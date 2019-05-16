Картину Моне повторно продали на аукціоні: тепер у 44 рази дорожче

Картину французького імпресіоніста Клода Моне із серії "Копиці сіна" продали за рекордну ціну – 110,7 мільйона доларів. Попереднього разу її виставляли на аукціоні у 1986 році. Тоді вона пішла з молотка лише за 2,5 мільйона доларів.

Полотно стало найдорожчим із коли-небудь проданих робіт Моне. Крім того, вперше картину у художньому стилі "імпресіонізм" купили за більш ніж 100 мільйонів доларів. Прізвище покупця, який не посоромився викласти кругленьку суму за роботу французького митця, не розголошують.

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Моне написав картину у 1890 році, зобразивши фермерське поле із копицями сіна. Воно розташовувалося одразу за садом Клода Моне у Живерні. Протягом півроку він закінчив серію пейзажних робіт, яка складалась з 25 полотен. Художник хотів зобразити снопи у різні пори року, за різної погоди та освітлення.



Клод Моне "Копиці сіна", 1890 рік // Sotheby's

У аукціонному будинку Sotheby's повідомили, що за весь час його існування картина Моне стала дев'ятою у списку найдорожчих лотів.

Полотно із серії "Копиці сіна" змінило власника втретє. До того, як його продали у 1986 році, майже століття нею володіла одна родина, яка купила картину напряму у дилера Моне.

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За 19 років це четверта картина Моне, яку продали на аукціоні. Раніше ціновий рекорд серед робіт художника належав "Водяним ліліям". Полотно продали за 84,7 мільйона доларів у 2018 році на аукціоні Christie's.



Клод Моне "Водяні лілії", близько 1914-1917 років // Christie's