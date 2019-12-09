Фото красуні, яка підкорила Всесвіт: що публікує в мережі Зозібіні Тунзі

21 Читать новость на русском
"Міс Всесвіт 2019" Зозібіні Тунзі / Instagram / @zozitunzi

Представниця Південно-Африканської республіки, яка здобула корону на міжнародному конкурсі "Міс Всесвіт 2019", модель та громадська активістка. Вона бере участь у численних зйомках та рекламних кампаніях модних брендів. Поборниця прав жінок часто приголомшує шанувальників відвертими світлинами.

26-річна зваблива красуня має досить широку популярність у соціальних мережах. Її аудиторія в інстаграмі нараховує понад 600 тисяч підписників і прогнозовано буде збільшуватися після її коронації. 

Читайте також: "Міс Всесвіт 2019" Зозібіні Тунзі: біографія переможниці престижного конкурсу

Зозібіні Тунзі відправилася на конкурс "Міс Всесвіт 2019", аби довести красу темношкірих жінок і показати, що вони рівноправно претендують на визнання в суспільстві. Дівчина є громадською активісткою і виступає за гендерну рівність та протистояння насильству. 

Вона сміливо позує в купальниках, демонструючи красу свого стрункого тіла. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

Її модельна кар'єра розпочалася 2017 року з участі в конкурсі "Міс Південно-Африканська Республіка". Не ввійшовши до фіналу змагань, їй вдалося підкорити суддів за два роки. Зозібіні Тунзі визнали накрасивішою дівчиною в Південній Африці у 2019 році. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

Також Зозібіні Тунзі здобула освіту бакалавра з питань зв'язків з громадськістю та імідж-менеджменту. Вона обгрунтувала свою жагу до знань життєвою історією бабусі, яка не мала змоги повноцінно навчатися. 

Перша книжка, яку я коли-небудь взялася читати, належала моїй бабусі. Вона подарувала мені її, бо я любила сідати на коліна і вдавати, що читаю. У неї не було можливості продовжувати навчання через минулі закони про апартеїд, але вона наголошувала на тому, що необхідно бути обізнаною,
– розповіда дівчина у своєму інстаграмі. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

Наприкінці вересня у ПАР відзначають національне свято День спадщини. Зозібіні Тунзі приєдналася до масштабного святкування та заохотила всіх африканців відзначати торжество своєї індивідуальності, ідентичності та багатої культури. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Zozibini Tunzi (@zozitunzi)

 

Пожежа в коледжі Одеси: кількість жертв зросла до 12
сьогодні
22889
Автор: Марина Джура
Теги: LifeStyle Новини культури Конкурс краси
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
7 грудня 19:48 Особисте стає публічним: хто з зірок зганьбився через скандальні пости у мережі
Надія Біленко 2700
7 грудня 16:10 Зимова країна на ВДНГ: куди піти у Києві на зимові свята
Юлія Турелик 1352
7 грудня 15:05 Жіночі зачіски на коротке, середнє та довге волосся: найкращі ідеї
Квітослава Туз 26688
6 грудня 18:51 Куди піти у Києві на вихідних: афіша на 6 – 8 грудня
Уляна Журба 247
6 грудня 15:56 Місячний календар стрижок на грудень: цікаві поради
Квітослава Туз 5162
Новини
Більше новин
Залиште відгук