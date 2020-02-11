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"Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)": дівчачий Дедпул на мінімалках

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"Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)" / IMDb

DС-шні хижі пташки (і навіть люблена глядачами подруга Джокера) не злетіли, опинившись десь у тому ж місці, що й "Загін самогубців".

Warner Bros опинились в незручній ситуації у 2016-му: їхній "Загін самогубців" вийшов невдалим і закритикованим "нижче плінтуса" фільмом, який водночас приніс чималі прибутки. Знімати продовження – це ніби стріляти собі в ногу, але кинути затію з таким фінансовим потенціалом теж шкода. Тому, озброївшись даними про любов глядачів до Гарлі Квін, студія дала добро на зйомки жіночої версії Suicide Squad, з фемінізмом і емансипацією — щоб трендово.

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Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)
"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": офіційний кадр з фільму / IMDb

У будь-якому випадку, Джокера з обличчям Джареда Лето треба було здихатись і забути з очевидних хоакіно-феніксівських причин. Інші персонажі "Загону амогубців" були настільки блідими, що навіть не запам’ятались. Такою командою "Месників" ніколи не переплюнути. А от Гарлі Квін стала улюбленицею публіки і хеловінським костюмом більшості дівчат у всьому світі (принаймні, у 2016-му). Тому її евакуювали в "Хижі пташки (та фантастична Гарлі Квін)", який варто було назвати "Кривляка Гарлі Квін (та лохуваті добродійки, як вона їх сама і назвала)".

Отож, Квін і Джокер розбіглись. Тобто, козляра вигнав бідолашну, і вона долає стрес звичними дівчачими методами: підриває хімзавод, напивається, купує свою квартиру і оселяється там з гієною на ім’я Брюс (назвала на честь красунчика Вейна, ага). Виявляється, що половина Готема мріяла вбити пані Квін, але тримались осторонь через страх перед її колишнім. А оскільки божевільна парочка розпалась, вето на вбивство Гарлі більше не діє.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)
"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": офіційний кадр з фільму / IMDb

Друга сюжетна лінія, вплетена у розбірки Гарлі проти всього світу, стосується малої кишенькової злодійки, яка випадково вкрала всім потрібний дорогоцінний камінь. У суміші маємо Гарлі з каменем, подвійну мішень, на яку всі полюють.

Де тут хижі пташки? Власне, вони не особливо роблять погоду, але беруть масовкою. До команди входять: Чорна Канарейка, донька тої самої Чорної Канарейки; коп-алкоголічка Рене Монтойя; Мисливиця, в народі – Стріла Смерті і мішень для знущань; вищезгадана малолітня крадійка Кассандра Кейн. Увагу глядачів на себе перетягує пані Квін, а також їй належить закадровий голос, який коментує події протягом усього фільму. Історію розповідає сама Гарлі і робить це так, як їй захочеться. Фільм очевидно намагається повторити формулу "Дедпула", чим тільки підкреслює домінантну роль конкурента Marvel.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)
"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": офіційний кадр з фільму / IMDb

У режисерське крісло посадили Кеті Янь, яка дотепер зняла лише один маловідомий повнометражний фільм. А під кінець, "пташок" віддали на дозйомку і опрацювання команді "Джона Віка" (ні, бійки і екшен вони не виправили, як ви могли понадіятись). Та фільм вийшов яскравим, ідіотсько жорстоким, несерйозним і усвідомлено абсурдним.

Про антагоніста багато говорити не хочеться, бо Роман Сайоніс, він же Чорна Маска, він же Юен Макгрегор – топ невдаха серед лиходіїв DC. Персонаж схожий на недалеку манірну істеричку, що ніяк не дасть собі раду з групкою жінок. Жорстокість і зло в декількох моментах проявляється, але чомусь так і гине в зародку. Можна сказати, що поганця в "Хижих пташках" нема. Марго Роббі переграє у ролі Гарлі Квін. Між нею і Хоакіном Феніксом з його Джокером величезна прірва. Може тому Джокер і покинув Гарлі – не зійшлись світоглядами.

Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)
"Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)": офіційний кадр з фільму / IMDb

Отож, у DC знову не вийшло. "Хижі пташки" поповнять собою список попередника "Загону самогубців", а також провальних "Бетмена проти Супермена" і "Ліги справедливості". Але, як говорить досвід, факт, що кіно погане, не є достатньою причиною для фінансового провалу, тож у Гарлі Квін є всі шанси заробити грошенят. З логічної ж точки зору, найкраще, що є у цьому фільмі – гієна Брюс та сендвіч з сиром, беконом і яйцем.

Рейтинг фільму на IMDb – 6,8. Дивитись дозволяють лише повнолітнім.

Дивіться трейлер фільму "Хижі пташки (та фантастична Харлі Квін)" онлайн:

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Автор: Юлія Ліпенцева
Теги: LifeStyle Кіно Публікації Статті Голлівуд Марго Роббі Новини LifeStyle
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