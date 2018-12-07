Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців

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Католицьке Різдво 2018 вихідний в Україні - які дні вихідні на свято
Католицьке Різдво в Україні 2018: які вихідні дні чекають українців / 24 канал

Згідно із календарем вихідних на 2018 рік, який затвердив Кабмін, на українців чекає ще один додатковий вихідний у грудні. Таким чином до переліку святкових і неробочих днів у Трудовому кодексі України внесли Католицьке Різдво 25 грудня, натомість з цього переліку виключили інший вихідний – 2 травня.

У грудні на українців чекають 3 вихідних дні. Католицьке Різдво у 2018 році (25 грудня) випадає на вівторок. Понеділок, 24 грудне, буде вихідним днем, однак його доведеться відпрацювати в суботу, 22 грудня. Відтак, українці отримають три вихідні дні: неділя, понеділок, вівторок. 

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31 грудня (понеділок) зроблять вихідним, який потрібно буде відпрацювати в суботу, 29 грудня. Новорічні свята триватимуть три дні: 30 грудня, 31 грудня та 1 січня. 

вихідні у грудні 2018
Вихідні у грудні 2018

На школярів очікують зимові канікули, які будуть тривати з 30 грудня по 13 січня 2019 року. 

Католицьке Різдво стало офіційно вихідним днем: дивіться відео

Теги: LifeStyle Релігія Food and Drinks Новорічні свята Різдво
Джерело: 24 канал
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