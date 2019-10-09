Фантастична Скандинавія: як організувати подорож мрії та на чому заощадити

Країни Скандинавії – Норвегія, Швеція та Данія – надзвичайно красиві. Стародавні легенди, колоритні вулички, суворі фйорди та справжня свобода – все це манить затятих шукачів пригод. Скандинавія залишиться у серцях як шанувальників дикого відпочинку, так і любителів міського шику. LifeStyle 24 розповість, як влаштувати незабутню подорож та на чому заощадити у столиці Швеції.

Країни Скандинавії

Скандинавія – це регіон у Північній Європі, який складається з трьох країн – Швеції, Данії та Норвегії. Ці країни об'єднані не лише територіально, але й історично. Вони мають спільну міфологію та пращурів-вікінгів. А їхні мови подібні одна до одної та пішли з давньоскандинавської.

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Ця трійка країн з року у рік здобуває перемоги на різноманітних конкурсах. Наприклад, данський Копенгаген та шведський Ґетеборг вважаються одними з найкомфортніших місць для життя у Європі, у рейтингу Numbeo вони посіли 3 та 10 місце. Однак всі країни Скандинавії відрізняються від України не лише якістю та рівнем життя, але й цінами. Проте, якщо знати деякі хитрощі, то можна багато на чому заощадити, зробивши свою подорож більш доступною.

Швеція

Ця країна розташована на Скандинавському півострові. Мешканці країн Скандинавії вважають своє життя найкращим. Можливо, це пов'язано з розміреним ритмом життя, усталеною звичкою проводити багато часу з родиною, берегти природу, а також жити за принципом lagom, тобто золотої середини.

Вони не женуться за образом заможної людини, не прагнуть купити найдорожче авто чи будинок. Шведи віддають перевагу затишному та енергоефективному будинку, безпечній машині та зручному одягу. Крім того, вони великі захисники природи! У Швеції люди активно сортують сміття. А 99% побутових відходів повністю утилізуються і лише менш як 1% всього сміття потрапляє на сміттєзвалища.



Столиця Швеції – Стокгольм

На півночі та сході країна межує з Фінляндією, на заході – з Норвегією, зі сходу і півдня омивається водами Балтійського моря і Ботанічної затоки. Одним з найгарніших міст вважається столиця Швеції – Стокгольм.

Як доїхати і де жити у Стокгольмі

Чи не найлегшим способом потрапити до столиці Швеції є літак. Зі Львова, Києва, Харкова та Одеси до Стокгольма літає МАУ. Ціни на квитки стартують від 1300 гривень з людини в один бік (виліт з Києва). Аеропорт прибуття "Арланда" розташований лише за 40 кілометрів від центру міста. Аби доїхати до Стокгольма, можна сісти на потяг Arlanda Express.

Квитки поділяються на категорії:

• дитячий (від 8 до 17 років) – безкоштовно, але лише у супроводі повнолітніх;

• молодіжний (від 18 до 25 років) – 165 шведських крон в один бік;

• дорослий (25+ років) – 195 шведських крон в один бік.



Arlanda Express

Якщо купувати квиток завчасно на сайті www.arlandaexpress.com, то можна заощадити до 100 крон (це трохи більше за 260 гривень).

Непоганою альтернативою може стати угорський лоукостер Ryanair. Наразі вони здійснюють польоти лише з київського аеропорту "Бориспіль" до стокгольмського аеропорту "Скавста". Однак і квитки коштують значно дешевше – від 12,99 євро. Варто пам'ятати, що лоукостер часто влаштовує усілякі акції та знижки, тож можна придбати квиток і за 9,99 євро!

Аеропорт "Скавста" обслуговує переважно бюджетні авіакомпанії, тож розташований він аж у 100 кілометрах від міста. Саме такою є плата за дешеві квитки. Але це не біда! З аеропорту "Скавста" до центру міста курсує автобус. Детальніше про ціни та розклад дивіться на сайті https://www.flygbussarna.se.

Квитки поділяються на:

• дорослий (18+ років) – 159 крон;

• молодіжний (від 8 до 17 років) – 139 крон.



З аеропорту "Скавста" до центру міста курсує автобус

Якщо ж ви живете не у Києві, але хочете потрапити до столиці Швеції – вихід є. Ви завжди можете зробити подорож з пересадкою, наприклад, найвигіднішим варіантом буде полетіти до Польщі, скажімо у Гданськ, Варшаву або Вроцлав – і вже звідти до Стокгольма. Як показує практика, іноді два перельоти коштують дешевше, ніж один прямий. Все залежить від пори року, часу бронювання квитків та знижок авіакомпанії.

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Наприклад, квиток зі Львова до польського Гданська коштує 289 гривень з людини, а вже з Гданська до Стокгольма можна дістатися за 39 злотих! Тобто за два перельоти ми платимо лише 562 гривні. Досить непогано, погодьтеся.



Квитки Львів – Гданськ від 289 гривень



Квитки Гданськ – Стокгольм від 273 гривні

Звертаємо вашу увагу на те, що для членів Wizz Air Club квиточки коштують набагато дешевше.

Що таке Wizz Air Club та що воно дає?Це умовна картка, яка робить вас членом клубу. Вона схожа на картку постійного клієнта у магазинах, але існує лише віртуально.



Що ж вона дає?

– Знижки на квитки (на рейси від 19 євро знижка може бути від 10 євро).

– Знижка на провезення багажу від 5 євро.

– Отримання інформації про акційні пропозиції першими. Тобто ви зможете забронювати квитки на декілька днів раніше, ніж їх побачать не учасники Wizz Air Club.



Є два членства: стандартне (можна замовляти квитки на двох осіб зі знижкою), а також сімейне (до 5 людей). Відповідно і ціни відрізняються: 39.99 євро та 69.99 євро на весь рік!

Ціни на житло в Стокгольмі на рівень вищі, ніж в інших європейських містах. Хоча на всім відомому www.booking.com можна знайти непогані хостели за 300 гривень за ніч з людини. Також можна скористатися сервісом Airbnb.

До плюсів Airbnb можна віднести:

✓ дуже багато знижок та акцій. Наприклад, якщо ви запросите друга, то вам дадуть знижку на бронювання у 40 доларів. Напишете відгук – ще +20 доларів до вашого рахунку. Їх ви можете використати при наступному бронюванні.

✓ шикарні квартири. Виходить, що ви орендуєте помешкання, яке насправді коштує 100 доларів, а вам зі знижкою воно обійдеться лише у 50.

✓ привітні власники. Ви домовляєтесь безпосередньо з господарем помешкання про заселення. Він зустрічає вас особисто або ж каже, де знайти ключі. Нерідко власники здають квартири лише на деякий час, коли їх немає вдома. Тож ви можете побачити та відчути, як живуть люди у різних країнах.



Сервіс Airbnb дозволяє знайти житло більш ніж у 190 країнах світу

До мінусів:

✗ надійність. Напевно, ви також чули історії про те, як мандрівники орендували помешкання, якого насправді немає. Або ж замість шикарних апартаментів жили у сараях. Сервіс намагається стежити за такими недобросовісними власниками та нерідко повертає гроші, або ж компенсує вартість проживання.

Що подивитися у Стокгольмі

► Метро у Стокгольмі

Так, це звучить трохи дивно, але саме метро є візитною карткою столиці Швеції. Воно унікальне та більше нагадує витвір мистецтва! А кожна станція розповідає свою історію, тож, просто проїхавшись на метро, можна отримати безліч вражень. І, звісно, гарних фото.

Метро у Стокгольмі

Важливо! Проїзд у Стокгольмі надзвичайно дорогий – квиток на одну поїздку коштує 45 крон, а це майже 115 гривень. Тому, аби заощадити, радимо вам придбати картку SL Access card. Сама карта коштує 20 крон, і її можна поповнювати безліч разів. Термін дії – до 6 років. Карта може працювати у режимі Travel card, у цьому випадку подорожуючі мають змогу купити проїзний на 24 чи 72 години та 7 діб. Чим більший термін проїзного, тим дешевший проїзд.



Багаторазова картка SL Access card

Її можна придбати у касах, автоматах SL і мобільному додатку. Там же можна поповнити рахунок і дізнатися баланс. Карта дуже зручна у користуванні.

Крім того, найвигіднішим варіантом буде придбати проїзний:

24 години: 130 крон загальний квиток і 90 крон – пільговий;

72 години: 260 крон – загальний і 170 крон – пільговий;

7 днів: 335 крон – загальний і 225 крон – пільговий.

► Стокгольмська ратуша

Ще однією родзинкою столиці Швеції є ратуша, що розташована на східному кінці острова Кангшолмен. З неї відкривається приголомшливий вид на Старе місто. Крім того, там традиційно проходить нобелівський бенкет.



Стокгольмська ратуша

► Дивовижний Absolut Ice bar

Стокгольм багатий на цікаві та нетипові заклади, одним з них є Absolut Ice bar. Це перший у світі Ice bar, що працює весь рік. Вже з назви зрозуміло, що бар зроблено з льоду. Це стосується його внутрішнього оздоблення, меблів та навіть посуду!



Absolut Ice bar у Стокгольмі працює з 2002 року

Щорічно інтер'єр Absolut Ice bar змінюється. До слова, температура у барі підтримується на рівні -5 градусів. А вода, з якої виготовляють лід, привезена з річки Торн, що в Північній Швеції. Одночасно бар може вмістити не більше 60 відвідувачів. Вхідний квиток коштує 190 крон, у вартість квитка входить 40 хвилин відвідування бару, один коктейль на вибір, а також рукавички та пальто.

Радимо відвідувати бар у будні дні, тоді там менше людей. А також не викидайте стакан, в який вам наллють напій – якщо ви захочете ще один напій, то при наявності склянки він обійдеться вам наполовину дешевше.

► Музей "Васа"

Це музей, у якому є лише один експонат. І це величезний військовий корабель "Васа", що затонув під час свого першого плавання у 1628 році. Фантастично, але корабель був під водою 333 роки, аж поки його не дістали з дна.



Музей "Васа"

Наразі "Васа" є єдиним у світі судном 17 століття, дерев'яні конструкції якого збереглися на 95%. Для нього побудували спеціальний музей, тож тепер туристи можуть наживо побачити корабель, що на 98% складається з оригінальних деталей. Він просочений спеціальним розчином проти гниття, а у музеї підтримується напівтемрява, щоб дерево не руйнувалася.

Вхід у музей коштує 150 шведських крон, а от діти та підлітки до 18 років можуть насолодитися видовищем безкоштовно.

► Вулиця Biblioteksgatan

Це унікальна вулиця, що розташована у самісінькому центрі Стокгольма. Там ви знайдете безліч магазинчиків та затишних ресторанів. Не зайвим буде й просто погуляти нею, відчувши справжній колорит Стокгольму.



Вулиця Biblioteksgatan

► Gamla Stan

Раніше Gamla Stan був окремим містом, а сьогодні – це один з історичних районів Стокгольма, що налічує понад 3 тисячі жителів. Саме там ви знайдете фантастичні різнокольорові будиночки, мініатюри яких зараз розміщують на магнітиках та листівках.



Gamla Stan

► Смажений оселедець у Nystekt Strömming

Подорожуючи Стокгольмом, обов'язково скуштуйте смажений оселедець. Він продається у місцевих стріт-фудах. Одним з найвідоміших є невеличкий фургончик на колесах недалеко від центру міста. Його прикрашає жовтий оселедець і надпис Nystekt Strömming.



Смажений оселедець у Nystekt Strömming / Фото: The Village (Україна)

За 60 шведських крон вам запропонують дитячу, тобто меншу порцію смаженого оселедця (без кісточок), велику порцію пюре, мариновані або свіжі огірки, салат, а також підсушений хліб. Є й велика порція, за 80 крон, якої вистачить на дві людини. Окрім цього, тут ви можете придбати сендвіч з оселедцем або рибний бургер.

► Оглядовий майданчик

Острівки, що губляться у суворих водах, безліч мостів та різнокольорові будиночки з чорною черепицею на даху – це все про Стокгольм. Його варто побачити з висоти, без задушливих натовпів туристів та вуличного шуму. Чудовим місцем для відпочинку буде вулиця Monteliusvägen. Вона розташована високо над містом, тож, прогулюючись нею, можна роздивитися центральну частину міста з усіх боків.



Оглядовий майданчик Стокгольму

І хоча це популярне місце для фотосесій, там майже не буває натовпу людей. Все тому, що вулиця простягається аж на 500 метрів. Додамо, що там є не лише лавочки та оглядові майданчики, але й місця для пікніка. Тож можете сміливо брати їжу та насолоджуватися нею, знайомлячись з іншим Стокгольмом.

Стокгольм – місто, якому пасує похмура погода і дощ. Це нагадує туристам про те, чому ця земля називається родиною вікінгів. Тож, подорожуючи Швецією, не забудьте свій дощовик.

Гарних подорожей!