Іванка Трамп приміряла квіткову сукню: ефектні фото

Як зробити свій буденний образ ефектним – чудово знає Іванка Трамп. Днями політик засвітилась біля свого дому у стильній сукні з квітковим принтом.

Сімейна відпустка Іванки Трамп завершилась, тому вона повернулась до Вашингтона та взялась виконувати свої обов'язки радника президента. Політика сфотографували папараці, коли вона вирушала до Білого дому з текою для документів.

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Відпочинок чудово повпливав на настрій Іванки Трамп, бо на роботу вона їхала зі щасливою усмішкою. Чималу увагу привернув і образ, який політик обрала для виходу. Перед камерами знана модниця постала в елегантній світлій сукні з квітковим принтом та рукавами. Вбрання було приталеним та підкреслювало струнку фігуру доньки Дональда Трампа.

Свій образ Іванка доповнила туфлями-човниками на підборах та стильною білою сумкою. Ідеальна укладка волосся та легкий макіяж завершили стильний офісний look політика.