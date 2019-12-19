Колін Ферт подав на розлучення через зраду коханої, – ЗМІ

Знаменитий британський актор Колін Ферт у 59 років подав документи на розлучення. Інсайдери західних ЗМІ стверджують, що таке раптове рішення він прийняв після того, як довідався, що його 50-річна дружина Лівія Джуджоллі має коханця.

Резонансна новина про розрив голлівудської пари поширилась 14 грудня. Представники Коліна Ферта підтвердили чутки про розлучення, однак відмовились давати коментарі щодо цього та розсекречувати причини такого рішення. А от інсайдери журналу People переконані: пара розлучається через зраду Лівії Джуджоллі.

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У 2018 році стало відомо, що дружина Коліна Ферта мала роман з італійським журналістом Марко Бранкаччем. Лівія кілька разів зустрічалась з чоловіком у 2015 і 2016 роках, коли актор був на зйомках чергового телепроєкту. Упродовж року подружжя намагалось зберегти міцний шлюб, однак Колін Ферт все ж не зміг пробачити зради.

Вони так і не змогли пережити це. Незалежно від рішення залишитися разом після зради, ніщо не могло стерти з пам'яті Коліна зраду дружини. У них дійсно були дуже міцні сімейні стосунки, які вони хотіли врятувати щосили, але прийшов час рухатися далі,

– розповів інсайдер.

Що відомо про шлюб Коліна Ферта?

Колін Ферт та Лівія Джоджуллі упродовж 22 років були взірцем міцних стосунків у Голлівуді. Однак у 2018-му їхня ідилія порушилась, коли світ дізнався, що дружина актора мала роман з журналістом. Лівія тоді подала до суду на колишнього коханця, заявивши, що потерпає від його переслідувань.



Всі очікували, що Колін Ферт одразу ж розлучиться зі зрадницею. Однак цього не сталось, а актор навіть зі співчуттям відповів на лист Марка Бранкаччі, який надіслав йому спільне фото з Лівією Джоджуллі. У ЗМІ підозрювали, що спільні сини подружжя повпливали на рішення Ферта, однак вже за рік після скандалу він все ж вирішив розірвати стосунки з дружиною.