Кеті Перрі на останніх місяцях вагітності знялась у ніжному відеокліпі

Американська співачка Кеті Перрі вперше стане мамою вже влітку, а поки зірка продовжує займатись музикою, поки у неї є на це час. На останньому триместрі вагітності вона презентувала новий відеокліп Daisies, де постала у ніжному образі серед природи.

У новому відеокліпі вагітна Кеті Перрі співає посеред квітучої природи, яка чудово гармоніює з її дещо пікантним образом – у легкій білій сукні та накидці, що підкреслила її особливий стан. Режисером кліпу стала Ліза Волошина, яка зробила для артистки ще декілька ніжних кадрів зі знімального дня, повідомляє 24 канал.

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Відомо, що пісня Daisies увійде у її новий майбутній альбом, реліз якого запланований на 14 серпня 2020 року. Це буде вже п'ятий альбом на рахунку співачки.

Кеті Перрі – Daisies: дивитись відео онлайн

Нагадаємо, що творчість Кеті Перрі відіграє особливу роль у її житті, адже саме у кліпі на пісню Never Worn White зірка оголосила, що чекає на первістка від коханого Орландо Блума. На початку квітня також стало відомо, що пара очікує на появу дівчинки. Саме тому довгоочікуване весілля пара змушена була відкласти на невизначений час. Наразі вони перебувають у самоізоляції, але інсайдери ЗМІ неодноразово подейкували, що постійне перебування разом для них стало критичним, через що вони часто конфліктують.