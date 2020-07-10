Літо у розпалі. Хоча й червень не надто обдаровував нас спекою, попереду ще 2 місяці, які обіцяють бути жаркими. У такі дні особливо хочеться чогось прохолодного. Чудовим рішенням будуть коктейлі на основі фруктів. Смачні та освіжаючі напої – найкращий засіб, щоб втамувати спрагу та підняти настрій. Тим більше, приготувати їх зовсім нескладно.

LifeStyle 24 пропонує вам 5 легких рецептів, які можна відтворити на власній кухні за декілька хвилин.

Цікаво 5 ситних та корисних сніданків

Класичний мохіто

Що потрібно:

Лайм – 1 штука

Коричневий тростинний цукор – 2 чайні ложки

М'ята – пучок

Лід – за смаком

Sprite або інша газована лимонна вода – 500 мл

Як приготувати:

Половину лайма розрізати на 3 частини. До фужера насипати цукор, а потім вичавлений сік лайма. Залишки лайма та шматочки м'яти додати у суміш. Всі інгредієнти перемішати, після цього викласти кілька кубиків подрібненого льоду. Налити спрайт і прикрасити фужер скибочкою лайма.



Рецепт класичного мохіто / Фото Pexels

Гавайський коктейль

Що потрібно:

Ананасовий сік – 100 мл

Апельсиновий сік – 100 мл

Банан – половина

Гранатовий сироп – 1 чайна ложка

Як приготувати:

Очищений від шкірки банан нарізати шматочками. Соки, подрібнений банан та сироп збити в блендері. Готовий напій подавати з льодом. Склянку можна прикрасити скибкою лимона чи ананаса.



Рецепт гавайського коктейлю / Фото Pexels

Фруктовий пунш

Що потрібно:

Вода – 200 мл

Цукор – 100 г

Грейпфрут – 2-3 штуки

Яблучний сік – 1 літр

Мінеральна газована вода – 1 літр

Як приготувати:

Воду довести до кипіння і розчинити в ній цукор. Має вийти сироп. З грейпфрутів і яблук вичавити сік і вилити у посудину. Як тільки сироп охолоне, змішати з соком. Готову суміш поставити в холодильник на 1 годину. Перед подачею додати газовану воду, а для більш насиченого смаку ще й шматочки фруктів.



Рецепт фруктового пуншу / Фото Pixabay

Полуничне фрапе

Що потрібно:

Полуниця – 200 г

Лід – 5 кубиків

Молоко – 250 мл

Збиті вершки – за смаком

Як приготувати:

В блендері збити до однорідної маси полуницю, лід, молоко. Вилити в склянку і прикрасити збитими вершками та шматочками полуниці.



Рецепт поличного фрапе / Фото Pexels

Імбирний чай

Що потрібно:

Листовий чай (чорний / зелений) – 5 чайних ложок

Вода – 4 склянки

Корінь імбиру – 15-20 г

Лайм – 1 штука

Цукор – 0,5 склянки

Лід – 4 кубика

Як приготувати:

Чай запарити двома стаканами окропу і залишити на 5-7 хвилин. Імбир та цедру лайма натерти, додати цукор та залити водою, що залишилася. Закип’ятити суміш і варити на малому вогні 5-7 хвилин, потім охолодити та процідити. Готовий чай змішати з імбирною сумішшю, додати лід.



Рецепт імбирного чаю / Фото Pexels

Смачного!

Автор: Марта Касіянчук