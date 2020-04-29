Кайлі Дженнер показала апетитні форми у купальнику біля басейну: спокусливі фото

Американська мільярдерка Кайлі Дженнер вже давно спокушає прихильників своїми пишними і водночас підтягнутими формами тіла. Наразі зірка перебуває в ізоляції зі своєю найкращою подругою та донькою, втім не забуває тішити фанатів новими фото у купальниках.

Відомо, що пляжний сезон у Каліфорнії давно розпочався, відтак Кайлі приєдналась до числа тих, хто хоче якнайшвидше позасмагати в домашніх умовах. Її тіло вже встигло вкритись бронзовим відтінком, але Кайлі на цьому не зупиняється. Два дні тому зірка показала в інстаграмі, як правильно та водночас грайливо наносить на груди і тіло спрей для засмаги, а вже вчора продемонструвала свої форми, сидячи у розкішному басейні.

До теми Попри коронавірус у Каліфорнії переповнені пляжі: фото, відео

Невідомо, у якому маєтку зараз перебуває Кайлі, але місце відпочинку не може не вражати – зручні дивани та лежаки, великі бетонні кабіни для відпочинку, штори, за якими можна сховатись від палаючого сонця та декілька басейнів. Але особливу увагу привертають кадри з Кайлі, яка зручно вмостилась на перегордці між басейнами, сексуально вигинаючись для фотознімків.

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч:

Вона одягнула роздільний купальник з принтом веселки, що чарівно виблискував на сонці. Своє волосся, яке вона останнім часом наблизила до натурального кольору, вона розпустила, а образ завершила сонцезахисними окулярами. "Тако-вівторок", – написала Кайлі під фото, згадавши страву мексиканської кухні "тако", яку вона, напевно, вчора куштувала з подругою Стейсі.