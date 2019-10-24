Холодна війна зведених принцес: що трапилося між Кейт Міддлтон і Меган Маркл

Вже понад півроку у пресі не вщухають чутки про ворожнечу Кейт Міддлтон і Меган Маркл. Подейкують, що дві улюблені британцями герцогині ніяк не можуть дійти згоди і під час спільних появ на публіці лише імітують люб'язність одна до одної. Тож, коли розпочалася напруга між дружинами принців Вільяма і Гаррі, а також, що могло спричинити її — читайте у матеріалі LifeStyle 24.

Королівська сім'я Великобританії… Вона є однією з наймогутніших монарших родин у всьому світі. Бути королевою у цій системі – означає мати владу у кожному куточку планети. Тому всі представники сімейства, які в майбутньому можуть зайняти трон, повинні дотримуватися строгих правил і показувати недоторканну ідилію і шанобливе ставлення до фанатів, родичів і навіть ненависників.

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Однак, як писав Толстой, "всі щасливі сім'ї подібні одна на одну, кожна нещаслива сім'я, нещаслива по-своєму". Тому і в монаршій родині є свої скелети у шафі. Ще за молодості Єлизавети ІІ за стінами королівської резиденції ховалося чимало непорозумінь і скандалів, однак після приходу Меган Маркл у їхню і без того неідеальну сім'ю кількість негативної інформації досягла піку.

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У центрі апогею – холод, напруженість і неповага між герцогинями Сассекською і Кембриджською, про що не втомлюються писати іноземні ЗМІ. Тож, з чого почався конфлікт між найстильнішими улюбленицями британців і що могло стати його початком – читайте далі.

Якою Меган Маркл прийшла в королівську сім'ю?

Відома голлівудська акторка, яка грала головну роль у серіалі "Форс-мажори", несподівано для британців, американців, родичів і, напевне, самої себе стала дівчиною, а згодом нареченою завидного холостяка, члена королівської сім'ї – принца Гаррі.



Меган Маркл / The Daily Mail

Звісно, його прихильниці не змогли спокійно прийняти той факт, що розлучена, старша від Гаррі темношкіра американка стане частиною панівної родини Великобританії. Ще до одруження на Меган Маркл і внука Єлизавети ІІ обвалився шквал критики, негативної інформації та навіть образ. Подейкували, що Її Величність королева була проти такого союзу, однак принц Гаррі настояв на своєму і отримав бажаний шлюб з дамою свого серця – непокірною, впертою, самоствердженою жінкою з феміністичними поглядами – Меган Маркл.

Чим Меган Маркл випередила Кейт Міддлтон одразу після приходу в королівську сім'ю?

Новоствореній парі вдалося порушити одне дуже важливе правило ще до оголошення про заручини. Вперше принц Гаррі привіз Меган Маркл до Букінгемського палацу і представив її своїй сім'ї задовго до офіційної заяви про весілля. Кейт Міддлтон познайомилася з майбутньою родичкою через кілька днів після свого дня народження, у січні 2017 року.

Строгі правила значно пом'якшилися для американської акторки афроамериканського походження, адже герцогиня Кембриджська мала честь відвідати резиденцію монарха і познайомитися з представниками королівської сім'ї лише після заручин з Вільямом. А до цього терпелива британка зустрічалися зі старшим внуком Єлизавети ІІ цілих 7 років. Погодьтеся, це значно більше, ніж тривав роман принца Гаррі і Меган Маркл, адже про їхні стосунки преса дізналася лише в жовтні 2016 року.

А одразу після оголошення про заручини, яке відбулося 27 листопада 2017 року, Меган Маркл провела своє перше Різдво у колі нових майбутніх родичів, а також відвідала святкову службу разом з Єлизаветою ІІ та іншими членами королівської сім'ї.



Перше Різдво Меган Маркл у королівській сім'ї / MSN

За словами принца Гаррі, його майбутня дружина відмінно влилася у велику королівську родину.

Моя сім'я була рада її бачити. Меган все дуже сподобалося. Щоправда, перед цим мені довелося розповісти їй про величезну кількість наших традицій. Разом ми відмінно провели час, намагаючись заспокоїти дітей мого брата. Меган дуже подобаються мої рідні, їхня перша зустріч була фантастичною,

– сказав принц Гаррі про Меган Маркл про її перше Різдво в Букінгемському палаці.

У той час фанати і не підозрювали, що в мережі з'являться чутки про непорозуміння чи ще гірше – ворожнечу своїх королівських улюбленців. Тим паче, в день заручин принца Гаррі з ексакторкою Меган Маркл принц Вільям і Кейт Міддлтон публічно привітали їх щирими словами на твіттер-сторінці Кенсінгтонського палацу.

The Duke and Duchess of Cambridge said of the engagement:

'We are very excited for Harry and Meghan. It has been wonderful getting to

know Meghan and to see how happy she and Harry are together.' — Kensington Palace (@KensingtonRoyal) November 27, 2017

Що могло стати причиною розладу між герцогинями?

Цілком ймовірно, що нагальна присутність Меган на усіх родинних святах також стала причиною таємної образи Кейт через несправедливість до герцогинь, які виявилися у майже однакових умовах. Тож, після приходу Меган Маркл у королівську сім'ю, дружини найвідоміших принців з усього світу почали по-особливому, таємно боротися за титул кращої невістки монаршої сім'ї. Тим паче, екзотична красуня мала чимало шансів стати найбільш обговорюваною персоною у традиційній світлошкірій британській сім'ї.

Існує версія, що причиною розладу між герцогинями став значно вищий статус Кейт Міддлтон від Меган Маркл. Ні для кого не секрет, що герцогиню Кембриджську потайки називають дружиною майбутнього короля, адже саме принц Вільям може стати наступним правителем величної імперії, якщо його батько, Чарльз, відмовиться від корони.



Кейт Міддлтон / EOnline

А саме тому, аби показати себе як не менш впливову особистість, Меган Маркл по-своєму, "по-феміністичному", почала проявляти себе у королівській сім'ї. Вона відмінно використала навичики голлівудської зірки, аби блискуче зійти на консервативний олімп Об'єднаного Королівства.

Перше, про що заговорили у ЗМІ – до вівтаря Меган Маркл поведе матір, а не батько, як заведено у Британії, адже її тато, Томас Маркл, називав себе абсолютно непублічною людиною. А як, пізніше виявилося, він був негативно налаштований проти шлюбу своєї доньки з британським принцом.

Друге, що забезпечило висхідній "принцесі" бути в центрі уваги – вихід у світ в "кежуальних" образах. Майбутня дружина принца Гаррі потроху змінювала свій стиль, однак комфортно для себе ігнорувала заборони щодо дрес-коду, одягаючи, наприклад, чорні total look. А, як відомо, представникам монаршої родини дозволяється одягати чорний одяг лише на траурні події, але точно не на вихід до публіки. Через непослух Меган Маркл щодо королівського гардеробу її все частіше порівнювати з принцесою Діаною, яка також одягала чорні мінісукні на світські вечори. Безумовно, це не могло не лестити Меган.



Меган Маркл у чорному образі / Getty Images

Через підготовку до весілля, непритаманну королівським персонам поведінку та порушення традицій, принц Гаррі та Меган Маркл затьмарили усіх своїх родичів, заполонивши заголовки світових таблоїдів. Однак, незважаючи на непорозуміння у родині зі сторони батька Меган, про які ще не знали фанати і преса, закохані здійснювали публічні виходи і привітно усміхалися прихильникам. А за місяць до пишного святкування родичі зірки "Форс-мажорів" приготували їм несподіваний "сюрприз".

Батько майбутньої герцогині Томас Маркл і її сестра Саманта взялися поливати брудом свою родичку, називаючи її меркантильною, і звинувачути в корисливих цілях.

Мовляв, у Меган на меті хіба що вийти заміж за принца, але це точно не щире кохання до Гаррі. Цілком ймовірно, що такі заяви також зіграли свою роль у ставленні герцогів Кембриджських до майбутнього подружжя.



Кейт Міддлтон і Меган Маркл / InToday

Скандальні чутки про Меган у пресі поширювалися як гриби після дощу, а Кейт Міддлтон тим часом не припиняла демонструвати свою довершеність, покору правилам і бажану ідилію в сім'ї.

Важливим жестом у становленні їх усіх як однієї монаршої родини стала заява речника Єлизавети ІІ. Замість того, щоб спростувати чутки про різне ставлення Її Величності до невісток, він пояснив, чому саме королева виокремлює обраницю принца Віяльма. За його словами, королева Великобританії називає Кейт Міддлтон "любою та гідною любові" лише через те, що та корінна британка і народилася в британській заможній сім'ї.

Не сумніваємося, що після такої заяви навіть свята невістка неабияк обурилася б, що вже казати про норов та стрижень Меган Маркл.



Меган Маркл / TheGrio

Попри скандальні заяви родичів Меган зі сторони батька, а також гучне пояснення представника Єлизавети ІІ, принц Гаррі і Меган Маркл відсвяткували пишне весілля, помічниками нареченої на якому були маленькі принцеса Шарлотта і принц Джордж.



Помічники Меган Маркл на її весіллі з принцом Гаррі / Good Morning America

Після того, як зірка серіалу "Форс-мажори" офіційно стала дружиною британського спадкоємця престолу, дотримуватися королівських правил вона почала ще рідше. До прикладу, оголені ноги на параді, відкриті плечі у сукні чи неймовірно великі витрати на гардероб стали звичною справою для неї.

Виходи Меган Маркл описували, як найстильніші з-поміж усіх інших представників сім’ї, тоді як стиль Кейт Міддлтон називали консервативним. Ймовірно, саме це спонукало дружину принца Вільяма звільнити свого стиліста і почати співпрацювати з ексредактором британського Vogue. І після появи Вірджинії Чедвік-Хілі у житті Кейт її гардероб засяяв новими фарбами. Королівські критики не виключають, що Кетрін забажала змінити свій стиль, аби не програвати "новій принцесі", яка внесла ноти американського шику у британський традиціоналізм.



Оновлений стиль Кейт Міддлтон / Elle

Близько півроку у західних ЗМІ не було скандальних новин про новостворене подружжя, окрім платних інтерв'ю, які давав батько Меган Маркл. А вже незадовго після заяви про вагітність дружини принца Гаррі таблоїди почали писати про непорозуміння між сім'ями онуків Єлизавети ІІ.

В листопаді у пресу просочилися чутки про переїзд принца Гаррі і Меган Маркл. Спершу ЗМІ писали, що подружжя хотіло перебратися до Фрогмор-гаусу, однак пізніше передумали через небажання ставати близькими сусідами з герцогами Кембриджськими. Наприкінці листопада видання The Sun написало про розбіжності між братами та їхніми дружинами, аргументуючи це віддаленням і різними поглядами на життя.

Пізніше інсайдери розсекретили, що не лише переїздом здивують фанатів герцоги Сассекські, але й тим, що Різдво святкуватимуть окремо від Єлизавети ІІ та інших членів родини. Однак на традиційній службі вже скандальні герцогині таки з'явилися разом. Пізніше спеціаліст з жестів розповіла, що попри усмішки та вдавану щирість, Кейт і Меган були скутими та відчуженими.

Вони ходять та жестикулюють, віддзеркалюючи одна одну. Кейт піднімає ліву руку одночасно з Меган. Обидві жестикулюють надмірно, щоб показати, що в них триває бесіда. Це виглядає непереконливо, мабуть, вони занадто сильно стараються,

– прокоментувала поведінку герцогинь Джуді Джеймс.

А також в мережі з'явилося відео, на якому помітно, як принц Вільям проігнорував звернення Меган Маркл.

На початку січня герцоги Сассекські не прийшли на день народження Кейт Міддлтон, а наприкінці місяця близький друг принца Гаррі дав відверте інтерв'ю, в якому назвав молоде подружжя "головним болем для усіх".

З того часу чутки про те, що Кейт і Меган не можуть поділити любов королеви, прихильність британців та увагу ЗМІ, не припинялися. На захист та виправдання герцогинь стала Сара Фергюсон, колишня дружина принца Ендрю. У своєму зверненні до шанувальників монаршої родини вона заявила, що свого часу її та принцесу Діану також робили ворогами, хоча, за її словами, це було абсолютною брехнею.

Вкотре порушивши королівські правила, у лютому 2019 року Меган Маркл організувала американську вечірку, на якій її близькі дізналися про стать дитини. Не дивно, що на веселому святкуванні Кейт Міддлтон не потішила своєю присутністю. Чи то герцогиня таким чином віддячила Меган за ігнорування її дня народження, чи то вкотре проявила послух Єлизаветі ІІ – невідомо. Пізніше в мережі писали, що на цю дату герцоги Кембриджські запланували відпочинок на гірськолижному курорті.

У квітні 2019 року герцоги Сассекські створили свою сторінку в соціальній мережі Instagram, а на акаунті Кенсінгтонського палацу головне фото змінилося на сімейний кадр герцогів Кембриджських. Це стало яскравим доказом того, що тепер вони дві окремі сім'ї і між ними залишається все менше спільного.

У травні 2019 року Меган Маркл народила первістка. Ця радісна новина з життя герцогів Сассекських вкотре стала першочерговою у західних таблоїдах. Однак, попри увагу ЗМІ, принц Гаррі з дружиною мріяли переїхати до США, аби не перебувати у тіні принца Вільяма і Кейт Міддлтон. Королівський коментатор Роб Шутер заявив, що "Меган не з тих дівчат, які радіють другому місцю".

А наприкінці червня дві найвпливовіші королівські сім'ї вкотре здивували фанатів – Кейт і Вільям відокремили Гаррі і Меган від свого благодійного фонду. Річ у тім, що після весілля з внуком Єлизавети ексакторка поспішно взялася за виконання обов'язків королівського патрона і почала співпрацювати з багатьма благодійними організаціями. Ймовірно, такий жест був зроблений для того, аби кожен відповідав за свої досягнення і не ділив визнання від британців.

У липні 2019 року принц Гаррі зробив гучну заяву щодо народження дітей у їхній з Меган Маркл сім’ї. Він запевнив, що їх буде максимум двоє, тому що вони піклуються про планету і не хочуть, аби вона була перенаселеною. Після цього таблоїди вибухнули припущеннями, що звернення герцога Сассекського було адресоване братові Вільяму та його дружині, адже у них вже зростає троє дітей і цілком ймовірно, що вони думають ще про четвертого спадкоємця.



Меган Маркл і принц Гаррі / Hello

Після цього на канікули в Шотландію до Єлизавети ІІ дві королівські сім'ї відправилися порізно. Подейкують, що Кейт Міддлтон перенесла відпочинок, аби не перетинатися з Меган Маркл. А в серпні 2019 року герцогині гучно позмагалися і в скромності.

Річ у тім, що Елтон Джон запросив у гості герцогів Сассекських і ті відправилися до Ніцци на приватній джеті. Після цього їх накрила хвиля критики, мовляв, так піклуються про планету, що здійснюють рейси, які шкодять екології. Через кілька тижнів принц Вільям і Кейт Міддлтон віддали перевагу бюджетним квиткам під час подорожі. Збіг чи чергова можливість довести свою досконалість? Про це знають тільки герцоги Кембриджські.



Кейт Міддлтон і принц Вільям / AOL.com

На стежках Кейт і Вільяма, які перетинаються з дорогами Меган і Гаррі і сходяться в один королівський шлях, було чимало неоднозначних жестів стосовно один одного. Як мінімум, вищеперераховані факти можуть спонукати вірити у ймовірні конфлікти між британськими улюбленцями. Проте вони все ж залишаються публічними особистостями і їм доводиться демонструвати, як мінімум, повагу один до одного.

Те, що Меган обожнює увагу – беззаперечно правда, однак чи вдасться їй побороти надмірну прискіпливість місцевих ЗМІ – покаже час. Те, що Кейт готується до престолу і не підводить Єлизавету ІІ, через що стала її улюбленицею – зрозуміло і очевидно. Проте, як складатимуться обставини у монаршій сім’ї після того, як герцог Кембриджський стане королем, а Кейт дружиною правителя могутньої імперії – ми зможемо побачити лише згодом, а поки що слідкуємо за перебігом подій у не такій вже й ідеальній королівській сім'ї Великобританії.