Гурт Backstreet Boys випустив зворушливий кліп до пісні "Chances": відео

Популярний у 2000-их гурт Backstreet Boys тріумфально повертається на велику сцену. Артисти випустили новий кліп на пісню "Chances", який підкорив мережу.

Після тривалої творчої перерви вокалісти гурту Backstreet Boys відновили колектив. Артисти вже встигли організувати чимале турне містами США та тішать прихильників музичними новинками.

Так, 8 листопада, у мережі з'явився новий кліп гурту Backstreet Boys. У ролику до пісні "Chances" режисер показав, як всього одна подія може змінити життя людини. Таким чином музиканти порушили тему долі, яка зворушливо доповнила текст пісні.

Відомо, що трек Backstreet Boys присвятили 25-річчю існування гурту. Всього за кілька днів ролик набрав понад 3 мільйона переглядів та 207 тисяч вподобань, що може свідчити про його успіх.

Дивіться новий кліп гурту Backstreet Boys "Chances" (відео):

Backstreet Boys – "Chances": текст нової пісні

What if I'd never run in to you?

What if you'd never smiled at me?

What if I hadn't noticed you too

and you’d never showed up, where I happened to be ?

Whats a girl like you

Doing in a place like this

On quiet night?

What are the odds?

What's a guy like me

Doing in a place like this

Could have just walked by

Who would've thought?

What are the chances

That we'd end up dancing.

Like two in a million.

Like once in a life.

That I could have found you.

Put my arms around you

Like two in a million.

Like once in a life.

What are the chances?

What if I hadn’t asked for you name

And time hadn’t stopped, when you said it to me?

Of all of the plans that I could’ve made.

Of all of the nights that I couldn’t sleep.

Whats a girl like you

Doing in a place like this

On quiet night?

What are the odds?

What's a guy like me

Doing in a place like this

Could have just walked by

Who would've thought?

What are the chances

That we'd end up dancing?

Like two in a million.

Like once in a life.

That I could have found you.

Put my arms around you

Like two in a million.

Like once in a life.

What are the chances?

Is it love?

Is it fate?

Where it leads who can say?

Don’t know exactly what it means.

Is it love?

Is it fate?

Where it leads who can say?

Maybe you and I were meant to be?

What are the chances

That we'd end up dancing?

Like two in a million.

Like once in a life.

That I could have found you.

Put my arms around you

Like two in a million.

Like once in a life.

What are the chances?