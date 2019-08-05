"Форсаж: Гоббс та Шоу": як Двейн Джонсон і Джейсон Стейтем стосунки з'ясовували

Британський екс-розвідник і американський спецагент постійно сваряться, паралельно рятуючи світ від Чорного Супермена та вірусу з дурнуватою назвою. Розбірки настільки масштабні, що зачепили навіть українську Прип'ять.

Спін-оф про двох альфа-самців, які терпіти одне одного не можуть, вийшов на екрани, поки дев'ятий та десятий "Форсажі" в роботі, а глядачеві треба освіжати пам'ять про франшизу. Тим більше, Він Дізель запевняє, що десятий "Форсаж" буде останнім, тому погляд в сторону спін-офів виглядає логічним кроком для студії.

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"Форсаж: Гоббс та Шоу": офіційний кадр з фільму

"Форсаж" – це вже давно не про вуличні перегони. Кожен наступний фільм франшизи вимагав нових вражень для глядачів, а отже, масштабніших трюків. Стрітрейсінг відійшов на задній план, але залишився об'єднуючим фактором для багатьох членів "сім'ї Торето". В "Форсажах" стали більше битись, стріляти, та залучати до зйомок професійних бійців і зіркових акторів. Саме так зустрілись Гоббс та Шоу.

Двейн Скала Джонсон з'явився в п'ятому "Форсажі" і допоміг франшизі в стрибку касових зборів до 626 мільйонів додарів (для порівняння, попередня частина зібрала 363 мільйони доларів). Персонаж Стейтема влетів в історію про дурнів і дороги у сьомій частині, яка запам'яталась всім прощанням з покійним Полом Уокером і вражаючими фінансовими зборами розміром в 1,5 мільярда доларів.



"Форсаж: Гоббс та Шоу": офіційний кадр з фільму

Накинь ще одну куртку, сьогодні ж всього +40.​

Після сьомого "Форсажу", де Гоббс Джонсона і Шоу Стейтема зіткнулись вперше, стосунки між персонажами стабільно жахливі, тож на фоні цієї хімії чоловіків вирішили "замкнути" в спільному фільмі і глянути, чи бабахне. В режисерське крісло "Гоббса та Шоу" сів Девід Літч ("Джон Уік", "Вибухова блондинка", "Дедпул 2"), а креативними продюсерами стали самі Стейтем і Джонсон. Можливо, саме тому Гіббс та Шоу спілкуються між собою "оригінальними" жартиками про мам одне одного. Сам же Він Дізель в кіно не потикається ні ногою. Втім, команда спін-офу старається витягнути з приналежності до "Форсажу" максимум – навіть назва фільму в оригіналі звучить як Fast & Furious Presents: Hobbs & Shaw.



"Форсаж: Гоббс та Шоу": офіційний кадр з фільму

Ти свою мармизу бачив? Бог тебе створив, щоб плюнути мені в очі. Ой, як пече.​

Сюжет, як завжди, писався на стероїдах і був не в пріоритеті. Отож, в нас є смертельний вірус "Крижинка", який може вбити всіх на Землі за тиждень. Його викрала героїня Ванеси Кірбі, агентка МІ6 і сестра Деккарда Шоу. Люк Гоббс хоче врятувати світ, і безпосередньо Гетті Шоу, не менше за її брата. У Гоббса і Шоу є спільний ворог — Брікстон, який ще називає себе Чорним Суперменом. Брікстон з обличчям Ідріса Ельби виглядає гірше за інших персонажів, бо поки альфа-самці половину фільму кидають одне в одного дурнуватими жартиками, Супермен вдає, що потрапив в сейозний фільм.

Розбірки з "Крижинкою" носять всіх вищезгаданих по світу, і навіть в українській Прип'яті вони влаштовують побоїще. Приналежність до "Форсажу" негласно підкреслюється безглуздими, але видовищними трюками. Ненависть між героями змінюється на щось-типу-поваги і наштовхує на думку, що якщо ці двоє порозумілись, то будь-хто зможе.

Форсаж: Гоббс та Шоу: дивитись трейлер фільму онлайн

Рейтинг "Форсаж: Гоббс та Шоу" на IMDb – 7,2. Вікове обмеження – 12 років.

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Всі фото: IMDb