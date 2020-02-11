"Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)": дівчачий Дедпул на мінімалках

DС-шні хижі пташки (і навіть люблена глядачами подруга Джокера) не злетіли, опинившись десь у тому ж місці, що й "Загін самогубців".

Warner Bros опинились в незручній ситуації у 2016-му: їхній "Загін самогубців" вийшов невдалим і закритикованим "нижче плінтуса" фільмом, який водночас приніс чималі прибутки. Знімати продовження – це ніби стріляти собі в ногу, але кинути затію з таким фінансовим потенціалом теж шкода. Тому, озброївшись даними про любов глядачів до Гарлі Квін, студія дала добро на зйомки жіночої версії Suicide Squad, з фемінізмом і емансипацією — щоб трендово.

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"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": офіційний кадр з фільму / IMDb

У будь-якому випадку, Джокера з обличчям Джареда Лето треба було здихатись і забути з очевидних хоакіно-феніксівських причин. Інші персонажі "Загону амогубців" були настільки блідими, що навіть не запам’ятались. Такою командою "Месників" ніколи не переплюнути. А от Гарлі Квін стала улюбленицею публіки і хеловінським костюмом більшості дівчат у всьому світі (принаймні, у 2016-му). Тому її евакуювали в "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)", який варто було назвати "Кривляка Гарлі Квін (та лохуваті добродійки, як вона їх сама і назвала)".

Отож, Квін і Джокер розбіглись. Тобто, козляра вигнав бідолашну, і вона долає стрес звичними дівчачими методами: підриває хімзавод, напивається, купує свою квартиру і оселяється там з гієною на ім’я Брюс (назвала на честь красунчика Вейна, ага). Виявляється, що половина Готема мріяла вбити пані Квін, але тримались осторонь через страх перед її колишнім. А оскільки божевільна парочка розпалась, вето на вбивство Гарлі більше не діє.



"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": офіційний кадр з фільму / IMDb

Друга сюжетна лінія, вплетена у розбірки Гарлі проти всього світу, стосується малої кишенькової злодійки, яка випадково вкрала всім потрібний дорогоцінний камінь. У суміші маємо Гарлі з каменем, подвійну мішень, на яку всі полюють.

Де тут хижі пташки? Власне, вони не особливо роблять погоду, але беруть масовкою. До команди входять: Чорна Канарейка, донька тої самої Чорної Канарейки; коп-алкоголічка Рене Монтойя; Мисливиця, в народі – Стріла Смерті і мішень для знущань; вищезгадана малолітня крадійка Кассандра Кейн. Увагу глядачів на себе перетягує пані Квін, а також їй належить закадровий голос, який коментує події протягом усього фільму. Історію розповідає сама Гарлі і робить це так, як їй захочеться. Фільм очевидно намагається повторити формулу "Дедпула", чим тільки підкреслює домінантну роль конкурента Marvel.



"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": офіційний кадр з фільму / IMDb

У режисерське крісло посадили Кеті Янь, яка дотепер зняла лише один маловідомий повнометражний фільм. А під кінець, "пташок" віддали на дозйомку і опрацювання команді "Джона Віка" (ні, бійки і екшен вони не виправили, як ви могли понадіятись). Та фільм вийшов яскравим, ідіотсько жорстоким, несерйозним і усвідомлено абсурдним.

Про антагоніста багато говорити не хочеться, бо Роман Сайоніс, він же Чорна Маска, він же Юен Макгрегор – топ невдаха серед лиходіїв DC. Персонаж схожий на недалеку манірну істеричку, що ніяк не дасть собі раду з групкою жінок. Жорстокість і зло в декількох моментах проявляється, але чомусь так і гине в зародку. Можна сказати, що поганця в "Хижих пташках" нема. Марго Роббі переграє у ролі Гарлі Квін. Між нею і Хоакіном Феніксом з його Джокером величезна прірва. Може тому Джокер і покинув Гарлі – не зійшлись світоглядами.



"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": офіційний кадр з фільму / IMDb

Отож, у DC знову не вийшло. "Хижі пташки" поповнять собою список попередника "Загону самогубців", а також провальних "Бетмена проти Супермена" і "Ліги справедливості". Але, як говорить досвід, факт, що кіно погане, не є достатньою причиною для фінансового провалу, тож у Гарлі Квін є всі шанси заробити грошенят. З логічної ж точки зору, найкраще, що є у цьому фільмі – гієна Брюс та сендвіч з сиром, беконом і яйцем.

Рейтинг фільму на IMDb – 6,8. Дивитись дозволяють лише повнолітнім.

Дивіться трейлер фільму "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)" онлайн:

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