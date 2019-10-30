Іванка Трамп показала, як проводить свій день народження

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Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером
Іванка Трамп з чоловіком Джаредом Кушнером / Instagram / @ivankatrump

Одна з найбагатших американок, радник президента та спадкоємиця чималого бізнесу Іванка Трамп святкує 38-річчя. У мережі вона показала, як зустріла день народження, чим вразила своїх прихильників.

Іванка Трамп зробила ранкове селфі, поставши перед читачами її інстаграм-блогу з мінімальним макіяжем. Політик не мала ідеальної укладки волосся та позувала в улюбленій спортивній кофті на замку. Така простота стилю Іванки Трамп одразу ж зачарувала мережу, а прихильники засипали її привітаннями. 

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"Обійми, поцілунки та чимало привітальних листів", – написала Іванка Трамп, розповідаючи про те, як зустріла 38-річчя. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

Окрім цього, політик похизувалась подарунком, який для неї зробили її прихильники. На фан-сторінці Іванки Трамп опублікували чарівне відео, в якому показали її досягнення в роботі за останній рік. Знаменита американка зізналась, що все найкраще ще попереду, а їй ще є чим вражати громадськість. 

Дякую за створення цього дивовижного відео на день народження. Я багато пережила подій за останні 12 місяців! Але найкраще ще попереду,
– додала Іванка Трамп.

Наразі невідомо, як донька Дональда Трампа відзначить день народження. Згідно із традицією, Іванка може влаштувати святковий пікнік разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми трьома дітьми.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Ivanka Trump (@ivankatrump)

 

blog_ava
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Автор: Надія Біленко
Теги: LifeStyle Новини LifeStyle Зіркові дні народження Іванка Трамп
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