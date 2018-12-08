Коли засвітять головну новорічну ялинку 2019 року у Києві: відома дата

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Головна ялинка країни 2019 в Києві: коли запалять ялинку до новорічних свят 2019 року
Головна ялинка країни 2019 в Києві: коли запалять ялинку до новорічних свят 2019 року / folkukraine.com

Київ починає готуватися до новорічних свят. На вулицях розвішують яскраві гірлянди, а Софійська площа незабаром перетвориться на святкове містечко. Саме там встановлять головну новорічну ялинку країни 2019 року, яку урочисто запалять 19 грудня, у День святого Миколая.

Про це повідомляє прес-служба проекту Folk Ukraine, який займається організацією новорічних святкувань в Києві.

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На Софійській площі традиційно поставлять головну ялинку столиці, яку урочисто засвітять 19 листопада о 19:00. Також на площі вперше запустять потяг бажань "Полярний експрес", а в сквері Володимирського проїзду облаштують зону розваг для найменших,
– розповіли організатори.

Відомо, що новорічна красуня сягне 25 метрів заввишки. Її прикрасять кількома кілометрами гірляндів та понад тисячею іграшок. 

"Цього року вона особлива: навколо неї, окрім динамічної світлової конструкції з’явиться екран, через який відвідувачі ярмарку матимуть змогу передати вітання. Вся ялинка огорнеться у тисячі яскравих ліхтариків холодного білого арктичного кольору. Деякі з них матимуть унікальну форму кристалів довжиною – 35-50 сантиметрів", – додали у  Folk Ukraine.


Макет новорічного містечка в 2019 році в Києві

Водночас, різдвяні ярмарки розпочнуть роботу швидше – з 15 грудня.

Загалом у новорічному містечку, яке буде оформлене у стилі північного сяйва, на киян та гостей столиці буде чекати безліч цікавих інсталяцій, розваг, святкова атмосфера, ярмарок сувенірів,смачні страви, народні гуляння тощо.

Нагадаємо, раніше 24 канал повідомляв, що темою головної ялинки України 2019 року буде північне сяйво, а новорічне містечко оформлять в стилі картин української художниці Марії Примаченко. святкову красуну встановлять на Софійській площі у Києві. Також, цьогоріч вона може бути штучною.

Теги: Новини України LifeStyle Новини Києва Подорожі Новорічні свята
Джерело: Lifestyle
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