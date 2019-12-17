Малюковий бум: які знаменитості народили у 2019 році

Останній рік був насичений багатьма подіями, зокрема в особистих життях іноземних та українських зірок. Хто у 2019 році став мамою – читайте у нашому матеріалі.

Так, чимало популярних людей зі сфери шоу-бізнесу мали радісне поповнення у сім'ї. Як відомо, деякі з зіркових батьків полюбляють поширювати подробиці стосовно вагітності та народження дитини і готові повідомляти про життя малюка з перших днів після пологів.

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Натомість є знаменитості, які приховують усі деталі з особистого життя від соціальних мереж. Відтак про поповнення у родині стає відомо з випадкових вуличних знімків папараці.

Редакція LifeStyle 24 пропонує підвести підсумки 2019 року та згадати, у яких же сім'ях відбувся "бейбі-бум".

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Меган Маркл

Вагітність дружини принца Гаррі стала однією з найбільш обговорюваних у цілому світі. Модниці ретельно стежили за гардеробом Меган під час офіційних виходів, прихильники робили ставки на стать дитини, британці намагалися вгадати ім'я майбутнього члена королівської сім'ї, батько ексакторки давав скандальні інтерв'ю, а таблоїди розпочали боротьбу за те, щоб найпершими дізнатися про пологи та опублікувати резонансну новину.

Принц Гаррі і 37-річна Меган Маркл вперше стали батьками 6 травня о 5:26 зранку. Герцоги Сассекські назвали сина Арчі Гаррісон Маунтбаттен-Віндзор.

Що цікаво, шанувальники королівської родини помітили руде волосся хлопчика і переконані у тому, що він є більше схожим на британського принца, ніж на американську акторку.

Санта Дімопулос

Колишня солістка популярного гурту "ВІА Гра" та модель Санта Дімопулос стала мамою вдруге 14 вересня 2019 року. Співачка народила дівчинку від коханого чоловіка Ігоря Кучеренка. Зіркові батьки обрали для донечки ім'я Софія.

Зірка точно вирішила народжувати за кордоном після негативного досвіду пологів в Україні, відтак під час другої вагтіності вона визначилася з країною – Монако. Санта цілком задоволена вибором клініки та лікаря.

За її словами, чоловік Дімопулос був присутнім на пологах та підтримував кохану.

Тіна Кунакі

Роман французького актора та ексчоловіка Моніки Беллуччі Венсана Касселя з моделлю Тіною Кунакі, яка молодша від коханого на 30 років, привернув до себе чимало уваги від ЗМІ та прихильників. Після шаленого весілля стало відомо про вагітність дівчини!

У квітні 2019 року 22-річна Тіна народила дівчинку Амазоні. Подружжя наразі не публікувало знімки дочки, але вперше новоспечена сім'я потрапила в об'єктиви папараці у Каннах.

Так, у мережі немає жодних подробиць сімейного життя Кунакі і Касселя. Однак дівчина часто публікує свої знімки зі світських заходів та вражає ідеальною фігурою після пологів.

Лілія Літковська

Популярна українська дизайнерка стала прикладом натхнення для багатьох жінок, адже першу дитину вона народила у 37 років. Відтак Літковська продемонструвала, що не існує стереотипу про те, що "треба обов'язково стати мамою до 30, бо потім буде пізно".

Лілія є щасливою зірковою мамою, яка поєднує догляд за донечкою Ра та роботу над успішним бізнесом у модній індустрії.

Лілія Подкопаєва

Українська гімнастка Лілія Подкопаєва народила малятко, дівчинку Евеліну, цього року 19 вересня у свої 41. Спортсменка також виховує доньку Кароліну і хлопчика Вадима, який є біологічним сином її чоловіка Тимофія Нагорного.

Лілії вдалося протягом декількох місяців після пологів повернути ідеальну форму, а секретом стало те, що новонароджена дівчинка тримає батьків в "активному режимі". Як жартома розповідає гімнастка, руки у неї точно будуть у відмінній формі, тому що вона багато тримає Евеліну на руках.

Сніжана Бабкіна

У 2019 році сталося поповнення в українській родині Бабкіних. 19 жовтня у Сергія та Сніжани народився син Єлисей. Про вагітність подружжя оголосило лише на сьомому місяці вагітності.

Цікаво те, коли новонародженому хлопчику виповнився два місяці, сімейство Бабкіних зібралося на відпочинок в Італію. А для того, щоб приїхати на Сардинію, вони мали три перельоти. Відтак зірки показали шанувальникам, що не варто боятися подорожувати на великі відстані з малюком. За словами Сніжани, всі перельоти Єлисей проспав на руках, а на зльоті та посадці вона годувала його.

Блейк Лайвлі

Зірка "Пліткарки" Блейк Лайвлі народила третю дитину від свого чоловіка, актора Раяна Рейнольдса. Тепер закохані виховують трьох доньок.

Голлівудське подружжя намагається не афішувати подробиці особистого життя. Відтак про вагітність Лайвлі стало відомо на шостому місяці у травні 2019 року. Пологи відбулися у серпні, однак громадськість про це дізналась лише на початку жовтня – після опублікованих знімків у мережі.

Також цього року мамами стали голлівудські акторки Енн Гетевей, Кіра Найтлі, моделі Міранда Керр і Шанель Іман, дружина турецького актора Бурака Озчівіта Фахріє Евджен, солістка гурту Freedom Jazz Анастасія Малега, дружина шеф-кухаря Гордона Рамзі, кохана зірки "П'ятдесят відтінків сірого" Джеймі Дорнана, акторка з "Щоденників вампіра" Клер Холт, Емі Шумер та інші.