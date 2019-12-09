Фото красуні, яка підкорила Всесвіт: що публікує в мережі Зозібіні Тунзі

Представниця Південно-Африканської республіки, яка здобула корону на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт 2019", модель та громадська активістка. Вона бере участь у численних зйомках та рекламних кампаніях модних брендів. Поборниця прав жінок часто приголомшує шанувальників відвертими світлинами.

26-річна зваблива красуня має досить широку популярність у соціальних мережах. Її аудиторія в інстаграмі нараховує понад 600 тисяч підписників і прогнозовано буде збільшуватися після її коронації.

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Зозібіні Тунзі відправилася на конкурс "Міс Всесвіт 2019", аби довести красу темношкірих жінок і показати, що вони рівноправно претендують на визнання в суспільстві. Дівчина є громадською активісткою і виступає за гендерну рівність та протистояння насильству.

Вона сміливо позує в купальниках, демонструючи красу свого стрункого тіла.

Її модельна кар'єра розпочалася 2017 року з участі в конкурсі "Міс Південно-Африканська Республіка". Не ввійшовши до фіналу змагань, їй вдалося підкорити суддів за два роки. Зозібіні Тунзі визнали накрасивішою дівчиною в Південній Африці у 2019 році.

Також Зозібіні Тунзі здобула освіту бакалавра з питань зв'язків з громадськістю та імідж-менеджменту. Вона обгрунтувала свою жагу до знань життєвою історією бабусі, яка не мала змоги повноцінно навчатися.

Перша книжка, яку я коли-небудь взялася читати, належала моїй бабусі. Вона подарувала мені її, бо я любила сідати на коліна і вдавати, що читаю. У неї не було можливості продовжувати навчання через минулі закони про апартеїд, але вона наголошувала на тому, що необхідно бути обізнаною,

– розповіда дівчина у своєму інстаграмі.

Наприкінці вересня у ПАР відзначають національне свято День спадщини. Зозібіні Тунзі приєдналася до масштабного святкування та заохотила всіх африканців відзначати торжество своєї індивідуальності, ідентичності та багатої культури.