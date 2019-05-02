Геній, який випередив час: 9 неймовірних винаходів да Вінчі

Леонардо да Вічні – геніальний художник, талантом якого захоплюються і досі. Усе його оточення цінувало італійця насамперед за його творчі таланти. Однак мало хто знав, що да Вінчі – не менш геніальний інженер.

2 травня 1519 року померла людина, якій вдалось випередити час на кілька століть. Адже за допомогою інструментів XV століття за часів да Вінчі втілити ідеї в життя було неможливо.

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Сайт 24 каналу у 500-річчя з дня смерті знаменитого митця вирішив розповісти про найгеніальніші винаходи да Вінчі.

Автомобіль

Саме винахід да Вінчі, фактично, можна вважати першим прототипом сучасного автомобіля. Хоч на малюнках італійця він більше нагадує віз, ніж машину, але йому непотрібен був водій і це екологічно чистий транспорт.



Автомобіль Да Вінчі

Пересувався такий пристрій завдяки пружині, яка намотувалась на барабан за допомогою важеля. Коли пружина розмотувалась – машина рухалась.

Парашут

Звісно, у часи да Вінчі ніхто не літав. Але для винахідника створити машину чи апарат, який підійматиме людей у повітря – була своєрідна ідея-фікс.



Да Вінчі хотів створити пристрій, який здійме людину у небо



Креслення митця

Парашут Леонардо був у вигляді піраміди, яку обтягали тканиною.

Кулемет

"Мушкет у формі органної труби" так назвав свій винахід да Вінчі. Вже у часи Першої світової війни цей пристрій отримав назву "кулемет".



Да Вінчі працював навіть над зброєю

За задумом Леонардо, зброя мала в буквальному значенні поливати противника вогнем. Для цього потрібно було встановити 33 пістолети на трьох стійках.



Кулемет Да Вінчі

Усі вони стріляли по черзі, і коли один із них стріляв – інші водночас підзаряджались та охолоджувались.

Велосипед

Після смерті геніального італійця в його рукописах дійсно знайшли двоколісний апарат, який ну дуже нагадує сучасний велосипед. Єдиною відмінністю було лише те, що у дерев’яній машині не було сидіння, а кермо не можна було повертати.



Велосипед Да Вінчі

Але механізм залишився той самий: передача руху відбувалась через ланцюг з одного колеса на інше.

Водолазний костюм

Коли Леонардо да Вінчі створював цей проект, то думав про жителів Венеції. Їм доводилось постійно відбивати морські атаки. Тож винахідник придумав спеціальні водонепроникні костюми, за домогою яких солдати могли опускатись під воду та затоплювати ворожі судна.



Жителям Венеції водолазний костюм дійсно не завадив би



Креслення водолазного костюму Да Вінчі

Такий костюм, за задумом да Вінчі, мали виготовляти зі шкіри, а шолом оснастити скляними лінзами для очей. А для того, щоб водолаз не спливав догори, його взуття було спеціально обтяжене металевим вантажем.

Людина в такому костюмі могла дихати через шар з повітрям, який опускали під воду і до якого були підведені трубки.

Прожектор

Леонардо да Вінчі досить довго служив при дворі знатних вельмож, головною розвагою яких був театр. Тож ідея створити прожектор виникла саме для театру.



Прожектор Да Вінчі



Прожектор митець створював для театру

Пристрій да Вінчі являв собою ящик, всередині якого помістили запалену свічку. А на одній зі стінок ящика була товста лінза.

Робот

Так, ідея створити механічну людину належала саме да Вінчі. За деякими даними, італійцю навіть вдалось втілити його в життя.



Механічна людина

На створення робота Леонардо надихнуло вивчення анатомії людини. Точніше думка про те, що це м’язи рухають кістками, а не навпаки.

Існує легенда, що створений механізм винахідника служив іграшкою для багатого герцога з Мілану.

Дельтаплан

При створенні цього апарату, да Вінчі переслідувала та ж ідея, що і під час створення парашуту – змусити людину літати. На створення пристрою винахідника надихнули птахи.



Дельтаплан Да Вінчі



Ескіз дельтаплану

Одна із літальних машин мала великі крила, а людина, яка сиділа в дельтаплані, крутила педалі і тим самим рухала крила.

Броньований танк

Винахід да Вінчі більше нагадує фургон. Конструкція нагадує черепаху, яка зсередини була обкована бронею. Також навколо танка були гармати.



Літак Да Вінчі, який нагадує більше фургон



Ескіз літака

Пересуватись така машина мала б за допомогою людей, які сиділи всередині та рухали колеса через коробку передач.

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