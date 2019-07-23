Julik: "Змінам властиво бути!"

Julik — саме під таким псевдонімом розвиває свою кар'єру колишній учасник гурту DZIDZIO Назарій Гук. Він поєднує роботу над першим сольним альбомом, написанням аранжувань до українських пісень та проведенням різноманітних заходів. Допомагають Назарію в цьому дружина Катерина та син Денис, які підтримують та дають поради. Про дитинство, сім'ю та творчу діяльність — далі у нашому матеріалі.

– Розкажіть про своє дитинство, найцікавіші моменти для Вас.

– До дитячого садка майже не ходив. Мама та бабуся були вчителями у початковій школі. Тому часто брали мене до школи і я сидів разом з ними на уроках. На той момент знав практично всю програму третього класу (Cміється). Мій тато був музикантом, дуже любив їздити до нього на репетиційну базу, де проводив майже цілий день у музичній атмосфері. Найбільшим плюсом мого дитинства була відсутність гаджетів. Я гуляв, пізнавав природу та чудово проводив час.

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– Чи були якісь хобі окрім музики?

– Обожнюю готувати для себе та близьких! Коли жив у Італії, спостерігав як кухарі готували різноманітні страви , це дуже захоплюючий процес. Саме з тих часів, італійські страви припали до душі. Намагаюся готувати, коли є вільний час, надаю перевагу пасті та різноманітній випічці. Відкрию секрет, ще не було жодного дня, коли б у мене вдома не було пасти. Від маленької до великої, від пенне до спагетті (Cміється).

– Чим запам'яталися студентські роки?

– Студентські роки провів у Італії, де навчався у консерваторії. Паралельно підпрацьовував, їздив на різноманітні концерти. Там усе відрізнялося від життя в Україні, тому студентських років не було відчутно. На студентське життя був схожим мій переїзд до Києва, де мешкав з двома друзями. Це був свого роду етап становлення мене як аранжувальника.



Julik на фотосесії / Facebook / @Julik

– Як познайомилися з дружиною? Розкажете історію свого кохання?

– Познайомилися з дружиною в Інтернеті, а точніше в чаті, вони тоді були популярними (Cміється). Почали спілкуватися та історія стосунків розвивалася.

– Як дружина допомагає на творчому шляху?

– З дружиною ми часто радимося за вечерею. Вона зі свого боку допомагає мені розставити пріоритети та бачить різні ситуації з незаангажованої сторони. Порадою, теплим словом і ділом, якщо це потрібно. Вона візажист, частенько гримує мене на зйомки та допомагає мені із стилем.

– Син схожий на Вас у дитинстві? Чим захоплюється? Розкажіть трішки про нього.

– Він росте майбутнім артистом. Багато часу я проводжу у дорозі та на гастролях. Часто дружина мені надсилає відео, де син відтворює мої пісні, де б то не було: чи на прогулянці, чи то у ванній. Поки що син відвідує дитячий садок, згодом, за його бажанням планую віддати у музичну школу. Зауважив, що він має неабиякий хист до музики, має хороше почуття ритму та слух.

– Син каже, якого характеру композиції хоче почути від тата?

Він вміє відчути і почути справжній хіт. Коли створюю будь-який трек чи то пісню, даю слухати йому. Якщо він просить увімкнути ще раз або ж танцює – успіх гарантований. Одного разу пригадую, взяв на гастролі дружину із сином. Нися драйвово запалював під мої пісні, а потім вирішив допомогти татові і наприкінці вийшов на сцену. Мені дуже і дуже приємно бачити і чути, як син співає мої авторські пісні, як він енергійно танцює під мій ремікс "Мертві бджоли". Ось це саме те, заради чого потрібно жити!



Julik з сім'єю / Facebook / @Julik

– П'ять років Ви працювали в команді Дзідзьо, чому вирішили зайнятися сольним проектом?

Змінам властиво бути! Постійна зона комфорту – не дуже добре. З Дзідзьом мені було комфортно, але зрозумів, що треба розвиватися, бо стою на одному місці. А щоб розвиватися, треба робити щось нове, займати нові ніші. Тому й вирішив зайнятися електронною музикою.

А згодом відкрив у собі талант до написання пісень. Тепер паралельно створюю пісні, роблю аранжування, створюю ремікси на пісні українських артистів, а віднедавна – є ведучим різних заходів. Не раз мене питали, як можна все поєднати – легко і просто! Головне бажання і золоте правило: "Не шкодувати та викладатися на повну!"

– Зараз підтримуєте зв'язок з Михайлом Хомою (Дзідзьо)? Можливо, радитеся з ним щодо роботи?

– Звичайно, ми товаришуємо! Час від часу, коли маю нагоду, забігаю до нього в офіс. А так здебільшого пересікаємося на концертах та різних заходах. Щодо порад, то коли випускаю нову пісню, даю йому послухати і отримую певний фідбек. До слова, саме крайню пісню зводив та робив мастеринг у студії Дзідзьо. Він тоді був на гастролях і залишив мені ключі. Мені приємно товаришувати та підтримувати дружні відносини, адже Міша дуже крутий хлопець.

– Багато працюєте з клубною музикою, чому обрали такий напрям?

– Якщо чесно, то трішки пригальмував роботу у цій сфері. Більшого акценту надав вокальній кар'єрі, а також проведенню заходів. Обрав такий напрямок, аби надавати нове життя пісням, які були на слуху і полюбились шанувальникам артистів. Звісно, що буду продовжувати працювати у цьому напрямку, вже навіть декілька крутих ідей маю, але це буде трішки згодом.

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– Ви також знімалися у фільмах Дзідзьо. У чому полягала особливість роботи актора для Вас?

– Ми були самі собою, звісно мінімальні риси дописували, але ми показували те, що каже внутрішній голос, свого роду внутрішнє Я.

– Співпрацюєте з багатьма українськими артистами, даєте нове дихання їхнім пісням. Робота з ким є найцікавішою для Вас?

– Хто ж не чув славнозвісні "Мертві бджоли"?

Вважаю, що саме творча колаборація із метром українського шоу-бізнесу – Павлом Зібровим, є для мене дуже знаковою та важливою. До слова, я перший в Україні діджей, який презентував власний ремікс на радіо "Шансон" (Сміється). Павло Миколайович настільки простий, що вміє притягувати до себе людей з перших секунд розмови. Саме ця колаборація і має круте лірик-відео, яке досі ротується на телебаченні.

Дуже радію нашій співпраці та дружбі, яка зав'язалася під час виготовлення спільного продукту.



Julik на фотосесії / Facebook / @Julik

– Якими новими проектами будете вражати найближчим часом?

– Зараз працюю над першим альбомом. Вже маю чимало пісень у розробці, шукаю та підбираю саме ті композиції, які б були цілісними у ньому. Багато розповідати не буду, краще за усім стежити у моїх соціальних мережах. Привідкрию маленьку таємницю: невдовзі мої шанувальники побачать мене у новому амплуа.

– Що для Вас є успіхом?

Для мене це слово означає лише рух вперед! Постійні кроки, які приведуть до здійснення планів та мрій. Успіхом можна назвати людяність та бажання людини до праці, до відкриття у собі нових граней.

Вже зовсім скоро на сайті LifeStyle 24 читайте нову історію успіху.

Автор: Христина Кобак