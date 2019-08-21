Фанати з усього світу бойкотують новий фільм від Disney "Мулан": деталі скандалу

За кілька останніх років фанати Disney з нетерпінням чекали на нові римейки від компанії, однак фільм "Мулан" отримав статус скандального ще за півроку до прем'єри. Головна героїня фільму оскандалилася заявою про підтримку поліцейської жорстокості у Гонконгу. Фанати бойкотують майбутню стрічку від Disney.

Про скандал між зіркою майбутнього фільму "Мулан" Лю Іфей і фанатами компанії Disney повідомляє видання Screen Rant. У джерелі зазначається, що акторка, яка повинна зіграти головну героїню, підтримала жорстоку поведінку поліцейських у Гонконзі.

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На китайській платформі медіа під назвою Weibo Лю Іфей написала фразу, яку взяла з китайського відділу People Daily. Доповнивши своїми висловлюваннями щодо ситуації. "Я підтримую поліцію Гонконгу, ви можете мене зараз побити за це", – скопіювала фразу з видання акторка.

Яка ганьба для Гонконгу. Я теж підтримую гонконгівську поліцію,

– доповнила Лю Іфей.

Після цього мільйони фанатів майбутнього фільму з китайською акторкою в головних ролях обурилися щодо її висловлювань і запустили у соціальних мережах бойкот під хештегом #BoycottMulan, що означає "Бойкотуй Мулан".

"Наскільки глухою ти повинна бути, щоб підтримати жорстокість поліції, коли тільки що знялася в ролі персонажа, який повинен протистояти гнобленню в його чистому вигляді?", – звертаються до Лю Іфей прихильники фільму "Мулан".

"Мулан - історія про жінку, яка бореться за свою власну долю. Лю Іфей показує байдужість, підтримуючи організацію, яка нападає на жінок, що наважилися висловити свою думку. Disney хоче проігнорувати це через великі гроші в Китаї, але ми не повинні цього робити. Бойкотуйте Мулан!", – закликають фанати.

Втім, у китайської зірки знайшлися і захисники.

"Мулан – жінка, яка захищає країну. Лю Іфей, яка відіграє Мулан, виступає за те, щоб поліція Гонконгу захищала суспільство. Хіба це не дух Мулан? Вона бореться за свою країну", – захистилися за акторку її прихильники.

Що відомо про протести у Гонконгу?

Масові протести у Гонконгу почалися в першій половині червня – у відповідь на плани місцевої адміністрації внести поправки в закон про екстрадицію. Ці поправи дозволили б видавати підозрюваних в скоєнні злочинів у материкову частину Китаю. Мешканці міста вважають, що це буде вирішальний крок до підкорення Гонконгу материковому Китаю. Згодом демонстранти почали вимагати розслідування застосування поліцією проти учасників протестів жорстких дій, а поруч з цим і відставки голови адміністрації Гонконгу Керрі Лем. Та головне у протестах – це намір захистити демократію.

Дивитися трейлер до фільму "Мулан": відео