Грибний пиріг з картоплею – рецепт та поради приготування
Грибний пиріг з картоплею чудово підійде для обіду у родинному колі. Його ніжний смак та пухке тісто здивують вас під час дегустації.
Як приготувати тісто для пирога
Інгредієнти для пишного тіста:
– 200 мл молока;
– 500 грам борошна;
– 25 грам свіжих дріжджів;
– 3 столові ложки соняшникової олії;
– 1/2 чайної ложки солі
1. У глибокій посудині з'єднуємо тепле молоко з дріжджами.
2. Додаємо олію та сіль.
3. Ретельно перемішуємо суміш.
4. Додаємо борошно та замішуємо тісто.
5. Накриваємо рушником та залишаємо підрости на півгодини.
6. Розкатуємо тісто та обережно викладаємо у форму для випікання.
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Як приготувати начинку для пирога
Інгредієнти для начинки з картоплі:
– 8 середніх картоплин;
– 2 курячих яйця;
– 100 мл вершків 15%;
– сіль;
– перець;
– мускатний горіх;
1. Відварюємо картоплю до готовності.
2. Робимо пюре, додаючи мускатний горіх та вершки.
3. Солимо та перчимо.
4. Загущуємо картопляне пюре яйцями, даємо охолонути.
Приготування пирога на обід
Інгредієнти для яєчної начинки:
– 2 курячих яйця;
– кріп;
– часник
5. Відварюємо яйця та натираємо іх на дрібній терці в окрему посудину.
6. Додаємо до яєць кріп та подрібнений часник.
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Грибний пиріг з картоплею – ідеальний обід для родини
Інгредієнти для грибної начинки:
– 500 грам печериць;
– 2 цибулини;
– 2 столові ложки соєвого соусу;
– естрагон;
– розмарин
7. Чистимо та обсмажуємо подрібнені гриби на сковорідці.
8. Додаємо подрібнену цибулю та соєвий соус.
9. Тушимо гриби з цибулею 5 хвилин.
10. Додаємо до зажарки естрагон та розмарин.
Грибний пиріг з картоплею
Формуємо грибний пиріг
1. Викладаємо на підготовлене тісто в деко для випікання картопляне пюре.
2. Зверху – терті яйця з кропом та часником.
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3. Грибну піджарку та рівняємо її по площині пирога.
4. Із тіста, що залишилось, формуємо сіточку за допомогою спеціального ножа або вирізаємо смужки кухонним ножем.
5. Змащуємо смужки на пирозі жовтком з водою.
6. Випікаємо грибний пиріг з картоплею 35 хвилин при температурі 200 градусів.
Смачного!
Автор фото: Богданна Рибак