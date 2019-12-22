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Іванка Трамп прийшла на офіційний захід у білосніжному пальті: фото

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Іванка Трамп на авіабазі Меріленду / www.gettyimages.com

Радниця американського президента та його донька Іванка Трамп вкотре приголомшила ефектним вбранням. На офіційну подію вона прийшла у стильному білосніжному пальті, яке допомогло їй бути у центрі уваги.

Як відомо, днями у США президент Дональд Трамп влаштував урочисту церемонію підписання бюджету для військових на 2020 рік. Очевидцями події стали політики та представники Збройних Сил. Не оминули увагою захід і знамениті модниці і родички глави Білого дому – Іванка та Меланія Трамп. 

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Однак не перша леді США опинилась у центрі уваги на церемонії, а донька президента і його радниця. Допомогло їй це зробити білосніжне пальто з капюшоном та ґудзиками. Вбрання Іванки Трамп виглядало святково і урочисто, а колір допоміг вигідно виділятись серед інших гостей. У мережі вже встигли назвати образ політика в стилі Білосніжки чи діснеївських принцес. Сама ж Іванка Трамп утримується від будь-яких коментарів. 

До верхнього одягу американська модниця підібрала чоботи коричневого кольору на масивних підборах. Елегантна зачіска та макіяж з акцентом на червоні губи завершили look Іванки Трамп. 

Стильний образ Іванки Трамп
Стильний образ Іванки Трамп / Getty Images

Не менш стильно виглядала і Меланія. Перша леді США надала перевагу монохромному образу, поставши перед камерами у штанах, блейзері та пальті кольору кемел. До одягу Меланія Трамп підібрала червоні туфлі-човники і сумку, які й стали її яскравим акцентом. Бездоганна засмага, укладка волосся і макіяж завершили трендовий вихід дружини президента. 

Меланія і Іванка Трамп продемонстрували різні образи
Меланія і Іванка Трамп продемонстрували світлі образи / Getty Images

Дональд і Меланія Трамп у Вашингтоні
Дональд і Меланія Трамп / Getty Images

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Теги: LifeStyle Новини США Стиль і мода Іванка Трамп
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