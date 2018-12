"Караоке на майдані" закрили: хто з українських зірок підкорював народне шоу

Після 20 років успішного процвітання розважальну програму "Караоке на майдані" закрили. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які знаменитості свого часу підкорювали серця українців на ранковому шоу.

Недільний ранок багатьох українців часто розпочинався із шоу "Караоке на майдані". Згодом проект Ігоря Кондратюка набув такої популярності, що талановита молодь навмисно приїжджала до столиці, щоб вибороти свій квиток до шоу-бізнесу.

Однак після 20 років успіху "Караоке на майдані" вирішили закрити. 16 грудня на всім знайомому майданчику відзняли останній випуск легендарного шоу. Незмінний телеведучий та продюсер Ігор Кондратюк зізнався, що проект, хоч і досі залишається улюбленим, став дещо застарілим.

"Караоке на майдані" для мене, як і для багатьох, стало віддушиною в житті. Я виходжу перед своїми глядачами і сам співаю з ними, ні про що не думаючи. Програма вже застаріла, вона придумана ще в минулому столітті. Проте кожного разу, приїжджаючи з нею в нове місто, я збираю на майданчику понад п'ять тисяч осіб,

– сказав автор проекту Ігор Кондратюк.

Чимало українців стали учасниками програми. Для багатьох зірок "Караоке на майдані" кількахвилинний виступ став своєрідним квитком у світ вітчизняного шоу-бізнесу. Журналісти LifeStyle 24 вирішили пригадати, які артисти свого часу виходили на Хрещатик перед натовпом людей та намагались підкорити людей своїм співом.

Одна з найвідоміших артисток українського шоу-бізнесу – Тіна Кароль – з легкістю збирає стадіони прихильників на свої концерти. Її голосом та грацією захоплюється чимало українців.

Та починала свою вокальну кар'єру талановита Тіна із "Караоке на майдані". У 2005 році співачка сором'язливо відповідала на питання Ігоря Кондратюка та зізналась, що вона тільки вступила на навчання до столичного Національного авіаційного університету. На Хрещатику Тіна Кароль виконала пісню Таїсії Повалій "Сладким грехом".

Макс Барських також починав свою кар'єру із талант-шоу. І хоч "Караоке на майдані" не стало для співака бажаним квитком у світ шоу-бізнесу, його виступ увійшов в історію розважального проекту.

На головну площу столиці Микола Бортник (справжнє ім'я Макса Барських) вийшов у 2007 році. Тоді артист, який вчився на дизайнера, виконав пісню Діми Білана "Never let you go", що звучала на міжнародному конкурсі "Євробачення". Під час свого виступу Макс Барських навіть намагався скопіювати рухи російського вокаліста.

За випадком долі, суперником Макса Барських був співак Дмитро Каднай, який наразі є одним із учасників відомого проекту KADNAY. Тоді ж Ігор Кондратюк пожартував, що хлопець дуже нагадує російського співака Стаса П'єху. Від такого порівняння студент технікуму лише посміявся. На шоу Дмитро Каднай заспівав досить складну композицію з репертуару гурту Queen.

А от для Віталія Козловського участь у шоу "Караоке на майдані" стала знаковою. Артиcт підкорив продюсера проекту Ігоря Кондратюка своїм вокалом, що й стало ключем до його успіху.

Саме в "Караоке на майдані" та "Шансі" Віталій Козловський здійснив мрію багатьох українців: із невідомого хлопця, що полюбляв співати та був танцівником у Руслани, він став справжньою зіркою.

Талановита Наталія Валевська підкорила всю країну своїм співом. Білявка вийшла на головну площу країни у 2005 році, щоб показати вокальні дані. Сила голосу Наталії Валевської приголомшила не тільки ошелешений натовп, але й головного продюсера – Ігоря Кондратюка.

Знаменита співачка виграла шоу "Шанс" та стала чудовим прикладом того, як дівчина з Хмельницького може вибороти місце на велику сцену.

Мало хто знає, що й Вікторія Смеюха із гурту "НеАнгели" свого часу була учасницею "Караоке на майдані" та "Шанс". Ефектна брюнетка запам'ятається глядачам за виконанням легендарної пісні Cher "Believe".

Не тільки українські вокалісти підкорювали Хрещатик. На розважальному шоу "Караоке на майдані" також засвітився популярний телеведучий Олександр Скічко. І хоч вокальна кар'єра у запального українця не вдалась, він чудово себе реалізував на телебаченні.

Фронтмен гурту "Антитіла" Тарас Тополя теж виступав на "Караоке на майдані. Тоді ще не відомий колектив запросили зіграти першу пісню на телебаченні. Молоді "Антитіла" запалили Хрещатик своїм треком "План".

Не менш ефектним був і виступ колективу на проекті "Шанс". В емоційних хлопцях ще тоді з модним рокерським стилем складно впізнати учасників гурту "Антитіла".

Це тепер Костянтина Бочарова знають всі українці, адже артист у 2018 році підкорював сцену "Євробачення". А раніше співак був частим гостем шоу "Караоке на майдані". MELOVIN підкорював глядачів шоу незвичними образами та талановитим співом. Перед натовпом українців він виконав свою авторську пісню та знаний хіт співачки Адель "Hello".

Український співак Павло Табаков теж виступав на "Караоке на майдані". Сильний вокал артиста настільки сподобався українцям, що у програмі "Шанс" за нього масово віддали свої голоси. Відтак Павло Табаков, який був учасником колективу "Орфей", розпочав сольну кар'єру після перемоги у шоу.

Своєрідний експеримент Володимира Бебешка та Кузьми "Скрябіна" став справжнім відкриттям у світі музики. Шоумени створили із танцювального колективу повноцінну та дещо провокативну групу Quest Pistols, яка стрімко завоювала аудиторію епатажем і танцями.

Колектив і досі гастролює Україною, але вже із новою назвою "Агонь".

Ще одним колективом, який народився завдяки "Караоке на майдані", став гурт "Авіатор". Всі учасники тріо – Андрій Сторож, Дмитро Тодорюк та Ігор Воєвуцький – підкорювали свого часу глядачів на Хрещатику. Згодом колектив виступив під час гала-концерту програми "Шанс".

