Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект

72 Читать новость на русском
Голос Діти 2019 - 5 сезон 5 випуск дивитися онлайн - хто пішов 23.06.2019
Голос Діти 5 сезон 5 випуск: хто покинув проект / Колаж: LifeStyle 24

Закінчився п'ятий випуск п'ятого сезону шоу "Голос. Діти", що вийшов 23 червня о 21:00 на каналі "1+1". Зіркові тренери влаштували вокальні бої між своїми підопічними та обрали лише найкращих, які позмагаються за головну перемогу на проекті.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, на учасників сформованих команд чекали вокальні бої, де з кожної трійки далі міг пройти лише один учасник. Тому на музичному "рингу" зібрались всі учасники команд тренерів, які були обрані під час чотирьох "сліпих" прослуховувань, та мали за честь поборотись за місце вже у наступних вокальних нокаутах. 

Читайте також: Голос Діти 5 сезон 5 випуск онлайн: як підопічні тренерів змагались у вокальних боях

Зірковими тренерами "Голос. Діти" 5 сезон стали: Джамала, Дзідзьо і солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив.

Команду гурту "Время и Стекло" покинули: Аделіна Іордакі, Софія Бишова, Моніка Глазер, Поліна Бабій, Максим Комісарчук, Марія Магільна, Ліза Андрейко і Давид Красилюк.

Голос діти учасники команди Время и Стекло
Учасники команди "Время и Стекло" після вокальних боїв / 1+1

Команду Джамали покинули: Єгор Уманець, Єсенія Селезньов, Анна Владова, Ангеліна Тереннікова, Максим Давидюк, Ліза Кирилюк, Артем Шойжолов та Софія Іванько.

Голос діти учасники команди Джамали
Учасники команди Джамали після вокальних боїв / 1+1

Команду Дзідьо покинули: Софія Ярова, Дарина Віцан, Ліана Андреасян, Надія Верховська, Кіра Полонська, Юлія Карімі, Максим Устянський і Богдан Петровський.

Голос діти учасники команди Дзідзя
Учасники команди Дзідзя після вокальних боїв / 1+1

Читайте також: Голос Діти 5 сезон: імена усіх зіркових журі

Джамала – відома українська виконавиця, яка здобула неймовірну славу після перемоги на Євробаченні-2016 в Стокгольмі. Тоді вона виконала пісню "1944", присвячену кримськотатарському народу. Зірка часто бере участь в музичних проектах, випускає альбоми, багато подорожує та виходить на червоні доріжки світських заходів.

Дзідзьо (Михайло Хома) – один з найвідоміших українських артистів, який виступає солістом в складі гурту DZIDZIO. Артист виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу" і часто використовує у своїх пісня суржик. Разом з іншими музикантами випустив кілька успішних альбомів, а також взяв участь в зйомках більше 10 українських фільмів.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) – запальний український гурт, який виконує пісні у жанрі поп. Дует є продюсерським проектом Олексія Потапенка (Потап). За свою кар'єру отримали чимало нагород, зокрема, в Росії.

blog_ava
Найсмішніші меми тижня: брендовані українські жінки і несподіваний магнетизм "мосту Кличка"
23 червня
3019
Теги: Новини LifeStyle Новини України LifeStyle Музика Джамала Дзідзьо Надя Дорофєєва Голос Діти 5 сезон дивитися онлайн
Джерело: LifeStyle 24
Коментарі
powered by lun.ua
Якщо Ви виявили помилку на цій сторінці, виділіть її та натисніть Ctrl+Enter
Коментарі
Публікації
Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
сьогодні 01:05 Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект
72
Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
22 червня 12:58 Манікюр на випускний 2019: стильні ідеї з фото
8320
Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
22 червня 12:01 Зачіски на випускний 2019: найтрендовіші варіанти у фото
1022
Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
22 червня 11:04 Меріл Стріп – 70! Топ-4 життєві позиції від легенди кіно
Юлія Девда 1172
Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
22 червня 10:49 Плаття на випускний 2019: модні поради від українських стилістів
Марта Вересюк 6293
Новини
Більше новин
Залиште відгук