Готується до ролі Зеленського у новому фільмі: як в мережі реагують на візит Круза в Україну

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Том Круз і Володимир Зеленський
Том Круз і Володимир Зеленський / Офіс Президента України

Візит відомого голлівудського актора Тома Круза до Києва сколихнув український інтернет-світ. А після того, як зірка фільму "Місія неможлива" відвідав станцію метро "Золоті ворота", соціальні мережі накрила хвиля емоцій від резонансної події.

Том Круз прилетів в Україну на спеціальне запрошення Володимира Зеленського. Як повідомляв Офіс Президента, голлівудська зірка та глава держави розмовляли про кіно, а також про проєкти, які актор може реалізувати саме в Україні.

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Після офіційної зустрічі та розмови за круглим столом Володимир Зеленський разом з охороною та Томом Крузом спустилися до станції метро під назвою "Золоті ворота". Вони вільно спілкувалися поруч з зупинкою, через що їх було складно не помітити.

Після того, як місцеві дізналися про візит американського актора, у Facebook, Instagram та Twitter з'явилося чимало дописів з популярними жартами або ж звичайними реакціями на його приліт до Києва.

 

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Теги: Новини України LifeStyle Голлівуд Володимир Зеленський Новини Києва Метро
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