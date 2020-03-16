Катерина Кухар перервала медовий місяць у Таїланді і ледь встигає потрапити додому: деталі

Українська балерина разом зі своїм чоловіком Олександром після 10 років спільного життя нарешті відправилась на омріяний медовий місяць. Мандрівка відбулась у Таїланд, але у зв'язку з карантином та закриттям авіакордонів, подружжя ледь встигло відправитись в Україну.

Прима Катерина Кухар у своєму інстаграмі впродовж останнього тижня публікувала яскраві та романтичні фото зі свого відпочинку. Але незважаючи на всю красу та розкіш, зірка зізналась, що їй ніколи не давалось все легко, навіть медовий місяць. Адже відомо, що Президент України Володимир Зеленський попросив усіх українців повернутись з мандрівок в Україну до 17 березня включно.

До слова Туристи, які перебувають за кордоном, повинні самостійно планувати повернення в Україну

"Мені ніколи нічого в житті не давалося легко і мій медовий місяць, через 10 років, тому доказ… Не буду рахувати дні, які нам довелося залишити непережитими в Таїланді і не буду про них шкодувати, зараз найголовніше – це повернутися додому", – розповіла в одній з публікацій Катерина Кухар.

Але вже сьогодні, 16 березня, вона опублікувала фотоспогад з мандрівки та зазначила, що з Олександром вже перебуває на півшляху додому. Пара приїхала в Таїланд лише три дні тому і вже змушена повертатись назад.

В очікуванні пересадки і вже на півдорозі до дому. Я буду дуже сумувати за цим райським місцем і ще довго згадуватиму те внутрішнє відчуття умиротворення і захоплення, які викликали на моєму обличчі усмішку,

– розповіла Кухар.

Вона додала, що всі "зараз перенасичені інформацією від ЗМІ та за останній тиждень встигли дуже втомитися і розхитати свої нерви", але вона ще буде насолоджуватись красою тих країв, де вона побувала з чоловіком, на своєму гаджеті.

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"Мийте руки з милом і намагайтеся не відвідувати людні місця. Бережіть себе і будьте здорові!", – підсумувала Кухар.

Дивіться фото з райського відпочинку Катерини Кухар та Олександра:

Відомо, що прима та прем'єр Національної опери України полетіли до Таїланду, щоб відсвяткувати свій перший офіційний медовий місяць. І хоча подружжя має спільну доньку і вже близько 10 років разом, лише в 2019-му вони офіційно одружилися.