Холостяк 10 сезон 11 випуск: як пройшли напружені знайомства дівчат з батьками Максима

Грандіозний проєкт "Холостяк" 10 сезон вже підходить до суперфіналу і в 11 випуску глядачі змогли побачити знайомство Віки, Даші і Дани з батьками найбажанішого холостяка країни. Новий випуск був вкрай напруженим, тому дізнайтесь, що особливого відбулось 15 травня.

У шоу "Холостяк" 10 сезон за серце Максима Михайлюка залишились боротись Вікторія, Дана і Даша, але хто з них отримає найбільш схвальну оцінку від батьків холостяка – читайте на сайті 24 каналу.

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Дівчата вже познайомили Максима зі своїми батьками. Тож, під час цього випуску холостяк мав познайомити їх зі своїми рідними. Але перш ніж зустрітися з родиною, він повинен був провести час з кожною учасницею в рідному місті, поспілкувавшись тет-а-тет.

Знайомство Дани з батьками Максима

Спочатку Максим зустрівся з Даною на березі моря в Одесі, це було дуже романтично та красиво. Під час розмови Максим розповів, що з 14 років працював на різних роботах, зокрема і саме на цьому пляжі офіціантом. Натомість Дана зізналася, що теж займалася "бізнесом", але незвичним способом – працювала не сама, а керувала людьми вже у 10 років. Потім пара прогулялася та, побачивши на березі жінку з собаками, вирішили погратися з тваринками.

Далі вони поїхали знайомитися з батьками Максима – Ларисою та Андрієм. Дана подарувала їм подарунки – оберіг та булаву, адже його рідні живуть в Канаді вже кілька років. Це дуже сподобалося батькам холостяка. Тато Максима почав одразу ставити питання Дані, а потім навіть вирішив поговорити з нею особисто. Він хотів дізнатися більше про дівчину та її ставлення до Максима і цього проєкту "Холостяк", тому ставив їй цікаві питання.

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Спілкування з батьком пройшло добре і результатом були задоволені як Дана, так і батько Максима. Окрім індивідуального спілкування в 11 випуску "Холостяка" батьки Макса показали Дані дитячі фотографії Максима, чим учасниця проекту була дуже зворушена. Як розповів холостяк, у нього ще є молодша сестра Анастасія, яку він дуже любить, але вона, на жаль, не могла приїхати на зустріч з Даною, тому що нещодавно вперше стала мамою у Торонто, Канада. Згодом на індивідуальну розмову Дана пішла з мамою, де ті гарно погомінили між собою, але мама Макса переконана, що хоч і дівчина, можливо, готова до стосунків, але точно ще не готова до дітей і сім'ї. Сам Максим залишився задоволеним від зустрічі Дани та батьків.

Знайомство Віки з батьками

Перша частина зустрічі в 11 випуску Максима та Вікторії відбулась в одеському аеропорту, де почався шлях холостяка до здійснення його мрії стати пілотом. Чоловік вирішив провести її знаковими місцями летовища і неочікувано їй подарував підвіску на руку із кулоном у формі боїнга. Для пари рідний аеропорт Максима зробив сюрприз та запросив їх з Вікою у VIP-ложу, де ті насолодились чашкою кави.

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Після цього пара відправилась на зустріч з батьками Максима, а також з другом холостяка Ярославом. Віка подарувала мамі Ларисі квіти та одразу назвала її "мамулічкою", що дещо налякало жінку. Щоб одразу справити хороше враження, вона принесла для Максима торт Фанел-кейк (Муравейник), чим вразила як батьків, так і холостяка, оскільки це його улюблений десерт з дитинства. Перший на індивідуальну зустріч покликав друг Максима, де, за його словами, він не почув жодного конструктиву від Віки. Потім на розмову пішла мама, яка знайшла спільні точки зору з дівчиною, а от батько Максима ретельніше підбирав питання Вікторії, щоб краще її дізнатись. Загалом, про дівчину у всіх залишилось неоднозначне враження.

Знайомство Даші з батьками

Романтичне побачення Даші з Максом почалось зі стадіон ФК "Чорноморець" в Одесі, куди привів дівчину із зав'язаними очима друг холостяка – Антон. Сюрприз став справжньою несподіванкою для Даші і вона була неймовірно рада такій зустрічі. Варто додати, що саме там відбулось перше знайомство батьків Даші незважаючи на те, що вони з Кривого Рогу. Посеред стадіону Максим влаштував дівчині романтичний обід, де вони насолоджувались компанією одне одного.

Згодом пара в шоу "Холостяк" відправилась на зустріч з батьками і цим же другом Антоном, де всі змогли дізнатись одне про одного краще. Даша справила позитивне і хороше враження на всіх, і всі майже в один голос сказали, що дівчина є дуже відкритою, з "простою душею" та дещо скромною, тому вони вважають, що їй варто більше полюбити себе.

Церемонія троянд

Передостання церемонія троянд в 11 випуску була особливо напруженою. Незважаючи на розкішні образи у дівчат, Максим був дуже схвильованим та зосередженим. Він зізнався, що йому зробити вибір було надзвичайно складно, адже до кожної з дівчат він дуже прив'язався. Але він взяв до уваги слова батьків і друзів, та все ж зробив вибір.

Першу троянду Максим вирішив дати Даші, оскільки про неї батьки залишились найкращої думки, та й сам холостяк має особливі почуття до дівчини. Другу заповітну троянду отримала Дана, а Вікторія залишила проєкт назавжди за крок до суперфіналу "Холостяка".

Холостяк 10 сезон 11 випуск: дивіться відео онлайн (відео з'явиться згодом)

ХолостякЦе реаліті-шоу побачень, що з'явилося в березні 2011 року на українському телеканалі "СТБ". Шоу є українською адаптацією американського проекту The Bachelor.

Головним героєм 10 сезону став професійний авіатор та власник льотньої школи в Маямі Максим Михайлюк. До фіналу шоу дійшли всього троє дівчат – Віка, Дана і Даша, лише одна з яких стане переможницею проєкту і підкорить серце холостяка.