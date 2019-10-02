Голлівудський актор Том Круз прилетів до Львова: перші фото

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Навіщо Том Круз прилетів до Львова - фото
Том Круз прилетів до Львова / zaxid.net

Голлівудський актор Том Круз після відвідин столиці України вирушив в Одесу, де провів декілька годин. Після цього 2 жовтня на власному літку знаменитість прилетів до Львова.

Після Києва американський кіноактор прибув в Одесу літаком Gulfstream IV, у якого реєстраційний номер 808T, де пообідав та поспілкувався із шанувальниками. Згодом після ланчу Том вирушив до Львова.

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Том Круз прилетів до львівського аеропорту близько 13:45. Актор завітав на площу Ринок, де зустрівся з мером міста Андрієм Садовим. Зірка під'їхав до міської ради у кортежі із п'яти авто.

Дивіться фото: Том Круз у Львові

Том Круз у Львові / Фото: Євген Кравс / ZAXID.NET

Також Львівська міська рада на своїй сторінці у Фейсбуці опублікувала перші відео і фото з Томом Крузом у Львові.

 

Що відомо про візит Тома Круза в Україні?

Про прибуття голлівудського актора Тому Круза в Україну стало відомо ввечері 30 вересня. Тоді ж очевидці почали публікувати перші фото Тома Круза у столичному метро. Поруч з актором помітили і найближчого радника Президента України Володимира Зеленського – Андрія Єрмака. Охорона не дозволяла впритул підходити до актора, але прихильникам все ж вдалось зробити кілька світлин на фоні актора. "Так, Том Круз в Києві. Де? Звичайно в метро! Це все, що вам потрібно знати в цей вечір", – про це навіть сповістили в Київському метрополітені.

Наступного дня 1 жовтня стало відомо, що Том Круз зустрівся з Президентом України Володимиром Зеленським. Тоді ж і фанати дізнались, що американець прибув в Україну на запрошення президента, а також щоб розглянути деякі локації для зйомок одного зі своїх нових кінопроектів. Це стало ще одним приводом, аби відвідати Україну.

 

Після офіційної зустрічі в Офісі Президента Том Круз з режисерською групою відправився на прогулянку Києвом. Разом з мером Києва Віталієм Кличком Том Круз сходив на Подільсько-Воскресенський міст, в парк "Муромець", а також на пішохідно-велосипедний міст. Також брат мера Володимир влаштував Тому Крузу оглядову екскурсію над Києвом на вертольоті.

 

 

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Теги: LifeStyle Новини LifeStyle
Джерело: LifeStyle 24
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