Камбала – рецепт дієтичної вечері для схуднення

Камбала – надзвичайно ніжна та дієтична риба. Неповторний смак цієї морської риби не зрівняти з будь-якою іншою. Камбалу радять вживати при схудненні, спортивному харчуванні та реабілітації.

Як чистити камбалу

Процес очистки риби камбали досить простий. Потрібно помити рибу, відрізати їй хвіст та плавники гострими ножицями. Голову камбали теж потрібно обережно відрізати та очистити нутрощі та луску.

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Для кращого маринування та просмажування риби – зробіть глибокі надрізи з обох сторін камбали.

Інгредієнти:

– камбала;

– борошно;

– сіль;

– перець;

– паприка;

– оливкова олія.



Рецепт приготування камбали

Як приготувати камбалу

Рибу потрібно замаринувати: сіллю, перцем та паприкою. Присипати мукою.

На розігрітій сковорідці просмажуємо рибу по кілька хвилин до золотистої скоринки.

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Камбала готується дуже швидко, тому потрібно ретельно стежити за ступенем її просмаження.

Камбалу також можна запікати у духовій шафі. Для цього обгорніть рибу у фольгу, щоб зберегти її соковитість.

Чудовим гарніром для камбали є хумус та селера.

Смачного!

Фото: Богданна Рибак