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Іванка Трамп показала знання трендів під час офіційного виходу: фото

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Іванка Трамп у Білому домі / www.gettyimages.com

Іванка Трамп вкотре довела, що стежить за модними тенденціями. Політик взяла участь в офіційній події Білого дому, де постала у штанному костюмі та водолазці.

Як відомо, 6 лютого Дональд Трамп влаштував промову у резиденції. Сенат США не проголосував за імпічмент президента, що і стало причиною для офіційної зустрічі. На заході очільника Білого дому підтримали його рідні – перша леді США Меланія і радниця Іванка Трамп. 

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Однак не тільки сама подія привернула увагу світу, але й стильні образи, які знамениті американські модниці продемонстрували перед камерами. Так,  Іванка Трамп постала у сірому костюмі, який складався зі штанів та піджака. Саме цей одяг є головним трендом 2019-2020 років, про що не втомлюються говорити дизайнери. Зокрема, Андре Тан називає костюм інвестицією у свій стиль, адже вбрання пасуватиме для будь-якого заходу та виглядатиме по-іншому з сорочкою, блузою чи піджаком на голе тіло. 

Іванка Трамп вирішила не додавати пікантності образу, підібравши до костюма стильну чорну водолазку. Лаконічні прикраси завершили look політика. 

Стильний образ Іванки Трамп
Стильний образ Іванки Трамп / Getty Images

Іванка Трамп у Білому домі
Іванка Трамп у Білому домі / Instagram / @ivankatrump

іванка Трамп підтримала батька на важливій події
Іванка Трамп підтримала батька на важливій події / Instagram / @ivankatrump

Цікаво, що стриманий образ обрала і Меланія Трамп. Перша леді вирішила не відвертати увагу від промови чоловіка, прийшовши на подію у класичному чорному костюмі та білій сорочці в чорну цятку. Обидві американки виглядали ефектно на знімках. 

Дональд і Меланія Трамп у Білому домі
Дональд і Меланія Трамп у Білому домі / Getty Images

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Автор: Юлія Михайлова
Теги: LifeStyle Новини США Стиль і мода Іванка Трамп
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