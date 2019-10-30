Іванка Трамп показала, як проводить свій день народження

Одна з найбагатших американок, радник президента та спадкоємиця чималого бізнесу Іванка Трамп святкує 38-річчя. У мережі вона показала, як зустріла день народження, чим вразила своїх прихильників.

Іванка Трамп зробила ранкове селфі, поставши перед читачами її інстаграм-блогу з мінімальним макіяжем. Політик не мала ідеальної укладки волосся та позувала в улюбленій спортивній кофті на замку. Така простота стилю Іванки Трамп одразу ж зачарувала мережу, а прихильники засипали її привітаннями.

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"Обійми, поцілунки та чимало привітальних листів", – написала Іванка Трамп, розповідаючи про те, як зустріла 38-річчя.

Окрім цього, політик похизувалась подарунком, який для неї зробили її прихильники. На фан-сторінці Іванки Трамп опублікували чарівне відео, в якому показали її досягнення в роботі за останній рік. Знаменита американка зізналась, що все найкраще ще попереду, а їй ще є чим вражати громадськість.

Дякую за створення цього дивовижного відео на день народження. Я багато пережила подій за останні 12 місяців! Але найкраще ще попереду,

– додала Іванка Трамп.

Наразі невідомо, як донька Дональда Трампа відзначить день народження. Згідно із традицією, Іванка може влаштувати святковий пікнік разом зі своїм чоловіком Джаредом Кушнером та їхніми трьома дітьми.