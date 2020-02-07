Іванка Трамп показала знання трендів під час офіційного виходу: фото

Іванка Трамп вкотре довела, що стежить за модними тенденціями. Політик взяла участь в офіційній події Білого дому, де постала у штанному костюмі та водолазці.

Як відомо, 6 лютого Дональд Трамп влаштував промову у резиденції. Сенат США не проголосував за імпічмент президента, що і стало причиною для офіційної зустрічі. На заході очільника Білого дому підтримали його рідні – перша леді США Меланія і радниця Іванка Трамп.

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Однак не тільки сама подія привернула увагу світу, але й стильні образи, які знамениті американські модниці продемонстрували перед камерами. Так, Іванка Трамп постала у сірому костюмі, який складався зі штанів та піджака. Саме цей одяг є головним трендом 2019-2020 років, про що не втомлюються говорити дизайнери. Зокрема, Андре Тан називає костюм інвестицією у свій стиль, адже вбрання пасуватиме для будь-якого заходу та виглядатиме по-іншому з сорочкою, блузою чи піджаком на голе тіло.

Іванка Трамп вирішила не додавати пікантності образу, підібравши до костюма стильну чорну водолазку. Лаконічні прикраси завершили look політика.



Стильний образ Іванки Трамп / Getty Images



Іванка Трамп у Білому домі / Instagram / @ivankatrump



Іванка Трамп підтримала батька на важливій події / Instagram / @ivankatrump

Цікаво, що стриманий образ обрала і Меланія Трамп. Перша леді вирішила не відвертати увагу від промови чоловіка, прийшовши на подію у класичному чорному костюмі та білій сорочці в чорну цятку. Обидві американки виглядали ефектно на знімках.



Дональд і Меланія Трамп у Білому домі / Getty Images