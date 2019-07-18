Катя Осадча показала спортивну фігуру в купальнику: звабливі фото

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Катерина Осадча
Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha

Українська 35-річна телеведуча Катерина Осадча може похизуватися ідеальною фігурою. Додамо, що лише два роки тому знаменитість народила другу дитину – Івасика Горбунова. Після пологів Катя швидко прийшла в форму та повернулася до насиченого робочого графіку.

Катерина Осадча влаштувала літній відпочинок в Одесі. На своїй сторінці в Instagram зірка показала, як купається у морі.

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На нових світлинах українка приголомшила армію шанувальників своєю розкішною фігурою. Катерина під сонцем засвітила звабливу засмагу у чорному купальнику.

Може і гарно, що вибори влітку... Всім видно, що цього разу владу вигризають, як ніколи. Вже виберіться хтось і робіть щось. А тим часом, позаду вже половина літа,
– додала вона у підписі.

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Катерина Осадча
Катерина Осадча / Instagram / @kosadcha

Катерина Осадча
Катерина Осадча / Instagram-Stories / @kosadcha

Також Катерина Осадча показала те, що відпочиває разом з молодшим сином. Зірка опублікувала деякі знімки з Івасиком, на яких приховала його обличчя. Додамо, що телеведуча жодного разу не розкрила, як виглядає її дворічна дитина.

"Літо, не поспішай, нам ще треба так багато встигнути", – коментує свої знімки Осадча.

Катерина Осадча син
Син Катерини Осадчої / Instagram-Stories / @kosadcha

Катерина Осадча
Катерина Осадча з сином / Instagram / @kosadcha

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Теги: LifeStyle Катя Осадча Зіркові мами Зіркові діти
Джерело: LifeStyle 24
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