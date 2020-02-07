Ештону Кутчеру – 42: що відомо про популярного актора-красунчика та його особисте життя

Голлівудський актор, телеведучий і продюсер Ештон Кутчер, який став популярним після головних ролей у фільмах "Ефект метелика", "Більше, ніж секс", "Одного разу у Вегасі" тощо, 7 лютого святкує день народження. Йому виповнилося 42 роки, проте актор досі залишається у чудовій формі та продовжує бути кумиром для сотень тисяч прихильниць.

Журналісти LifeStyle24 зібрали для вас найцікавішу інформацію про життя та кар'єру голівудської зірки. Тож, як Ештон Кутчер дійшов до успіху та став популярним на весь світ – читайте у нашому матеріалі.

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Дитинство Ештона Кутчера

Ештон Кутчер народився 7 лютого 1978 року в сім'ї працівника заводу Ларрі Кутчера і його дружини – ірландки за національністю Даян. Проте коли майбутньому актору виповнилося 13 років, шлюб батьків розпався, а через два роки мама знову одружилася.



Ештон Кутчер: як актор виглядав у дитинстві і зараз / Колаж LifeStyle24

Ештон також має сестру Таушу та брата-близнюка Майкла, проте хлопці абсолютно не схожі. Вся справа в тому, що Майкл народився з ДЦП. Його мова і рухи уповільнені, права сторона не дуже його слухається, а ліве вухо глухе на 80%. Коли хлопчикам виповнилося 13 років, лікарі повідомили родині, що серце Майкла витримає не більше двох тижнів.

Проте, за словами Майкла, саме Ештон допоміг йому не опустити руки. Зараз він живе цілком повноцінним життям, чоловік одружений, працює в організації, що допомагає людям з ДЦП. Часто виступає з лекціями на цю тему. Брати досі дуже близькі: Ештон продовжує підтримувати брата і вважає його одним з найближчих друзів.



Ештон Кутчер з братом-близнюком і сестрою (актор – посередині) / Фото uznayvse

З дитинства Ештон мріяв про кіно, хоча нерідко перемагав на великих шкільних спортивних змаганнях. Після школи Кутчер вступив до Університету Айови, де вивчав біохімічну розробку.

Але Ештон не змінив своєї голлівудської мрії – зніматися в кіно – і він вирішив спробуватися на прослуховування в один з місцевих театрів і йому вдалося потрапити туди. Актор грав у мюзиклах та постановках, проте така робота практично не оплачувалася, хоч і приносила йому задоволення.

Як Кутчеру вдалося потрапити в кіно

Згодом його помітив скаут модельного агентства і запропонував взяти участь в одному модельному конкурсі. Тоді Ештон Кутчер працював на Versace, Calvin Clein, Tommi Hilfiger, знімався для глянцевих обкладинок. Незважаючи на успішну кар'єру моделі, Кутчер все ще мріяв грати в кіно.



Ештон Кутчер став популярним після серіалу "Шоу 70-х"

Лише у 1998 році він знявся в популярному серіалі "Шоу 70-х". Одна з творців серіалу помітила комедійний талант актора, і через деякий час Кутчера взяли до шоу Saturday Night Live.

Фільмографія популярного актора

Нарешті у 2000 році актор Ештон Кутчер отримав роль в комедії "Де моя тачка, чувак?". Ця комедія стала проривом в кар'єрі актора. Його мрія стати справжньою кінозіркою нарешті збулася.

Вже у 2005 році на екрани кінотеатрів вийшов фільм "Більше, ніж любов", у якому Ештон Кутчер зіграв головну роль разом з акторкою Амандою Піт. Цей фільм дуже сподобався глядачам.

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У фільмі "Одного разу у Вегасі", який вийшов на екрани в 2008 році, Ештон Кутчер знявся разом з красунею Кемерон Діаз. У тому ж році актор зіграв головну роль в мелодрамі "Бабій".



Ештон Кутчер з Камерон Діаз у фільмі "Одного разу в Вегасі" / Кадр з фільму

У 2010 році актор з'явився в комедійній мелодрамі "День Святого Валентина", а в 2011-му відбулася прем'єра фільму "Секс по дружбі", де з Ештоном головну роль зіграла його майбутня дружина – Міла Куніс.

Ці фільми та всі наступні подарували Ештону мільйони прихильників по всьому світу. Окрім зйомок у кіно, Кутчер також вів шоу "Підстава" на телеканалі МТВ, в якому розігрував (часом досить жорстко) своїх друзів – акторів, моделей та інших знаменитих особистостей.



Фільми з Ештоном Кутчером / Інфографіка 24 каналу

Особисте життя Ештона Кутчера

Після успішного фільму "Де моя тачка, чувак?" Ештон Кутчер вмить став популярним та почав крутити роман за романом з актрисами, фотомоделями і співачками.

У 2003 році Кутчера познайомився з колишньою дружиною Брюса Вілліса – актрисою Демі Мур, яка була старша за нього на 16 років. Проте, це не зупинило закоханих. Кутчер вважав свою обраницю ідеальною і не втомлюється дякувати їй.

Тільки завдяки Демі актор-красунчик знайшов свій стиль і себе у житті. Згодом вони вирішили одружитися.



Ештон Кутчер і Демі Мур / Фото Spletnik

Весілля Ештона Кутчера і Демі Мур відбулося 24 вересня 2005 року. Актриса навіть офіційно змінила прізвище, що відмовилася робити в першому шлюбі. Однак, залишитися зразковою сім'єю вони так і не змогли: у листопаді 2011 року Демі вирішила розлучитися через зраду Кутчера.

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Згодом сімейне щастя актор знайшов разом зі своєю давньою подругою, актрисою Мілою Куніс. Цікаво, що відома акторка – родом із українського міста Чернівці, проте з родиною переїхала в Лос-Анджелес у 1991 році відразу після розпаду СРСР.

Пара почала зустрічатися в 2012 році, а 1 жовтня 2014 року у пари народилася дочка Вайатт Ізабель. У березні 2015 року Міла заявила, що офіційно вийшла заміж за Ештона, а 30 листопада 2016 року у подружжя народився син Димитрій Портвуд Кутчер.



Ештон Кутчер з дітьми та Мілою Куніс / Фото Interes