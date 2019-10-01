Фільми жовтня: топ-7 приголомшливих прем'єр, на які чекав весь світ

Щомісяця світовий кінематограф дивує своїми прем'єрами. На великий екран виходять новинки, на які фанати чекають по кілька років. Деякі з картин просто виправдовують очікування, а деякі назавжди залишають слід у серці. Проте ніколи жоден дебют фільму не залишив поціновувачів кіномистецтва байдужими.

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Однак цього місяця все буде по-іншому! Жовтневі прем'єри вражатимуть оновленими сюжетами старих улюблених стрічок, захоплюватимуть цікавими продовженнями добре знайомих історій, а також прищеплюватимуть любов до свіжих картин з всесвітньо відомими героями.

І, якщо не зважати на те, що жовтень – місяць, коли після роботи хочеться пошвидше потрапити додому і включити фільм на ноутбуці, ми б порекомендували вам заглянути на сайт місцевого кінотеатру і обрати собі прем'єру до душі, адже цього місяця вам буде з чого відбирати.

"Джокер" (Joker)

Дебютувати на великому українському екрані у жовтні буде фільм "Джокер". Вже добре відомий персонаж зі всесвіту DS Comics не буде відрізнятися від свого прототипа – моторошний грим, укладене назад волосся, яскраве вбрання і все та ж єхидна посмішка. Фільм "Джокер" 2019 року, знятий у жанрах "драма", "трилер" і "кримінал", стане так званим спін-офом до серії про неприємного та безсердечного антагоніста Бетмена.

Світова прем'єра: 31 серпня 2019 р.

Прем'єра в Україні: 3 жовтня 2019 р.



Офіційний кадр з фільму "Джокер" / IMDb

Сюжет: події розгортаються у Ґотем-Сіті у 1981 році. Комік Артур Флек остаточно розчарувався у своїй професії. На жаль, глядачі не оцінили його таланту, наслідком стала нестача любові до його персонажа – клоуна. Чоловік, хвора мама якого дала йому прізвисько Щасливчик, віддається злочинному способу життя. Він не витримав насмішок з його костюма та дражніння колег, що і призвело його до жахливого вибору – відмежувати себе від суспільства і почати жити під своєю маскою. Артур Флек втрачає розум і починає жахливо вбивати людей. Спосіб його помсти нагнав страх на усіх місцевих жителів Ґотем-Сіті.

Головну роль у картині зіграв 44-річний Хоакін Фенікс. Але варто відзначити, що одним з перших претендентів на роль моторошного зловмисника був Леонардо Ді Капріо. Також у фільмі зіграє Зазі Бітц, Роберт де Ніро, Марк Марон, Френсіс Конрой та інші. У режисерське крісло сів Тодд Філліпс, який також виступив одним зі сценаристів картини. Співпродюсерами Тодда до фільму "Джокер" стали Бредлі Купер та Емма Тіллінджер Косков.

Дивитися трейлер фільму "Джокер": відео

"Двійник" (Gemini Man)

Перед тим, як купувати квиток на фільм, вам варто знати, що з моменту народження ідеї до її реалізації пройшло понад 20 років. Фільм "Двійник" – наслідок наполегливої роботи і віри в проєкт, який пройшов не одне коло пекла.

Задум зняти фантастичний бойовик народився ще у 1997 році, після чого його одразу ж купила відома студія Walt Disney. Проте через відсутність потрібних технологій зйомки фільму довелося відкласти на потім. Аж у 2016 році студія Skydance Media перекупила у Disney сценарій, над яким за весь час розробки працювало сім сценаристів. Тобто перебіг подій у кінокартині змінувався як мінімум сім разів. У 2017 році Енг Лі підписав контракт на зйомку фільму і вже в лютому 2018 року у штаті Джорджія стартував знімальний процес, який завершився в Угорщині у травні 2018 року.

Світова прем'єра: 1 жовтня 2019 р.

Прем'єра в Україні: 10 жовтня 2019 р.



Офіційний кадр з фільму "Двійник" / IMDb

Сюжет: Генрі Броген – старий найманий вбивця, який раптово вирішив завершити кар'єру. Він мріє про спокійне існування і пенсію на старості літ, а також хоче забути весь негатив, який посідав перше місце у його житті. Проте навіть після радикального рішення зав'язати з криміналом чоловікові не вдасться так легко позбутися від свого минулого. Якось він стикається з невідомим хлопцем, який неймовірно подібний до нього в молодості. Що б він не робив, молодик завжди опиняється на крок попереду нього. Тому Генрі вирішує з'ясувати, що відбулося, як це трапилося і чому клон він з'явився у його житті.

Головні ролі у фільмі зіграють Вілл Сміт, Клайв Овен, Мері Елізабет Вінстед, Бенедикт Вонг, Лінда Емон та інші, а в режисерське крісло сів Енг Лі.

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"Захар Беркут" (у міжнародному прокаті The Rising Hawk)

Оскільки українське кіно набуває все більшої популярності, в прокаті з'являється чимало фільмів, в сюжет яких закладено важливі для України події. До прикладу, фільм "Захар Беркут", знятий на основі однойменного історичного твору Івана Франка вийде на великий екран майже на екваторі жовтня. Слоганом картини стала фраза: "У свободі моя сутність".

Про зйомки стрічки стало відомо наприкінці 2017 року, у грудні. Тоді українська компанія Kinorob повідомила про підписання договору з материнською організацією FILM.UA Group. Вони домовилися про надання пакету послуг, який передбачав дистрибуцію фільму "Захар Беркут" у жанрах "історичний" та "екшн". Також варто додати, що фільм "Захар Беркут" став переможцем 9-го конкурсного відбору кінопроєктів Державного агентства України з питань кіно, яке надало допомогу на зйомки картини у розмірі 30 мільйонів гривень.

Прем'єра в Україні: 10 жовтня 2019 р.



Офіційний кадр з фільму "Захар Беркут" / IMDb

Сюжет: події розгортаються у 1241 році. Монгольська орда впевнено рухається на захід, безжально знищуючи все на своєму шляху. На чолі війська – полководець Бурундай. Якогось вечора полчище зупинилося біля підніжжя Карпатських гір переночувати. Тим часом брати Беркути не втратили можливості проникнути у табір і звільнити полонених. Хана Бурундая неабияк розлютив такий вчинок сміливців. Тому він вирішує йти навпростець, не проявляючи жалю, аби знищити карпатські поселення. У цьому полководцю поспішить допомогти місцевий зрадник, який розповість про таємний прохід у горах. Однак Захар Беркут має свій план, як захистити громаду і зупинити запеклого ворога.

Головні ролі у картині зіграли іноземні артисти. Так, роль Захара Беркута дісталася 60-річному американському акторові Роберту Патріку, а Тугар Вовка зіграє 54-річний Томмі Фленаган. Також у фільмі знялися англійська акторка Поппі Дрейтон, українські артисти театру і кіно Андрій Ісаєнко та Олег Волощенко та інші. Режисерами фільму "Захар Беркут" виступили Ахтем Сеітаблаєв і Джон Вінн.

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"Чаклунка: Повелителька темряви" або "Малефісента 2" (Maleficent: Mistress of Evil)

Улюблена чаклунка мільйонів Анджеліна Джолі повертається на екрани після 5-річної перерви. Перша частина фільму "Малефісента" вийшла на великий екран у 2014 році і одразу завоювала серця мільйонів шанувальників жанрів "пригоди", "фентезі" та "драма". Проте чекати на другу частину вільної адаптації казки "Спляча красуня" довелося б ще довше, якби оригінал не був опублікований у 1959 році. Спершу прем'єра була запланована на 2020 рік, однак творці зробили все можливе, аби друга частина вийшла на великий екран рівно через 60 років після дебюту оригіналу.

Світова прем'єра: 16 жовтня 2019 р.

Прем'єра в Україні: 17 жовтня 2019 р.



Офіційний кадр з фільму "Малефісента 2" / IMDb

Сюжет: з моменту, коли могутня чаклунка наклала закляття на юну красуню, доньку короля Аврору, пройшло декілька років. З того часу у їхньому чарівному світі, так званому королівстві, багато чого змінилося. Тепер вони двоє прагнутимуть лише одного – захистити ліс і його жителів, магічних звірів, від ворожих сил. Для того, щоб отримати перемогу і стати сильнішими, Аврорі, яку ненавиділа Малефісента, та чаклунці, яка жадала смерті принцеси, доведеться об'єднатися.

Головні ролі у фільмі знову виконають Анджеліна Джолі та Ель Феннінг. Сценаристом без змін виступала Лінда Вулвертон, однак у режисерське крісло замість Роберта Стромберга сів Хоакім Роннінг.

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"Термінатор: Фатум" (Terminator: Dark Fate)

Затяті прихильники Арнольда Шварценеггера точно знають, що "Термінатор: Фатум" стане шостою частиною франшизи і що після випуску попереднього епізоду пройшло 4 роки. Однак новачкам фантастичного світу з елементами бойовика варто дізнатися, що картина стане сиквелом (прямим продовженням, – LifeStyle 24) фільму "Термінатор 2: Судний день", який вийшов на великий екран у 1991 році.

Світова прем’єра: 23 жовтня 2019 р.

Прем'єра в Україні: 31 жовтня 2019 р.



Офіційний постер фільму "Термінатор: Фатум" / IMDb

Сюжет: події фільму розгортаються у 2022 році. З моменту, коли Сара Конор рятувала свого сина від ідеально вдосконаленого і надпотужного термінатора, пройшло 27 років. Після того технологічний процес активно прорвався вперед, однак навіть за цей розвиток людству доведеться дорого заплатити, адже їхнє існування буде під загрозою. Нова мережа штучного інтелекту під назвою "Легіон" надішле з майбутнього нову модель Термінатора, створеного з рідкого металу. Його прямою ціллю у фільмі стане 18-річна мексиканка Дені Рамос. Для того, аби захистити дівчину, противники термінатора з майбутнього забезпечать їй охорону у вигляді захисниці Грейс, на допомогу якій прийде добре відома фанатам стрічки Сара Конор. Дві неймовірно сильні команди покладуть край боротьбі між машинами та людством.

Головні ролі у фільмі зіграли улюблені актори Арнольд Шварценеггер і Лінда Гемільтон, а до них приєдналися Габріель Луна, який зіграє нового Термінатора, 32-річна Наталія Реєс, якій дісталася роль юної мексиканки, а також Маккензі Девіс, яка стане хороброю захисницею. Режисером фільму виступив Джеймс Кемерон, який працював над першою частиною "Термінатора", що вийшла у 1984 році.

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"Абатство Даунтон" (Downton Abbey)

Після завершення однойменного серіалу у 2015 році, який успішно виходив на екрани з 2010 року, шанувальникам недовго довелося мріяти про продовження. Вже в квітні 2016 року творці кіно заговорили про сиквел під такою ж назвою – "Абатство Даунтон". Через деякий час повністю написаний сценарій було розіслано усім акторам, які знімалися в серіалі, однак двоє зі знімальної команди все ж відмовилися від участі у серіалі.

Світова прем'єра: 12 вересня 2019 р.

Прем'єра в Україні: 31 жовтня 2019 р.



Офіційний кадр з фільму "Абатство Даунтон" / IMDb

Сюжет: якщо події серіалу у першому сезоні почали розгортатися у 1912 році, то цілком логічно, що у сиквелі розповідатиметься про пізніші часи, а саме – 1927 рік. У центрі сюжету постане та ж сама аристократична сім'я Кроулі, яка мешкає в багатому родовому помешканні містечка Даунтон. Значна частина сюжету буде зосереджена на візиті у маєток короля Георга V, а також королеви Марії. У новій стрічці у вигляді повнометражного фільму добре відома леді Мері взяла на себе контроль над підготовкою королівського візиту. Після певних її спостережень багатьом персонажам доведеться затягнути паски, адже вона вважає, що через прийом таких важливих гостей треба заощадити трохи коштів і зменшити витрати на маєток. Тому приїзд королів викликає неабияке хвилювання у жителів Даунтона.

Головні ролі незмінно виконають Г'ю Бонневілль, Елізабет Макговерн, Мішель Докері, Меггі Сміт, Джоан Фроггат і Брендан Койл. Від зйомок у стрічці відмовилися Лілі Джеймс і Едвард Спелірс. Написанням сценарію до повнометражної картини зайнявся британський письменник, який працював над сюжетом серіалу "Абатство Даунтон" Джуліан Феллоуз. Режисурою зайнявся Майкл Енглер.

Дивитися трейлер до фільму "Абатство Даунтон": відео

"Сирота Бруклін" (Motherless Brooklyn)

Кримінально-драматичний фільм "Сирота Бруклін" стане першою екранізацією однойменного роману Джонатана Летема. У 1999 році американський письменник випустив у світ книгу, яка зазнала значного успіху. Історія хворого хлопця, який попри невиліковний синдром є надзвичайно розумним, не зможе залишити байдужим.

Світова прем'єра: 30 серпня 2019 р.

Прем'єра в Україні: 31 жовтня 2019 р.



Офіційний кадр з фільму "Сирота Бруклін" / IMDb

Сюжет: головні герої картини живуть у Нью-Йорку 1950-х років. Вправний аферист Френк Мінна дивним чином визволить із притулку чотирьох сиріт. Через геройський вчинок відомого детектива, якого багато хто називає шахраєм, діти вважатимуть його наставником і вчителем. Один із його учнів, хлопець, якого він визволив з сиротинця, виявився хворим на синдром Туретта. Люди з таким захворюванням часто здійснюють необдумані дії або мимоволі вигукують недоречні, непристойні чи образливі слова. Однак, попри нейропсихічний розлад, послідовник Френка Мінна Ліонель Ессрог володіє гострим розумом і чудово аналізує ситуацію. Він вирішує йти шляхом свого наставника і стає приватним детективом. Тому після того, як його наставника вбивають, він вирішує взятися за справу. Кожна найменша зачіпка дозволить йому зробити наступний крок у розслідуванні і наблизитися до розгадки.

Головні ролі у фільмі зіграли Едвард Нортон, який також виступив режисером і сценаристом у стрічці, Брюс Вілліс, Віллем Дефо, Алек Болдвін та інші актори.

Дивитися трейлер до фільму "Сирота Бруклін": відео