогадами Джамала.

Читайте також: Джамала змінила три розкішні сукні на Одеському кінофестивалі: фото

Про музику

Я кожен раз співаю так, ніби це мій останній виступ.

"Бреше та творча людина, яка говорить, що їй байдуже, що думають люди", – впевнена співачка.

Джамала
Джамала не приховує емоцій

"Зараз такий час, що всім ніколи. Люди не слухають музику альбомами, у всіх є час тільки на модний торчок, коли просто проїжджає машина, з якої доноситься якась радіостанція. А ось сісти послухати музику повністю, сходити на концерт і послухати його цілком, прочитати книгу, а не просто цитати з Facebook, не вистачає часу, темп прискорився. Від цього мені якось сумно. Тому що ми пропускаємо щось дуже важливе", – поділася вона думками.

Життєве кредо

Моє життєве кредо – арабське прислів’я: "Жодна посудина не вміщає більше свого обсягу, крім глечика знань – він постійно розширюється".

Джамала
З днем народження, Джа! Хай квітів завжди вистачає

Вітаємо Джамалу зі святом! І щиро дякуємо за творчість.

blog_ava
У що вкладають зароблені за кордоном гроші українці
сьогодні
3029
Автор: Настя Сукач
Теги: Новини України LifeStyle Новини Криму Джамала Статті
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати
сьогодні 10:23 Джамалі 36: правила життя і найкращі цитати
Настя Сукач 2653
Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
25 серпня 12:22 Сонцесяйна Клаудія Шиффер: історія однієї з зірок моделінгу 90-х
Юлія Девда 1357
Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
25 серпня 09:35 Блейк Лайвлі – 32: найрозкішніші вбрання акторки, які ви захочете повторити
Юлія Турелик 1422
Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
23 серпня 13:33 Що одягнути на День Незалежності: модні образи у блакитно-жовтих кольорах
1897
Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
23 серпня 11:53 Харків чи Старобільськ: що ви знаєте про життя та творчість Сергія Жадана
2218
Новини
Більше новин
Залиште відгук