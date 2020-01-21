Емілі Ратажковскі поділилась літніми спогадами в улюбленому леопардовому бікіні: фото

Американська модель та феміністка Емілі Ратажковскі часто проводить свої відпустки на узбережжях дорогих курортів. На одному з них влітку 2019-го вона зробила спокусливе фото у купальнику, де продемонструвала ідеальну фігуру.

"Сумую за тобою, літо", – так підписала новий знімок 28-річна модель. На ньому вона приміряла леопардовий роздільний купальник власного бренду Inamorata, що складався з крихітного бюстгальтера, який ледь прикривав її груди, та стрінгів. До пляжного образу модель додала великі сережки-кільця.

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Емілі Ратажковскі на відпочинку / Instagram / @emrata

Що цікаво, раніше Ратажковскі вже засмагала у цьому бікіні та демонструвала це на знімках в мережі.

Лише за кілька годин на знімок відреагували майже мільйон користувачів інстаграму та залишили чимало захопливих коментарів, серед них – "ангел" Victoria's Secret та бразильська модель Лаіс Рібейро.

Варто додати, що американська зірка переважно відпочиває зі своїм чоловіком Себастьяном Бір-МакКлардом та ніколи не вказує локацію, де проводить райський відпочинок. Пропонуємо переглянути кілька еротичних знімків, які Емілі зробила на морських узбережжях у 2019 році.