Хотілось зробити комедію з еротичним присмаком, – Притула про фільм "Секс і нічого особистого"

12 грудня у Львові стартував тиждень допрем'єрних показів в Україні фільму "Секс і нічого особистого" за участю Сергія Притули, Романа Луцького, Наталії Мазур та інших акторів. На прес-конференції української стрічки відомий шоумен та вся знімальна команда поділились пікантними моментами зі зйомок кінокартини.

Про це повідомляють журналісти 24 каналу.

За словами українського ведучого Сергія Притули, більша частина знімального процесу відбувалась у Львові, тому те, що перший допрем'єрний показ відбувся саме в цьому місті, стало для всіх символічним.

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Ми починаємо промо-тур повнометражного фільму "Секс і нічого особистого" саме зі Львова, тому що, мабуть, 70% фільму було знято у Львові. Мені здається, що це буде дуже правильно – віддати шану місту Лева і розпочати промо-тур саме тут. Це така невеличка перевага. Той момент, коли через тиждень це (допрем'єрний показ, – 24 канал) відбудеться у Києві, коли через тиждень почнетьсяч прокат, львів'яни як завжди будуть ходити з піднятим носом і казати: "Ми вже це бачили",

– прокоментував перший допрем'єрний показ фільму у Львові Сергій Притула.



Допрем'єрний показ фільму "Секс і нічого особистого" у Львові / 24 канал

Ведучий також нагадав, що прем'єрна кінострічка є франшизою, яка спочатку знімалась канадцями у Литві, через що адаптовувалась під українського глядача цілих 7 місяців.

"До мене звернулися зробити адаптацію сценарію для українського глядача і я був дуже втішений, тому що в Україні завжди фільми чи серіали знімалися з погляду на те, що буде подальший перепродаж на Росію. І тут, коли тобі ставлять задачу чітко, що ні, ніяких інших ринків, що ми орієнтуємось на нашого глядача, зрозуміло, що ми з "Вар'ятами" взялись за цю роботу і писали сценарій близько 7 місяців. Він неодноразово перероблявся з огляду все таки на якісь речі, які стосуються ментальності українців. Якщо подивитись на канадський оригінал, то у ньому є дуже багато забороненого гумору, який для українців не є притаманний", – зазначив Притула.



Герої "Секс і нічого особистого": Наталя Мазур, Анжеліка Ніколаєва та Роман Луцький / 24 канал

Герой фільму пояснює, що багато деталей було змінено, оскільки в оригінальній стрічці у Канаді було надто багато відвертої еротики, яка ледь не переходила у порно, тому в Україні було вирішено створити легку та смішну комедію з легким еротичним присмаком, гарно це зняти і щоб це не виглядало вульгарно.

Любов – вона має багато складових: це і довіра, і підтримка, і здатність віддавати партнеру і, авжеж, пристрасть, секс, тому ми командою вирішили щиро, чесно, по-доброму розповісти процес і яку роль він відіграє у відносинах. Я вважаю, в нас вийшло не вульгарно та щиро,

– поділилась думками про зроблену роботу одна з головних актрис Анжеліка Ніколаєва.

Загалом, в Україні відбудеться 5 допрем'єрних показів фільму "Секс і нічого особистого" режисерки Ольги Ряшиної, а головна прем'єра стрічки відбудеться 20 грудня. Фільм був знятий за державної фінансової підтримки розміром у 13 мільйонів гривень, що становить половину від загальної вартості виробництва фільму.