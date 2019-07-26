Фіаско Кевіна Спейсі: як гучний секс-скандал вплинув на кар'єру зірки "Карткового будинку"

Вже понад 1,5 роки про сексуальні домагання та згвалтування у Голлівуді не перестають говорити у топових ЗМІ. Одним з учасників грандіозного секс-скандалу став і Кевін Спейсі, який у жовтні 2017 року отримав перші тріщини у його блискучій кар'єрі. Сьогодні він святкує своє 60-річчя.

Кілька слів про його життя і творчість

Американець Кевін Спейсі народився у невеличкому місті в штаті Нью-Джерсі, звідки через роботу батька він змушений був переїхати та змінити не одну домівку. У нього є старший брат Рендлер та старша сестра Джулі. Хлопець був наймолодшим у сім'ї, відтак старався якомога більше уваги привернути до себе.



Кевін Спейсі з батьками / Архів зірки

Через складний характер його відправляли на навчання у військову школу, де він провчився не більше року. Вже у старшій школі Каліфорнії юний Кевін вгомонився та зробив перші кроки в акторській кар'єрі. Він любив брати участь в шкільних постановках і після однієї з них за твором "Мої сини Артура Міллера" його навіть запросили на факультет драматургії у Вищу школу Chatsworth. Під час навчання він вирішив змінити своє справжнє прізвище Фоулер на Спейсі, яке належало його матері та прапрадідусеві.

Згодом він 2 роки провів за партами Джульярдської школи у Нью-Йорку, але раптово покинув навчання. Сходження на кінематографічний олімп у Спейсі почалось ще в 1981 році, коли він вперше вийшов на професійну сцену. Тоді він зіграв у постановці першої частини п'єси Вільяма Шекспіра "Генріх VI". Впродовж 5 років актор завойовував увагу перших зірок театрів і у 1986 році відбувся його дебют на телебаченні. Він з'явився в епізодичній ролі американського сенатора в першому епізоді другого сезону телесеріалу "Кримінальні історії", а згодом – і в ролі злодія у художньому фільмі "Ревнощі". Там він і познайомився з легендарними акторами – Джеком Ніколсоном і Меріл Стріп.



Кевін Спейсі з матір'ю / Архів зірки

Відтоді Кевін Спейсі у Голлівуді зміг проявити себе як актор, продюсер, режисер та сценарист. На його рахунку – 62 фільми, в яких він взяв участь з 1986 по 2018 роки, а також 2 режисерські роботи. Серед десятків престижних нагород варто виділити кілька головних – 2 премії Оскар за "Найкращі чоловічі ролі" у фільмах "Звичайні підозрювані" Браяна Сінгера та "Краса по-американськи" Сема Мендеса. На його рахунку також один Золотий глобус, одна премія BAFTA та дві нагороди від Гільдії кіноакторів США.

Переломний момент

І все було б чудово для Кевіна Спейсі, якби не гучний секс-скандал, що сколихнув весь Голлівуд та світ наприкінці 2017 року. Все з почалось з одіозного кінопродюсера та власника кіностудії Miramix Гарві Вайнштейна. Судова тяганина у його справах триває досі, однак вже всім давно відомо, що Гарві не будуть раді на червоних голлівудських доріжках. Разом з цим лицем секс-скандалу став і Кевін Спейсі, на злодіяння якого ніхто з кіноманів не очікував.

Перша справа

У жовтні 2017 року, майже одразу після перших обвинувачень щодо Гарві Вайнштейна, чоловік-актор із серіалу "Стартрек" на ім'я Ентоні Репп заявив, що Спейсі домагався до нього, коли тому було ще 14 років, а Кевіну – 26. За його словами, сталось це на початку 1980-х, коли Спейсі влаштував вечірку себе в квартирі на Манхеттені. Ентоні начебто пішов у кімнату відпочити, але в один момент до нього увірвався п'яний Спейсі, який підійшов і ліг на нього зверху.



Ентоні Репп став першою людиною, яка звинуватила Кевіна Спейсі у домаганнях

Він намагався спокусити мене. Я не знаю, правильно витлумачив його мову, але він намагався вступити зі мною в сексуальний контакт. Я зміг відскочити від нього і закритися в ванній,

– розповідав тоді Репп.

Тоді ж Кевін Спейсі миттєво відреагував на обвинувачення та зізнався, що йому шкода, що так сталось, хоч він і не пам'ятає цього випадку. Разом з цим Кевін вирішив одразу зізнатись у своїх гомосексуальних вподобаннях, про що в голлівудських колах вже давно говорили та підозрювали, незважаючи на його тимчасові романи з жінками.

"У житті у мене були стосунки з чоловіками і жінками. Я любив, і у мене були романтичні зустрічі з чоловіками протягом всього мого життя, і зараз я вибираю шлях чоловіка-гея. Хочу впоратися з цим чесно і відкрито – це допоможе мені переосмислити моє життя", – тоді вразив заявою двічі оскароносний актор Спейсі.

Справу щодо Ентоні Реппа розслідують досі і в квітні 2018 року поліція надала докази сексуальних домагань Спейсі, що мали місце близько 40 років тому.

Відмова у Netflix та "Всіх грошах світу"

Одразу ж після перших заяв представники премії Еммі засумнівались у доречності нагородження Кевіна Спейсі в категорії "Найкраща чоловіча роль в драматичному серіалі". У 2015 році його зняли з номінації, після чого компанія Netflix теж вирішила всерйоз розглянути участь Спейсі у серіалі "Картковий будинок". Представники стримінгового сервісу спочатку заявили, що шостий сезон стане останнім в серіалі внаслідок назріваючого скандалу. А через кілька тижнів і зовсім оголосили, що припиняють будь-яку співпрацю із серіальним "Андервудом".

Netflix не братиме участь в будь-якому подальшому виробництві серіалу "Картковий будиночок" за участю Кевіна Спейсі. Ми також вирішили, що не будемо продовжувати працювати над випуском фільму "Гор", в якому Кевін Спейсі брав участь як актор і продюсер,

– процитувала заяву компанії Netflix видання Hill.

І справді – останній сезон, який з'явився на сервісі Netflix у 2018 році, був знятий і випущений без участі Кевіна Спейсі. Згідно із сюжетом, він раптово помер і його дружина Клер Андервуд стає першою жінкою-президентом США.

Дивіться тизер 6 сезону "Карткового будинку" без Кевіна Спейсі:

Наступним ударом по кар'єрі Кевіна Спейсі стала раптова відмова у проекті "Всі гроші світу" Рідлі Скотта. Там актор зіграв головну роль старого мільярдера Жан-Пола Гетті, якого нічого не цікавить, окрім грошей. Фільм вже перебував на етапі постпродакшину і всього лише за кілька місяців знімальній команді вдалось повністю перекроїти фільм.

Дивіться трейлер фільму "Всі гроші світу" за участі Кевіна Спейсі:

Кевіна замінили не менш талановитим, однак старшим актором – Крістофером Пламмером. Хоч фільм отримав успіх, але його все ж зняли з усіх кінофестивалів за рішенням компанії Sony. Рідлі Скотт в одному з інтерв'ю зізнався, що був просто шокований новинами про свого колегу. Він очікував, що Спейсі подзвонить йому і все пояснить, але цього не сталось. Тому після деяких переговорів вони стали негайно переробляти фільм.

Я зрозумів, що у мене немає часу чекати. Мені треба було терміново приймати рішення. Я не міг допустити, щоб через одну людину пропала праця великої кількості людей, які працювали над цим фільмом... Всі, хто хоч коли-небудь знімали кіно, розуміють, як непросто поєднати всі складові в одну цілу працюючу модель. До того ж, ми були дуже обмежені в часі. І ми, не роздумуючи, приступили до роботи негайно,

– поділився Рідлі Скотт.



Кевін Спейсі і Крістофер Пламмер у трейлері "Всі гроші світу" / Скріншот

Що цікаво, актор Марк Уолберг, виконавець однієї з ролей у фільмі "Всі гроші світу", пожертвував 1,5 мільйона доларів до фонду руху для захисту жінок від сексуальних домагань та дискримінації Time's Up, який виник на фоні секс-скандалу.

Дивіться трейлер фільму "Всі гроші світу" за участі Крістофера Пламмера:

Нові жертви сексуальних домагань

Впродовж кінця 2017-го – початку 2018-го року про сексуальні домагання Кевіна Спейсі заявило ще щонайменше шестеро чоловіків: невідомий чоловік, який гостював у його будинку в Нью-Йорку, коли йому було 16 років; бармен з Великобританії Деніел Біл – тоді йому було 19 років; режисер-документаліст Тоні Монтана; мексиканський актор Роберто Кавазос, син актор Річарда Дрейфуса, Гаррі, та британський кіноактор, який вирішив не називати своє ім'я. Останній звинуватив актора у згвалтуванні, що трапилось у 2008 році, через що поліція розпочала слідство у першій із серйозних справ.

Згодом у сексуальних домаганнях обвинуватив актора хлопець з Великобританії Кріс Ніксон, а через деякий час – колишній зять короля Норвегії Арі Бін. Про домагання та жахливий характер повідомили і його колеги зі знімального майданчика "Карткового будинку". Однак, його екранна дружина – актриса Робін Райт, в одному з інтерв'ю досить обережно висловилася на адресу актора: "Ми з Кевіном спілкувалися один з одним між зйомками, періодично з ним сміялися і жартували. Але я насправді не знала, яка він людина. Я лише знала, який він неймовірний майстер своєї справи".



Кевін Спейсі і його жертви сексуальних домагань / 24 канал

Окрім сексуальних злочинів на Кевіна Спейсі накинулися і зі звинуваченнями у расизмі. За словами керівника охоронної фірми VIP Protective Services Ерла Блю, Спейсі відмовлявся тиснути руки темношкірим співробітникам охоронної фірми, називав їх "нігерами" і вимагав вигнати зі знімального майданчика.

Коли менеджер захотів представити акторові мене і мого напарника, Спейсі, вийшовши зі свого знімального фургона, оглянув нас зверху вниз, пройшов мимо, потиснув руку білому офіцерові поліції і пішов... Кожен раз, коли він бачив на майданчику чорношкірого охоронця, він з ним навіть не розмовляв,

– зізнавався Ерл Блю.

У квітні 2018 року всі документи і докази було передано прокуратурі міста Лос-Анджелеса, але вже у вересні представники слідства повідомили, що більшість справ буде закрито через недостатню доказовість після 25 років, а то й більше від моменту інцидентів. Одну з останніх справ, у якій Спейсі звинувачували в домаганнях по відношенню до сина екс-ведучої Гізер Юнру, було закрито через відсутність доказів. Наразі актор продовжує бути під слідстом через низку інших дрібних звинувачень. Як і раніше, адвокат Спейсі стверджує, що його клієнт заперечує усі обвинувачення.

Творча пауза і лікування

Щоб хоч якось залагодити ситуацію, 2 листопада 2017 року Кевін Спейсі заявив, що бере творчу паузу, а також, що збирається звернутися до психологів.

Кевін Спейсі бере паузу, яка потрібна йому для того, щоби отримати оцінку та допомогу професіоналів. Більше інформації на цей момент немає,

– тоді оголосив речник актора.

Незадовго після цього в ЗМІ з'явилась інформація, що Спейсі лікувався у клініці Meadows, що в Арізоні. Вона спеціалізується на лікуванні залежностей, зокрема, й сексуальних. Там спеціалізоване лікування проходив і Гарві Вайнштейн, якого першого звинуватили у секс-скандалі.

На лікування від сексуальної залежності відреагував і рідний брат актора – Рендалл Фоулер, який заявив, що це лише верхівка айсберга. За його словами, їхній батько-нацист постійно знущався над синами та регулярно їх гвалтував, а матір одного разу ледь не застрелив. Через це у Кевіна склалось таке непросте сприйняття загальноприйнятих речей.

Я чув, що Кевін ліг у клініку лікуватися від секс-залежності – вибачайте, але це взагалі не те. Справи значно серйозніші. Все моє життя я думав, що захистив Кевіна від мого батька, а вийшло, що це все марно, бо він – гірший ніж мій батько...

– поділився Рендалл.



Рендалл Фоулер і Кевін Спейсі / Архів зірки

Протягом одного року Кевін Спейсі взагалі не з'являвся на публіці та на телеекранах, за виключенням фільму "Клуб молодих мільярдерів", у якому він взяв участь і який було знято ще перед секс-скандалом. Лише у грудні 2018 року він записав своє перше відеозвернення до фанатів після річної перерви у соціальних мережах.

У своєму дописі, який він підписав "Дозвольте мені бути Френком" (як з "Карткового будинку"), чоловік постав у образі Френка Андервуда з "Карткового будинку". Він звернувся до глядачів з розповіддю про події в серіалі, проте це можна зрозуміти і як натяки на секс-скандал. Актор, зокрема, зазначив, що він знає, чого хочуть глядачі: "Ви хочете, щоб я повернувся". Також він припустив, що аудиторія очікує, що він у всьому зізнається.

Дивіться відеозвернення Кевіна Спейсі у грудні 2018 року:

Звісно, хтось вірить у все це і очікує, що я зізнаюся у всьому. Вони просто помирають від очікування, коли ж я заявлю, що все сказане було правдою, і я отримав те, на що заслуговував. Однак чи не було б все так легко, якби все було так просто? Тільки ми з вами знаємо, що це ніколи не просто – ні в політиці, ні в житті. Але ж ви не віритимете в найгірше без доказів. Ви ж не вдаватиметеся до звинувачень без фактів, чи не так? Ні, ви розумніші,

– сказав Спейсі.

Крім того, Кевін Спейсі натякнув, що скоро усі "дізнаються правду". Але з моменту публікації відео пройшло більше, ніж півроку, тому хтозна, чи ми почуємо коли-небудь відповіді на його риторичні питання. Як і те, чи побачимо ми його коли-небудь ще не екранах телевізорів.

Коротко про секс-скандал із Кевіном Спейсі від 24 каналу: