Хедлайнером Atlas Weekend у Києві стане російський гурт "Сплін": у мережі назріває обурення

Російський гурт "Сплін" стане хедлайнером фестивалю Atlas Weekend у Києві. Так, виступ гурту стане завершальним на головній сцені у четвертий день фестивалю – 12 липня.

"Ключ поверни і полетіли: легендарний рок-бенд "Сплін" – хедлайнер 12-го липня", – мовиться на Facebook-сторінці Atlas Weekend.

Що відомо про "Сплін"? Це російський рок-гурт із Санкт-Петербурга, створений 27 травня 1994 року. Беззмінний лідер – Олександр Васильєв. Гурт став культовим після виходу у світ "Гранатового Альбому". А пісні "Орбіт без цукру" та "Виходу немає" миттєво стали хітами і потрапили в ротації всіх радіостанцій.

"Сплін" у 2017 році виступив у Росії на фестивалі "Навала", де була виставка військової техніки, яку застосовують на Донбасі проросійські бойовики, нагадав український волонтер Роман Сініцин. Так, він висловив невдоволення запланованим виступом гурту в Києві.

На цьому фестивалі весь час була спеціальна величезна зона з виставкою російської військової техніки. Такої, якою росіяни на Донбасі вбивали і вбивають моїх друзів. Танки, БМП, БМД, гаубиці і навіть пілотажна група на Сушках,

– написав Сініцин у Facebook.

На цьому фестивалі не виступили навіть деякі аполітичні російські музиканти, зауважив волонтер. Але "Сплін" виступив, не дивлячись на той факт, що "фестиваль дуже гнилий і пропагандистський".

До речі, у 2014 році лідер гурту "Сплін" Васильєв в одному з інтерв'ю висловлював побоювання у зв'язку з виступами в Україні, де тоді розгорявся конфлікт на Донбасі. "Будь-який виступ там просто недоречний", – говорив музикант. Проте в липні 2016 року "Сплін" вже виступав на Atlas Weekend у Києві.

Коли відбудеться фестиваль Atlas Weekend і хто там виступить? Фестиваль пройде в Києві на ВДНГ з 9 по 14 липня. Першим хедлайнером фестивалю став американський дует The Chainsmokers, другим – американський гурт Black Eyed Peas. Також на фестивалі запланований виступ британського музиканта Тома Оделла. Серед музикантів , які також виступлять там – британський соул-співак, гітарист Майкл Ківанука, гурти The Hardkiss та "Водії", Jinjer і Our Last Night, Tom Walker і Noisia, музикант Shahmen та інді-гурт Brazzaville, американський діджей-дует SLANDER, російські панк-рокери "Тараканы!" і "Порнофильмы", а також Нейромонах Феофан і Монеточка.