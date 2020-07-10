5 рецептів літніх напоїв в домашніх умовах
Літо у розпалі. Хоча й червень не надто обдаровував нас спекою, попереду ще 2 місяці, які обіцяють бути жаркими. У такі дні особливо хочеться чогось прохолодного. Чудовим рішенням будуть коктейлі на основі фруктів. Смачні та освіжаючі напої – найкращий засіб, щоб втамувати спрагу та підняти настрій. Тим більше, приготувати їх зовсім нескладно.
LifeStyle 24 пропонує вам 5 легких рецептів, які можна відтворити на власній кухні за декілька хвилин.
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Класичний мохіто
Що потрібно:
- Лайм – 1 штука
- Коричневий тростинний цукор – 2 чайні ложки
- М'ята – пучок
- Лід – за смаком
- Sprite або інша газована лимонна вода – 500 мл
Як приготувати:
Половину лайма розрізати на 3 частини. До фужера насипати цукор, а потім вичавлений сік лайма. Залишки лайма та шматочки м'яти додати у суміш. Всі інгредієнти перемішати, після цього викласти кілька кубиків подрібненого льоду. Налити спрайт і прикрасити фужер скибочкою лайма.
Рецепт класичного мохіто / Фото Pexels
Гавайський коктейль
Що потрібно:
- Ананасовий сік – 100 мл
- Апельсиновий сік – 100 мл
- Банан – половина
- Гранатовий сироп – 1 чайна ложка
Як приготувати:
Очищений від шкірки банан нарізати шматочками. Соки, подрібнений банан та сироп збити в блендері. Готовий напій подавати з льодом. Склянку можна прикрасити скибкою лимона чи ананаса.
Рецепт гавайського коктейлю / Фото Pexels
Фруктовий пунш
Що потрібно:
- Вода – 200 мл
- Цукор – 100 г
- Грейпфрут – 2-3 штуки
- Яблучний сік – 1 літр
- Мінеральна газована вода – 1 літр
Як приготувати:
Воду довести до кипіння і розчинити в ній цукор. Має вийти сироп. З грейпфрутів і яблук вичавити сік і вилити у посудину. Як тільки сироп охолоне, змішати з соком. Готову суміш поставити в холодильник на 1 годину. Перед подачею додати газовану воду, а для більш насиченого смаку ще й шматочки фруктів.
Рецепт фруктового пуншу / Фото Pixabay
Полуничне фрапе
Що потрібно:
- Полуниця – 200 г
- Лід – 5 кубиків
- Молоко – 250 мл
- Збиті вершки – за смаком
Як приготувати:
В блендері збити до однорідної маси полуницю, лід, молоко. Вилити в склянку і прикрасити збитими вершками та шматочками полуниці.
Рецепт поличного фрапе / Фото Pexels
Імбирний чай
Що потрібно:
- Листовий чай (чорний / зелений) – 5 чайних ложок
- Вода – 4 склянки
- Корінь імбиру – 15-20 г
- Лайм – 1 штука
- Цукор – 0,5 склянки
- Лід – 4 кубика
Як приготувати:
Чай запарити двома стаканами окропу і залишити на 5-7 хвилин. Імбир та цедру лайма натерти, додати цукор та залити водою, що залишилася. Закип’ятити суміш і варити на малому вогні 5-7 хвилин, потім охолодити та процідити. Готовий чай змішати з імбирною сумішшю, додати лід.
Рецепт імбирного чаю / Фото Pexels
Смачного!