Фільми серпня: топ-7 неймовірних прем'єр, які не можна пропустити

Серпневі кінопрем'єри точно заслуговують окремої колонки в найпрестижніших виданнях світових ЗМІ, або ж просто вашої уваги у комфортних залах кінотеатрів. Чого варта лише довгоочікувана прем'єра стрічки "Одного разу в Голлівуді" від культового режисера сучасності Квентіна Тарантіно!

Лише уявіть, у спекотний серпневий вечір ви купуєте квиток у самому центрі великої зали, берете подвійну порцію запашного попкорну, холодну воду, зручно вмощуєтеся у м'яке крісло і на дві години переміщуєтеся у неймовірну атмосферу, з головою поринаючи у момент показаних подій. Серпневі прем'єри точно забезпечать таке відчуття! Тож, які фільми цього місяця ви не зможете пропустити – читайте далі.

Першою гучною прем'єрою серпня стане свіжа частина всім добре відомого "Форсажу". Ми впевнені, що чимало сучасних шанувальників кінострічки виросли на перших частинах цієї легендарної картини. Тож, дев'ятий за рахунком фільм, який став так званим спін-оффом, вийшов на великий український екран ще 1 серпня. Режисером очікуваної картини виступив Девід Літч, який раніше працював над фільмом "Дедпул 2", а за комедійний і водночас напружений сюжет варто дякувати Крісу Моргану та Гері Скотту Томпсону. Варто відзначити, що саме ці сценаристи працювали над останніми шістьма фільмами франшизи.

Отже, в центрі сюжету постають добре відомі затяті супротивники Люк Гоббс та Декард Шоу. Перший з них є елітним спецагентом, а другий – колишній спецназівець-злочинець. Кожен з них ненавидить у своєму ворогові навіть найменшу клітинку, при першій кращій можливості бажаючи смерті, однак несподівані повороти життя змусять їх обидвох забути про ворожнечу. Причиною цьому стало викрадення сестри злочинця Шоу, за яким стоїть генетично модифікована надлюдина під ім'ям Брікстон. Аби захистити свою сестру і врятувати планету від знищення, затятим ворогам доведеться примиритися, адже лише двоє досвідчених, кмітливих та сильних професіоналів зможуть побороти поганців.



"Форсаж: Гоббс та Шоу": офіційний кадр з фільму

Головні ролі традиційно виконали Двейн Джонсон, який зіграв Люка Гоббса, а також Джейсон Стейтем, якому дісталася роль Декарда Шоу. Модифікованим суперсолдатом став Ідріс Ельба, а сестрою, яку він викрав – Ванесса Кірбі.

"Форсаж: Гоббс та Шоу": дивитись трейлер фільму онлайн

Фільм "Паразити", ідея якого народилася і стала картиною у Південній Кореї, не отримав такого гучного розголосу, як, до прикладу, нова частина "Форсажу". Однак він обіцяє бути не менш захопливим і цікавим для поціновувачів злиття жанрів "трилер", "драма" і "комедія". Попри те, що світова прем'єра картини відбулася на Каннському кінофестивалі, в українському прокаті вона вийшла 1 серпня.

Режисером та сценаристом стрічки виступив 49-річний Пон Джун Хо, якому вдалося відтворити і створити неймовірний сюжет.

Події розгортаються у сучасному світі, де в центрі сюжету постає бідна місцева сім'я нероб. Хлопчик Кі Ву виріс у родині, єдиним заробітком якої було збирати картонні коробки від піци. Якось хлопчик дізнається про вакансію репетитора – заможна сім'я шукає вчителя з англійської мови для своєї дитини. Під чітким керівництвом глави сім'ї Гі Тхека Кі Ву підробляє документи про освіту і багатії вирішують прийняти його на роботу. Бідна сімейка достатньо покращила своє фінансове становище за рахунок заможних роботодавців, однак хлопець не думає зупинятися на досягнутому.



"Паразити": офіційний кадр з фільму

Варто відзначити, що в сюжет фільму "Паразити" південнокорейський режисер поклав однойменний комікс Хітоші Івакі. Після прем’єри на 72-му Каннському кінофестивалі стрічка отримала найбажаніший приз – Золоту пальмову гілку. Після того, як фільм виборов престижну нагороду, його презентуватимуть у 192 країнах світу. Це так званий тріумф Південної Кореї у світі кінематографу, адже це перший фільм, прем’єра якого відбудеться у стількох країнах.

"Паразити": дивитись трейлер фільму онлайн

Звісно, серпневий список прем'єр не міг складатися лише з фільмів для аудиторії 12+. Кінематограф не залишив без дечого цікавенького маленьких, однак надзвичайно відданих поціновувачів кіномистецтва. Вже 8 серпня у кінотеатрах України любителі анімаційного кіно та кумедних сюжетів зможуть переглянути нову частину мультфільму "Angry Birds у кіно 2".

За сюжетом, ворожі відносини між відважними пташками та нахабними зеленими поросятами тривають протягом кількох років. Леонард, який є справжнім повелителем свиней, бажає відплати за поразку. Адже раніше кмітливі птахи спустошили його острів. Однак його плани зруйнує злісний і підступний птах Зета, який прибуде до них з льодового острова. Він мріє заморозити територію, де живуть пташки і поросята, тому в минулому запеклі вороги об'єднаються, аби побороти спільного супротивника.



"Angry Birds у кіно 2":офіційний кадр з фільму

Варто відзначити, що перша частина фільму, яка була знята на основі відеогри, з однойменною назвою побачила світ у 2016 році і одразу ж стала тріумфатором. У прокаті картина зібрала близько 400 мільйонів доларів, що підняло її на друге місце у рейтингу найприбутковіших стрічок, знятих за мотивами комп’ютерної гри. Що цікаво, вихід другої частини не дарма запланували на день, коли культовій грі про злих пташок виповниться 10 років.

"Angry Birds у кіно 2": дивитись трейлер фільму онлайн

8 серпня стане справжнім днем прем'єр, адже український глядач зможе побачити цього дня ще одне кінотворіння. Канадський драматичний фільм 30-річного Ксав'є Долана був представлений у світі ще 10 вересня 2018 року, однак в українських кінотеатрах з'явиться лише 8 серпня 2019 року.

У центрі подій юний британський актор Руперт Тернер. Він оприлюднив таємне листування з популярною американською телезіркою і кумиром мільйонів Джоном Донованом, після смерті якого пройшло близько 10 років. На момент спілкуванням Руперту було 11 років. Однак суспільство вкрай негативно зреагувало на дружбу між дорослим артистом і хлопчиком. Висновки публіки молодої зірки можуть зруйнувати його кар’єру та життя.



"Смерть та життя Джона Ф. Донована": офіційний кадр з фільму

Роль відомого американського актора зіграв Кіт Харінгтон (зірка "Гри престолів"), а того самого 11-річного хлопчика – Джейкоб Тремблей. Варто відзначити, що для досить молодого режисера Ксав'є Долана фільм "Смерть та життя Джона Ф. Донована" стане першою англомовною роботою, а за свою поки що недовгу, проте успішну кар’єру за своїми плечима він заховав чотири нагороди з Каннського кінофестивалю.

"Смерть та життя Джона Ф. Донована": дивитись трейлер фільму онлайн

"Берлін, я люблю тебе" (Berlin, I Love You)

Чергова, третя частина добре відомого циклу фільмів про любов вже 8 серпня з'явиться на українських екранах кінотеатрів! У перших двох творці розповідали про неймовірні почуття жителів Парижа та Нью-Йорка, а цього разу 10 захопливих, смішних, романтичних, драматичних, фантастичних історій кохання реальних людей відбудуться у Берліні.

Тож, за сюжетом, події відбуваються у столиці Німеччини. У стрімкому та насиченому темпі життя мешканці Берліну намагаються знайти своє щастя. Для когось воно полягає в обіймах коханої людини і домашньому затишку, а для когось – в нічних гулянках і столичних клубах, але всіх їх об'єднує одне – всі вони прагнуть любові.



"Берлін, я люблю тебе": офіційний постер фільму

У режисерське крісло картини сіли Діана Аргон, Пітер Челсом і Денніс Ганзель. А головні ролі зіграли Кіра Найтлі, Хеллен Міррен, Люк Вілсон, Міккі Рурк, Дженна Д'юенн та багато інших світових зірок.

"Берлін, я люблю тебе": дивитись трейлер фільму онлайн