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Кайлі Дженнер показала апетитні форми у купальнику біля басейну: спокусливі фото

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Кайлі Дженнер засмагає
Кайлі Дженнер засмагає / Instagram / @kyliejenner

Американська мільярдерка Кайлі Дженнер вже давно спокушає прихильників своїми пишними і водночас підтягнутими формами тіла. Наразі зірка перебуває в ізоляції зі своєю найкращою подругою та донькою, втім не забуває тішити фанатів новими фото у купальниках.

Відомо, що пляжний сезон у Каліфорнії давно розпочався, відтак Кайлі приєдналась до числа тих, хто хоче якнайшвидше позасмагати в домашніх умовах. Її тіло вже встигло вкритись бронзовим відтінком, але Кайлі на цьому не зупиняється. Два дні тому зірка показала в інстаграмі, як правильно та водночас грайливо наносить на груди і тіло спрей для засмаги, а вже вчора продемонструвала свої форми, сидячи у розкішному басейні.

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Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

Невідомо, у якому маєтку зараз перебуває Кайлі, але місце відпочинку не може не вражати – зручні дивани та лежаки, великі бетонні кабіни для відпочинку, штори, за якими можна сховатись від палаючого сонця та декілька басейнів. Але особливу увагу привертають кадри з Кайлі, яка зручно вмостилась на перегордці між басейнами, сексуально вигинаючись для фотознімків. 

Для перегляду всіх фотографій гортайте праворуч:

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Допис, поширений Kylie ? (@kyliejenner)

 

Вона одягнула роздільний купальник з принтом веселки, що чарівно виблискував на сонці. Своє волосся, яке вона останнім часом наблизила до натурального кольору, вона розпустила, а образ завершила сонцезахисними окулярами. "Тако-вівторок", – написала Кайлі під фото, згадавши страву мексиканської кухні "тако", яку вона, напевно, вчора куштувала з подругою Стейсі.

Автор: Надія Біленко
Теги: Еротика Новини LifeStyle LifeStyle Кайлі Дженнер
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