Хто замінив Володимира Зеленського на шоу "Розсміши коміка": відоме ім'я

Ще в середині лютого автори розважального шоу "Розсміши коміка" анонсували зйомки нового сезону. Зірковим учасником став Євген Кошовий. 28 лютого стало відомо, що компанію в проєкті йому складе популярна співачка Оля Полякова, яка замінить там Володимира Зеленського.

Представники "95 Кварталу" неодноразово підігрівали цікавість українців до нового сезону шоу. У рекламі вони пропонували прихильникам вгадати, хто ж займе крісло Володимира Зеленського на "Розсміши коміка". Для голосування їхній вибір спростили, запропонувавши кандидатури таких знаменитих красунь, як Тетяни Песик, Надії Дорофєєвої, Ірини Сопонару, Анастасії Оруджової та Олі Полякової.

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Сумували за вашим улюбленим народним шоу "Розсміши коміка"? В цьому сезоні на вас чекає сюрприз. У Жені Кошового з'явиться нова напарниця – прекрасна улюблениця всієї України", – анонсували представники "95 Кварталу".

Та вже 28 лютого автори розважального проєкту розсекретили ім'я артистки, яка зайняла місце Володимира Зеленського на "Розсміши коміка". Нею стала запальна Оля Полякова. Артистка має чималий досвід участі в розважальних шоу, зокрема, кілька місяців тому вона завершила зйомки в "Х-факторі". Окрім цього, Оля Полякова вже співпрацювала з "95 Кварталом": співачка була тренером гумор-шоу "Ліга сміху".

Жарти я дуже люблю, на будь-яку тему. Головне, аби вони справді були дотепними. Але гроші я люблю не менше, й не бажаю їх комусь віддавати. Тому одразу попереджаю учасників "Розсміши коміка", що мене підкорити буде непросто. Не думайте, що я дурносміх. Ні-ні-ні, роботу свою знаю добре і розсмішити мене буде важко,

– заявила Оля Полякова.

Наразі невідомо, коли саме запланована прем'єра нового сезону "Розсміши коміка", однак в анонсі йдеться, що це станеться вже скоро.