Голос Діти 5 сезон 5 випуск вокальні бої: хто покинув проект

Закінчився п'ятий випуск п'ятого сезону шоу "Голос. Діти", що вийшов 23 червня о 21:00 на каналі "1+1". Зіркові тренери влаштували вокальні бої між своїми підопічними та обрали лише найкращих, які позмагаються за головну перемогу на проекті.

За умовами шоу Голос Діти 5 сезон, на учасників сформованих команд чекали вокальні бої, де з кожної трійки далі міг пройти лише один учасник. Тому на музичному "рингу" зібрались всі учасники команд тренерів, які були обрані під час чотирьох "сліпих" прослуховувань, та мали за честь поборотись за місце вже у наступних вокальних нокаутах.

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Зірковими тренерами "Голос. Діти" 5 сезон стали: Джамала, Дзідзьо і солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив.

Команду гурту "Время и Стекло" покинули: Аделіна Іордакі, Софія Бишова, Моніка Глазер, Поліна Бабій, Максим Комісарчук, Марія Магільна, Ліза Андрейко і Давид Красилюк.



Учасники команди "Время и Стекло" після вокальних боїв / 1+1

Команду Джамали покинули: Єгор Уманець, Єсенія Селезньов, Анна Владова, Ангеліна Тереннікова, Максим Давидюк, Ліза Кирилюк, Артем Шойжолов та Софія Іванько.



Учасники команди Джамали після вокальних боїв / 1+1

Команду Дзідьо покинули: Софія Ярова, Дарина Віцан, Ліана Андреасян, Надія Верховська, Кіра Полонська, Юлія Карімі, Максим Устянський і Богдан Петровський.



Учасники команди Дзідзя після вокальних боїв / 1+1

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Джамала – відома українська виконавиця, яка здобула неймовірну славу після перемоги на Євробаченні-2016 в Стокгольмі. Тоді вона виконала пісню "1944", присвячену кримськотатарському народу. Зірка часто бере участь в музичних проектах, випускає альбоми, багато подорожує та виходить на червоні доріжки світських заходів.

Дзідзьо (Михайло Хома) – один з найвідоміших українських артистів, який виступає солістом в складі гурту DZIDZIO. Артист виступає в жанрі "комедійного антигламурного попу" і часто використовує у своїх пісня суржик. Разом з іншими музикантами випустив кілька успішних альбомів, а також взяв участь в зйомках більше 10 українських фільмів.

Солісти гурту "Время и Стекло" Надя Дорофєєва та Позитив (Олексій Завгородній) – запальний український гурт, який виконує пісні у жанрі поп. Дует є продюсерським проектом Олексія Потапенка (Потап). За свою кар'єру отримали чимало нагород, зокрема, в Росії.