Кіш Лорен – рецепт відкритого пирога

Відкритий пиріг Кіш Лорен завжди був популярний у Франції, а от в Україні він тільки набирає обертів серед поціновувачів справжнього кулінарного дива. Начинки для Кіш Лорен можуть бути настільки різноманітними, що він точно прийдеться до смаку навіть найвибагливішому гурману.

Як приготувати пісочне тісто

Інгредієнти для тіста на Кіш Лорен:

– 250 грам ржаного борошна;

– 135 грам вершкового масла;

– яйце;

– 4 столові ложки води;

– сіль.

1. Просіюємо борошно через сито.

2. Робимо отвір посередині гірки з борошна та вибиваємо туди яйце.

3. Додаємо воду, сіль.

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4. Загортаємо муку до середини, щоб рідкі інгредієнти не виходили за площину борошна та не розтікались по столі.

5. Додаємо масло.

6. Вимішуємо тісто на кіш впродовж 20 хвилин, доки воно не буде еластичним та однорідним.

7. Даємо тісту відпочити в холодильнику близько години.

Рецепт Кіш Лорен

Як приготувати начинку для Кіш Лорен

Начинки можуть бути найрізноманітними – курка, шпинат, фета, домашній сир, брокколі, лосось... та навіть щавель.

Інгредієнти для начинки:

– 4 яйця;

– куряче філе;

– помідор;

– шпинат;

– пармезан 15 грам;

– томатна паста;

– стакан сметани або вершків 20%;

– сіль;

– перець;

– базилік.

1. Відварюємо куряче філе з лавровим листком до готовності.

2. Промиваємо шпинат та нарізаємо його на половинки.

3. Розділяємо курячі яйця на білок та жовток.

4. Змішуємо в одній посудині білок, томатну пасту, сметану, сіль та перець.

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5. Додаємо до суміші шпинат та подрібнене куряче філе.

6. Ретельно перемішуємо начинку.

7. Розкатуємо тісто та викладаємо на круглу форму для кіша.

8. За допомогою виделки робимо отвори в тісті.

9. Викладаємо начинку на тісто.

10. Додаємо помідори та посипаємо базиліком.

11. Випікаємо Кіш Лорен 40 хвилин при температурі 180 градусів.

12. За 5 хвилин до кінця випікання додаємо зверху цілі жовтки та посипаємо пармезаном.

13. Готовий Кіш Лорен повинен охолонути перед вийманням з форми, щоб не покришилась основа пирога.

Смачного!

Автор фото: Богданна Рибак