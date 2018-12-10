Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку передбачає спокійний день. Коли проситимете про пораду чи підказку від інших – не забувайте їх уважно слухати. Читайте гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку далі в матеріалі.

День вдалий для навчання та старту нових починань. Ті, хо задумали втілювати в життя свої грандіозні ідеї не залишаться обділеними фортуною. Читайте гороскоп на кожен день для всіх знаків зодіаку у нас на сайті.

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Гороскоп на 10 грудня для всіх знаків зодіаку

Овен (21 березня – 20 квітня)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Овна

Уникайте участі в закулісних інтригах. Постарайтеся не втручатися в не надто етичні розмови про інших, щоб самому не постраждати від таких же пліток.

У багатьох представників знаку сильним буде прагнення до змін. Проте сьогодні краще віддайтеся фантазіям, а рішучі дії відкладіть до кращих часів, які прийдуть от-от.

Телець (21 квітня – 20 травня)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Тельця

Наступив чудовий час для відмови від закоренілих шкідливих звичок та відкриття нового у житті. Бажано виділити кілька годин на себе – для саморозвитку, творчості. Таланитиме сьогодні і людям розумової праці.

Близнюки (21 травня – 21 червня)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Близнюків

Сьогодні на Близнюків чекає виконання важливої місії. Вам буде важко примиритися з помилками і вам легко вдаватиметься критика. День вдалий для турботи про своє здоров’я та красу. То ж замість того, щоб шукати недоліки інших приділіть більше часу собі.

Рак (22 червня – 22 липня)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Рака

Задумані Раками справи вдаватимуться, потрібно тільки вірити в себе, в те, що все вийде. Починається сприятливий час для здійснення запланованого, вирішення важких питань і проблем.

Лев (23 липня – 23 серпня)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Лева

Прийняті сьогодні рішення, імовірно, скоро захочете переглянути. Проте загалом день вдалий для закладення фундаменту нових справ та знайомств.

Діва (24 серпня – 23 вересня)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Діви

Сьогодні з Дівам злі жарти можуть грати помилки минулого. Імовірно, людям закортить пригадати ваші старі гріхи та докорити ними. Постарайтеся не звертати увагу на таких персонажів та не брати їхньої думки до уваги. Усім властиво помилятися і старі помилки не можуть бути причиною для докорів у теперішньому.

Терези (24 вересня – 23 жовтня)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Терезів

Відносини з рідними і друзями матимуть схильність складатися як ніколи вдало. Тим Терезам, яким від природи притаманна надмірна впертість, сьогодні вдаватиметься легше сприймати дійсність та іти на компроміси без емоційних втрат.

Скорпіон (24 жовтня – 22 листопада)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Скорпіона

День не надто сприятливий для Скорпіонів, які займаються науковою роботою – можливі неочікувані повороти у справах та виявлення підводних каменів. Тим, хто займається торгівлею, імовірно вдасться вирішити складні завдання та довести до кінця те, що було розпочато раніше.

Стрілець (23 листопада – 21 грудня)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Стрільця

Амбіційність Стрільців сьогодні може стикатися з невеликими перешкодами. Будьте терплячими і впевненими у своїх діях, і ви зможете вирішити навіть складні завдання.

Вдома варто уникати суперечок. Постарайтеся не зважати на дрібні вибрики близьких, а краще згладьте ситуацію. Від цього виграють усі.

Козеріг (22 грудня – 20 січня)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Козерога

Козерогів огорне світ мрій та спогадів, що у додачу до сонливого стану може стати причиною неякісного виконання роботи. Не дивуйтеся не надто втішеним поглядам керівника, який такий настрій може легко помітити.

Можливі непередбачені дзвінки від старих друзів або родичів, яких ви не бачили давно.

Водолій (21 січня – 20 лютого)



Гороскоп на 10 грудня 2018 для Водолія

Візьміться за свої справи, особливо за ті, виконання яких ви відкладали вже давно. От побачите, як тільки-но ви по-справжньому візьметеся за виконання завдань – усе піде як по маслу.

Риби (21 лютого – 20 березня)

Гороскоп на 10 грудня 2018 для Риб

Рибам сьогодні варто в усьому дотримуватися міри та уважно спостерігати за станом справ, які відбуваються довкола. Ймовірно, що у голову вам прийде змістовна та плідна ідея, реалізацію якої ви зможете почати вже з дня на день.

Під час занять спортом будьте обережними, не забувайте про розминку та правила безпеки.