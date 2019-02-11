Каре телятини з вишневим соусом – рецепт святкової вечері на День Валентина

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Каре телятини з вишневим соусом – рецепт святкової вечері на День Валентина
Каре телятини з вишневим соусом – рецепт святкової вечері на День Валентина / Богданна Рибак

Вишукана ресторанна страва своїми руками! Що може бути кращим подарунком для коханої половинки у таке романтичне свято? Здивуйте свою половинку ароматним каре з телятини у поєднанні з соусом із вишні та ніжним сиром.

Інгредієнти для приготування

4 каре телятини
200 грам свіжої або мороженої вишні
50 грам коньяку
1 ст л вершкового масла
100 грам сиру "Баварія Блу"
1 ст ложка цукру
розмарин
сіль
перець
полуниця для декору

Каре телятини – надзвичайно ніжне м'ясо, тому маринувати його можна до години часу. Для маринаду потрібно поперчити м'ясо, посолити та додати розмарин, злегка додати олії.

На розігрітій сковорідці обжарюємо м'ясо по 5 хвилин з кожної сторони. Якщо ви любите добре просмажене м'ясо, можна довести його до готовності у духовці ще 10 хвилин при температурі 180 градусів.

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Для соусу із вишень на сковорідці розтоплюємо шматочок вершкового масла, додаємо вишні та обсмажуємо їх 5 хвилин. Фламбуємо соус коньяком та додаємо цукор для карамелізації вишень.

Фламбування – спосіб приготування їжі, що полягає у обробці страви палаючим спиртом (до прикладу, коньяком). 

Формуємо презентацію святкової вечері до Дня закоханих

Для подачі страви підігріваємо презентаційну тарілку у мікрохвильові печі.  За ресторанними мірками, гарячі страви подаються саме у теплому посуді. Такою, на перший погляд, невеличкою деталлю, ви здивуєте свою кохану половинку та вразите своєю обізнаністю у кулінарії.

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Каре телятини рецепт на день валентина

Каре телятини з вишневим соусом – рецепт до Дня Валентина

Викладаємо соус півмісяцем за допомогою кісточки та почергово розміщуємо сир "Баварія Блу", карамелізовані вишні та полуницю.

Каре телятини схрещуємо та декоруємо розрізаною полуницею, викладаючи половинки у вигляді двох сердець. Свіжа гілочка розмарину додасть страві приємного аромату.

Смачного!

Фото: Богданна Рибак

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Автор: Богданна Рибак
Теги: LifeStyle Публікації День Валентина Food and Drinks
Джерело: 24 канал
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